Реттинг - Мы ищем братьев
Давно известен тот факт, что наши церкви тоскуют по братству. Разговаривая с мирскими людьми, мы видим, что даже они знают об этом стремлении к братской любви и предупредительности. Откуда же в наше время могла возникнуть тоска по братству?
Отделение некоторых христиан - довольно частое явление, и как раз самые лучшие из христиан жаждут тесного общения и братской любви. Много христиан просто «замерзают» внутри. И я не скажу ничего нового, если заявлю, что много христиан в наших церквях нуждаются в более глубоком общении, обмене опытом, в более глубоком братстве. В наших церквях существует слишком мало личных взаимоотношений, а это создает почву для холодности и сдержанности друг к другу.
Зададим себе вопрос: «Такой ли представлял Себе церковь Иисус Христос?» Представлял ли Он ее Себе местом, где люди холодны внутри? Нам необходимо хорошо подумать и постоянно искать причину, почему в наших церквях возникло такое явление как изоляция друг от друга. Это стало болезнью и убожеством церкви. Плохи у нас дела, если мы, несмотря на образцовые проповеди, все-таки не находим братства в церкви. А его ведь не заменишь нашими прекрасными богослужениями с божественным хоровым пением! Этот явный недостаток не прикроешь и не компенсируешь хорошо продуманной организацией, в которой отсутствует миссионерский дух.
Герхард Ян Реттинг - Мы ищем братьев
Ирпень: Центр христианской жизни Украины, 2002, 64 с.
Герхард Ян Реттинг - Мы ищем братьев - Содержание
Часть первая. Жажда по братству
- 1. Братство живет
- 2. Братство - это не особенность, а нормальное явление в церкви
- 3. Что значит братство?
- 4. «Маленький секрет» братской церкви Иисуса
- 5. Братская церковь как организм
- 6. Позиция тела Христова
- 7. Кто принадлежит к церкви?
- 8. Мы ищем братьев
Часть вторая. Об отношениях между церковью и братством
- 1. Конкретные возможности деятельности братства в церкви
- 2. Братская атмосфера
- 3. «Где двое или трое...»
- 4. Миссионерское служение в рамках церкви
- 5. Влияние служения и братства на церковь
- 6. Рост братского организма благодаря душепопечительским беседам
- 7. Необходимость времени для духовного развития
- 8. Формы братства
- 9. Основные понятия «организованного братства»
- 10. Братство как живое свидетельство
- 11. Братство - это решительный шаг веры
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