Давно известен тот факт, что наши церкви тоскуют по братству. Разговаривая с мирскими людьми, мы видим, что даже они знают об этом стремлении к братской любви и предупредительности. Откуда же в наше время могла возникнуть тоска по братству?

Отделение некоторых христиан - довольно частое явление, и как раз самые лучшие из христиан жаждут тесного общения и братской любви. Много христиан просто «замерзают» внутри. И я не скажу ничего нового, если заявлю, что много христиан в наших церквях нуждаются в более глубоком общении, обмене опытом, в более глубоком братстве. В наших церквях существует слишком мало личных взаимоотношений, а это создает почву для холодности и сдержанности друг к другу.

Зададим себе вопрос: «Такой ли представлял Себе церковь Иисус Христос?» Представлял ли Он ее Себе местом, где люди холодны внутри? Нам необходимо хорошо подумать и постоянно искать причину, почему в наших церквях возникло такое явление как изоляция друг от друга. Это стало болезнью и убожеством церкви. Плохи у нас дела, если мы, несмотря на образцовые проповеди, все-таки не находим братства в церкви. А его ведь не заменишь нашими прекрасными богослужениями с божественным хоровым пением! Этот явный недостаток не прикроешь и не компенсируешь хорошо продуманной организацией, в которой отсутствует миссионерский дух.

Герхард Ян Реттинг - Мы ищем братьев

Ирпень: Центр христианской жизни Украины, 2002, 64 с.

Герхард Ян Реттинг - Мы ищем братьев - Содержание

Часть первая. Жажда по братству

1. Братство живет

2. Братство - это не особенность, а нормальное явление в церкви

3. Что значит братство?

4. «Маленький секрет» братской церкви Иисуса

5. Братская церковь как организм

6. Позиция тела Христова

7. Кто принадлежит к церкви?

8. Мы ищем братьев

Часть вторая. Об отношениях между церковью и братством