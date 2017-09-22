Реутин - Мистическое богословие Майстера Экхарта
Теория «чистого акта» (actus purus) составляет общее достояние схоластической мысли Средних веков. Свое предельное развитие она получила в «Суммах» Фомы Аквината. Главным тезисом этой теории является утверждение того факта, что в Боге, в отличие от тварных вещей, сущность (substantia) и существование (esse) полностью совпадают и суть одно и то же; что в Боге, стало быть, нет ничего потенциального, что не было бы одновременно реальным и актуальным; что в Боге нет никакой возможности, которая не была бы действительностью.
Вообще говоря, утверждение о тождестве в Боге сущности и существования неявно содержится уже в излюбленном экхартовском изречении «Бог есть бытие», которое допускает и обратное чтение: «Бытие есть Бог». Однако в таком определении тождество задано несовершенно. Во-первых, дефиниция не отграничивает свой Предмет от прочих вещей, ибо среди существующего нет ничего, чего бы не было и что не было бы бытием. Во-вторых, дефиниция описывает тождество Бога и бытия как их равенство и эквивалентность, а потому как нечто различающееся между собой.
Наконец, вызывает вопросы наличествующая в определении предикация, так как в ней при формальном различии имеет место смысловое совпадение связки и именной части сказуемого. Эту предикацию можно заменить на суждение «Бог есть», подыскав для него подходящее место из книг Библии, например Исх. 3,14: «Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам».
Реутин Михаил - Мистическое богословие Майстера Экхарта: Традиция платоновского «Парменида» в эпоху позднего Средневековья
М.: РГГУ, 2011.462 с.
ISBN 978-5-7281-1229-7
Реутин Михаил - Мистическое богословие Майстера Экхарта: Традиция платоновского «Парменида» в эпоху позднего Средневековья - Оглавление
Введение
- 1. Предварительные замечания: к общей методологии исследования
- 2. Эпоха и творческий путь
- 3. «Парменид» Платона и экхартовское богословие: постановка проблемы
ЧАСТЬ I МЕТОДЫ БОГОПОЗНАНИЯ МАЙСТЕРА ЭКХАРТА
Глава 1. Положительный метод
- 1. Предварительные замечания
- 2. Теоретические основы положительного богословия
- 3. Критика одноименной символизации
- 4. Заключение
Глава 2. Отрицательный метод
- 1. Предварительные замечания
- 2. Практика отрицательного богословия
- 3. Теоретические основы отрицательного богословия
- 4. Критика соименной символизации
- 5. Имя Бога «Ничто» и молчание
- 6. Заключение
Глава 3. «Путь превосходства»
- 1. Предварительные замечания
- 2. Теоретические основы «пути превосходства»
- 3. Аналогическая символизация и «путь превосходства»
- 4. Положительное, отрицательное богословие, «путь превосходства». Повторение и общий итог
ЧАСТЬ II МЕТАФИЗИКА МАЙСТЕРА ЭКХАРТА
Глава 1. «Бог» и «Божество»
- 1. «Аз есмь [Тот], Кто есмь»: теория «чистого акта»
- 2. Преодоление теории «чистого акта»
Глава 2. Учение о форме
- 1. Предварительные замечания
- 2. «Ничто», «иное», «нечто» и «зло»
- 3. Форма и «нечто» - материя
- 4. Идея и форма
- 5. Действие как сущность формы
- 6. Свет благодати, динамическое качество формы
- 7. «Импутированная» форма и ее внешние проявления-акциденции
- 8. Соименные отношения: праведник - Праведность
- 9. Диалектика Экхарта: различимое - неразличимое, неподобное - подобное
- 10. Богословие Экхарта и «Парменид» Платона
Глава 3. Знак. Слово. Речь. Тетраграмма
- 1. Предварительные замечания
- 2. Знак
- 3. Разговор Бога и мира
- 4. Метафизика слова
- 5. Тетраграмма
- 6. Заключение: положительное богословие Экхарта
ЧАСТЬ III ТЕОРИЯ ЭКСТАЗА И ПОЭТИКА НЕМЕЦКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МАЙСТЕРА ЭКХАРТА
Глава 1. «Unio mystica»
- 1. Предварительные замечания
- 2. «Синтересис» - «искорка»
- 3. Критерии мистического опыта
- 4. Заключение
Глава 2. Поэтика немецких проповедей и трактатов
- 1. Предварительные замечания
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2. Речевые практики положительного, отрицательного и «серединного» богословия
- a) Именослов Бога
- b) Отрицательные теонимы
- c) Антиномические у суперлативные, тавтологические и рефлексивные высказывания
- 3. Словообразовательные модели
- 4. Синтаксические структуры
- 5. Соотношение мистического опыта и языка (краткий обзор концепций)
- 6. Художественная образность трактатов и проповедей
Заключение: Майстер Экхарт, Григорий Палама и Сергий Радонежский
- 1. Майстер Экхарт - Григорий Палама
- 2. Григорий Палама - Сергий Радонежский
Приложение. Майстер Экхарт. Толкование на книгу Исход
Примечания
Список сокращений
Реутин Михаил - Мистическое богословие Майстера Экхарта: Традиция платоновского «Парменида» в эпоху позднего Средневековья - Предварительные замечания: к общей методологии исследования
Как бы ни относиться к мистическому опыту самому по себе, вплоть до полного отрицания его достоверности, отрицать объективную значимость его логической, формальной структуры все же нельзя. Если для иных и не ценен опыт «unio mystica», то во всяком случае ценно его описание в системе наличных в средневековой культуре понятий, ведь в недрах этого опыта таится огромный и до сих пор не освоенный методологический потенциал. Высвобождение такого потенциала представляет собой главную задачу настоящей работы.
