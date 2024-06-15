Ретиф, Фрэнк - От трагедии — к триумфу – Ответ христианина на испытания и страдания

25 июля 1993 года вечернее служение в Церкви Св. Иакова, что в тихом пригороде Кейптауна (ЮАР) под названием Кенилворт, было грубо прервано. Группа вооруженных мужчин, ворвавшись в церковь, начала стрельбу по прихожанам, а в самый центр Дома молитвы бросила несколько ручных гранат. В результате такого чудовищного нападения одиннадцать человек было убито и пятьдесят пять ранено, многие остались калеками на всю жизнь. Эта книга была написана сразу же после совершения террористического акта. В естественных для такой ситуации смятении, горечи и боли мои коллеги и я пытались выразить то, что было у нас на сердце, продолжая вверенное нам служение. Но вскоре мы обнаружили, что, обращаясь к нашей церкви, мы одновременно обращались ко всей стране, так как все средства массовой информации обратили свои камеры на нас. Оглядываясь назад, мы часто жалели, что что-то сделали или сказали не так, как нам хотелось бы. Аналогично вышло и с этой книгой. Она была бы намного лучше, если было бы больше времени на анализ и размышления. Однако насилие как здесь, так и за рубежом, а также чрезвычайное внимание к теракту, предпринятому по отношению к целому собранию верующих, не только не позволяли этой проблеме потерять свою актуальность, но и просто вынуждали дать немедленный ответ на случившееся. Несмотря на то, что церковь попыталась забыть эту трагедию и двигаться дальше, общество настаивало на ее анализе. Когда писалась эта книга, был арестован только один участник нападения, а подозреваемым еще предстоит предстать перед судом. Это заставляет средства массовой информации снова и снова возвращаться к этой теме.

В свете всего сказанного следует дать некоторые пояснения. Во-первых, эта книга не только о страшной бойне в Церкви Св. Иакова. Скорее, это серия размышлений над полученными уроками скорби от этого происшествия. Естественно, трагедия, произошедшая в нашей церкви, выступает основой, так как это то, что мы пережили, однако следует признать, что подобные трагедии многолики. Из этой книги, на примере нашей трагедии, можно извлечь уроки, которые, я думаю, универсальны. Во-вторых, с самого начала мы хотели подчеркнуть в прессе, что те убийства и насилие, с которыми столкнулась наша церковь, в действительности ничем не отличаются от того, как живут многие южноафриканцы в разных уголках нашей страны. После описанного теракта в нашей церкви произошел еще целый ряд подобных убийств. И не только это; продолжающиеся конфликты в Боснии, Ирландии, на Среднем Востоке и Сомали намного превосходят по своим масштабам насилия, ужаса и человеческих жертв трагедию в Церкви Св. Иакова. Мы ни в коей мере не являемся единственными жертвами насилия в мире, и наше горе не было сильнее страданий других, но в нашей ситуации следует учесть целый ряд дополнительных факторов, усугубивших положение. В нашей церкви люди разных рас вместе славят Бога. Будучи евангельской церковью, мы стремимся к тому, чтобы как можно больше людей услышало Благую Весть, и наше служение преследует именно эту цель. К тому же, наша церковь работает над социальными программами, помогая обездоленным, многие из которых сразу же после теракта пришли, чтобы молча разделить наше горе.

Важно отметить и то, что членами нашей церкви являются люди не только разных рас, но и разных национальностей. В день трагедии, вечером, на служении была большая группа христиан из Восточной Европы. Несколько человек из них были убиты, другие ранены. Этот фактор отчасти обусловил широкий интерес международной общественности к произошедшему. Но самым шокирующим в этой ситуации явилось то, что подобное нападение на нашу церковь произошло впервые за всю ее нелегкую историю. Каким-то образом была пересечена та невидимая черта, которую нельзя было переходить. Насилие достигло качественно нового уровня. Если этот теракт задумывался как политический, само то, что он произошел, нарушило основное человеческое право — право поклоняться Богу в мире и безопасности. Он показал крайнюю степень деградации образа мышления и поведения преступника, которую трудно предугадать. Не осталось ничего святого. Нет места абсолютной безопасности и почтительного отношения. К сожалению, потеря уважения становится все более привычной в нашем обществе, ведь и стар, и млад сегодня вовлечены в жестокое политическое насилие. Ответом на это насилие послужили наши проповеди, обучение, и, наконец, представленная вам книга.

Ретиф, Фрэнк - От трагедии — к триумфу – Ответ христианина на испытания и страдания

Пер. с англ. И. Матвеева. — Черкассы, Смирна, 2003. — 222 с. – (В библиотеку проповедника.)

ISBN 966-7774-41-4

Ретиф, Фрэнк - От трагедии — к триумфу – Содержание

Слово издателя

Предисловие

Введение

1. Кровопролитие в Церкви Святого Иакова

2. Почему я. Господь?

3. Можно ли доверять Богу?

4. Правда об испытаниях

5. Восстанавливая уверенность

6. Учась вновь молиться

7. Прощение

8. А что же дьявол?

9. Уроки, получаемые от страданий и трагедий

10. Дорога вперед

Библиография