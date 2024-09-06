Мне кажется, что звание профессора в Оксфорде обязывает меня не ограничиваться одним чтением лекций в университете, но и руководить, насколько возможно, путешественниками в Италии. Предлагаемые здесь заметки написаны так, как я написал бы их для кого-нибудь из друзей, спросивших у меня, на что в первую очередь следует обратить внимание, имея ограниченное количество времени. И я надеюсь, что эти заметки могут принести пользу, если прочесть их на месте или перед тем, как увидеть произведения, о которых в них говорится. Но позвольте мне прежде всего дать вам практический совет. Платите больше вашему проводнику или церковному сторожу, который будет вас сопровождать.

Быть может, это покажется вам несправедливым относительно тех, кто последует за вами; но скудной оплатой сторожа вы окажете плохую услугу всем, кто явится после вас, ибо неизбежным результатом будет то, что он станет запирать и утаивать все, что только возможно, чтобы получить лишние пенни за показ; таким образом, получая от всех понемногу, он никому не будет благодарен и выразит нетерпение, если вы долее четверти минуты простоите перед каждым предметом. В таких условиях будет совершенно невозможно рассмотреть что-либо как следует!

Заплатите хорошо вашему проводнику и отнеситесь к нему по-дружески. В девяти случаях из десяти итальянец будет искренне благодарен за деньги и еще более благодарен за вежливое обхождение и сторицей воздаст вам истинным усердием и добрым чувством за лишний франк и приветливое слово. «Не велика заслуга быть признательным за деньги!» - пожалуй, подумаете вы. А я скажу на это, что скорее пятьдесят человек напишут мне письма, полные нежных излияний, чем один даст десять пенсов, - и я был бы очень благодарен, если бы вы заплатили мне по десять пенсов за каждую из этих заметок, хотя мне стоило гораздо больше труда, чем вы можете предположить, сделать их действитьно стоящими этих десяти пенсов.

Рескин Джон - Прогулки по Флоренции

Москва: Издательство Юрайт, 2024, 125 с.

Серия «Антология мысли»

ISBN 978-5-534-14261-7

Рескин Джон - Прогулки по Флоренции - Оrпавпение

Предисловие к первому изданию

ПЕРВОЕ УТРО. Санта Кроче

ВТОРОЕ УТРО. Золотые врата

ТРЕТЬЕ УТРО. Перед султаном

ЧЕТВЕРТОЕ УТРО. Каменная книга

ПЯТОЕ УТРО. Тесные врата

ШЕСТОЕ УТРО. Пастушья башня

Сокращенные названия цитируемых книг Ветхоrо и Новоrо Завета Новые издания по дисциплине «История искусства» и смежным дисциплинам