Итак, предметом исследования является вовсе не сам по себе опыт, в его более или менее спонтанном протекании, а разумное обоснование опыта и проступающее в этом обосновании его рациональное строение. Разнице между самопроизвольным опытом и продуманным строением опыта соответствует в пределах литературного наследия Майстера Экхарта различие между бездоказательными, ассерторическими, как их называл Аристотель, суждениями, в которых повседневный, неоформленный опыт фиксируется и описывается, и суждениями доказательными, аподиктическими, в которых такой опыт аргументируется и под него подводится необходимая понятийная база (подробней ниже). В последнем случае неповторимый опыт частного человека верифицируется, предстает в своей непреложности, правильной регулярности и закономерной обязательности.
Разведение аподиктических и ассерторических утверждений важно не только для конструирования предмета предлежащего исследования. Это разведение способно обосновать актуальность богословских доктрин для атеистического сознания в целом. Пускай, с точки зрения последнего, богословие занято построением «пустых (т.е. бессодержательных) понятий» («Бог», «богородица», «ангел», «творение» и т. д.). Но эти «пустые понятия» обладают в качестве понятий своеобразной и сложной ментальной структурой - ценной самой по себе и независимо от своего конкретного содержательного наполнения. Такие структуры могли бы стать предметом анализа, способным (в силу очевидной инаковости и укорененности в опыте, ином по отношению к нашему) обогатить современное научное знание, предложить ему, этому знанию, неординарные решения его же текущих проблем.
Другими словами, не разделяя ни смыслов, ни базовых ценностей Писания и Предания, атеистическое сознание готово принять эти смыслы и ценности как культурный продукт, - и оно условно принимает их с тем, чтобы сосредоточиться не на них как таковых (описываемых в ассерторических утверждениях), а на работе над ними (проводимой с помощью аподиктических утверждений), на самом чистом методе. Не принимая и не оспаривая внутренней аксиоматики изучаемого материала, следует заострить внимание на манипуляциях, производимых средневековым автором с каждой из входящих в эту аксиоматику единиц.
В манипуляциях с ними, но не в самих унаследованных единицах аксиоматики, состоит основная, привлекающая наше внимание ценность. Итак, «речь идет не об исходном материале, а о философской работе над ним - так же как при чтении "Чистилища" Данте речь идет не о том, "существует" ли нечто такое, но скорее о том, какую поэтическую и политическую работу над этим нечто произвел Данте». Несмотря на то, что исследование пишется на религиозном материале, оно имеет сугубо светский характер. Его объект - не трансцендентное, а имманентное, именно: немецкая культура поздних Средних веков в ее напряженных попытках познать «неведомого Бога», выразить невыразимое... культура, взятая в момент ее продуктивной критики себя самое и предельной мобилизации ее возможностей.
Это объект классических дисциплин: истории, языкознания, литературоведения и т. д., но взятый в его аномальном состоянии, в предельном напряжении и самообнаружении. Открытое, актуализирующее прочтение трудов Майстера Экхарта: с акцентом на метод и возможностью его дальнейшего применения, вполне соответствует открытому характеру всякого исторического события - в особенности же такого, каковым является экхартовское творчество. Ведь, подобно геометрическому лучу, историческое событие начинается, но никогда не перестает быть. Подобно физической энергии, оно не исчезает, но перераспределяется и переходит из эксплицитной формы существования в имплицитную - будучи усвоено последующей культурой, обретшей, благодаря этому событию, новое качество. В этом смысле всякое историческое событие, само по себе и помимо исследования, всегда актуально... Современный немецкий язык и «новое благочестие», богословие Николая Кузанского, классическая философия Нового времени, творчество М. Хайдеггера и Э. Фромма, - это лишь явные, далеко не исчерпывающие проблему примеры мощного, органического воздействия, оказанного Экхартом на европейскую культуру.
Сама Реформация с ее радикальным переосмыслением и минимализацией роли таинств и церковного культа была бы едва ли возможна, не подготовь ее рейнские харизматики XIV в. с И. Экхартом во главе, обосновавшим принципиальную возможность непосредственного (помимо церковных институций, ритуальных процедур) общения Бога и человека. Такую возможность он доказал, - скажем, забегая вперед, - пользуясь некоторыми неоплатоновскими методиками, связанными с учением об аналогии, эманации и диалектикой знака («свое иное»). Размышляя над латино- и немецкоязычными сочинениями Иоанна Экхарта, мы поневоле задумываемся о современной нам европейской культуре, чья проблематика в большой мере обозначена и определена этими сочинениями.
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