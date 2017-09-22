Теория «чистого акта» (actus purus) составляет общее достояние схоластической мысли Средних веков. Свое предельное развитие она получила в «Суммах» Фомы Аквината. Главным тезисом этой теории является утверждение того факта, что в Боге, в отличие от тварных вещей, сущность (substantia) и существование (esse) полностью совпадают и суть одно и то же; что в Боге, стало быть, нет ничего потенциального, что не было бы одновременно реальным и актуальным; что в Боге нет никакой возможности, которая не была бы действительностью.

Вообще говоря, утверждение о тождестве в Боге сущности и существования неявно содержится уже в излюбленном экхартовском изречении «Бог есть бытие», которое допускает и обратное чтение: «Бытие есть Бог». Однако в таком определении тождество задано несовершенно. Во-первых, дефиниция не отграничивает свой Предмет от прочих вещей, ибо среди существующего нет ничего, чего бы не было и что не было бы бытием. Во-вторых, дефиниция описывает тождество Бога и бытия как их равенство и эквивалентность, а потому как нечто различающееся между собой.

Наконец, вызывает вопросы наличествующая в определении предикация, так как в ней при формальном различии имеет место смысловое совпадение связки и именной части сказуемого. Эту предикацию можно заменить на суждение «Бог есть», подыскав для него подходящее место из книг Библии, например Исх. 3,14: «Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам».

Реутин Михаил - Мистическое богословие Майстера Экхарта: Традиция платоновского «Парменида» в эпоху позднего Средневековья

М.: РГГУ, 2011.462 с.

ISBN 978-5-7281-1229-7

Реутин Михаил - Мистическое богословие Майстера Экхарта: Традиция платоновского «Парменида» в эпоху позднего Средневековья - Оглавление

Введение

1. Предварительные замечания: к общей методологии исследования

2. Эпоха и творческий путь

3. «Парменид» Платона и экхартовское богословие: постановка проблемы

ЧАСТЬ I МЕТОДЫ БОГОПОЗНАНИЯ МАЙСТЕРА ЭКХАРТА

Глава 1. Положительный метод

1. Предварительные замечания

2. Теоретические основы положительного богословия

3. Критика одноименной символизации

4. Заключение

Глава 2. Отрицательный метод

1. Предварительные замечания

2. Практика отрицательного богословия

3. Теоретические основы отрицательного богословия

4. Критика соименной символизации

5. Имя Бога «Ничто» и молчание

6. Заключение

Глава 3. «Путь превосходства»

1. Предварительные замечания

2. Теоретические основы «пути превосходства»

3. Аналогическая символизация и «путь превосходства»

4. Положительное, отрицательное богословие, «путь превосходства». Повторение и общий итог

ЧАСТЬ II МЕТАФИЗИКА МАЙСТЕРА ЭКХАРТА

Глава 1. «Бог» и «Божество»

1. «Аз есмь [Тот], Кто есмь»: теория «чистого акта»

2. Преодоление теории «чистого акта»

Глава 2. Учение о форме

1. Предварительные замечания

2. «Ничто», «иное», «нечто» и «зло»

3. Форма и «нечто» - материя

4. Идея и форма

5. Действие как сущность формы

6. Свет благодати, динамическое качество формы

7. «Импутированная» форма и ее внешние проявления-акциденции

8. Соименные отношения: праведник - Праведность

9. Диалектика Экхарта: различимое - неразличимое, неподобное - подобное

10. Богословие Экхарта и «Парменид» Платона

Глава 3. Знак. Слово. Речь. Тетраграмма

1. Предварительные замечания

2. Знак

3. Разговор Бога и мира

4. Метафизика слова

5. Тетраграмма

6. Заключение: положительное богословие Экхарта

ЧАСТЬ III ТЕОРИЯ ЭКСТАЗА И ПОЭТИКА НЕМЕЦКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МАЙСТЕРА ЭКХАРТА

Глава 1. «Unio mystica»

1. Предварительные замечания

2. «Синтересис» - «искорка»

3. Критерии мистического опыта

4. Заключение

Глава 2. Поэтика немецких проповедей и трактатов

1. Предварительные замечания

2. Речевые практики положительного, отрицательного и «серединного» богословия a) Именослов Бога b) Отрицательные теонимы c) Антиномические у суперлативные, тавтологические и рефлексивные высказывания

3. Словообразовательные модели

4. Синтаксические структуры

5. Соотношение мистического опыта и языка (краткий обзор концепций)

6. Художественная образность трактатов и проповедей

Заключение: Майстер Экхарт, Григорий Палама и Сергий Радонежский

1. Майстер Экхарт - Григорий Палама

2. Григорий Палама - Сергий Радонежский

Приложение. Майстер Экхарт. Толкование на книгу Исход

Примечания

Список сокращений

Реутин Михаил - Мистическое богословие Майстера Экхарта: Традиция платоновского «Парменида» в эпоху позднего Средневековья - Предварительные замечания: к общей методологии исследования

Как бы ни относиться к мистическому опыту самому по себе, вплоть до полного отрицания его достоверности, отрицать объективную значимость его логической, формальной структуры все же нельзя. Если для иных и не ценен опыт «unio mystica», то во всяком случае ценно его описание в системе наличных в средневековой культуре понятий, ведь в недрах этого опыта таится огромный и до сих пор не освоенный методологический потенциал. Высвобождение такого потенциала представляет собой главную задачу настоящей работы.

Итак, предметом исследования является вовсе не сам по себе опыт, в его более или менее спонтанном протекании, а разумное обоснование опыта и проступающее в этом обосновании его рациональное строение. Разнице между самопроизвольным опытом и продуманным строением опыта соответствует в пределах литературного наследия Майстера Экхарта различие между бездоказательными, ассерторическими, как их называл Аристотель, суждениями, в которых повседневный, неоформленный опыт фиксируется и описывается, и суждениями доказательными, аподиктическими, в которых такой опыт аргументируется и под него подводится необходимая понятийная база (подробней ниже). В последнем случае неповторимый опыт частного человека верифицируется, предстает в своей непреложности, правильной регулярности и закономерной обязательности.

Разведение аподиктических и ассерторических утверждений важно не только для конструирования предмета предлежащего исследования. Это разведение способно обосновать актуальность богословских доктрин для атеистического сознания в целом. Пускай, с точки зрения последнего, богословие занято построением «пустых (т.е. бессодержательных) понятий» («Бог», «богородица», «ангел», «творение» и т. д.). Но эти «пустые понятия» обладают в качестве понятий своеобразной и сложной ментальной структурой - ценной самой по себе и независимо от своего конкретного содержательного наполнения. Такие структуры могли бы стать предметом анализа, способным (в силу очевидной инаковости и укорененности в опыте, ином по отношению к нашему) обогатить современное научное знание, предложить ему, этому знанию, неординарные решения его же текущих проблем.

Другими словами, не разделяя ни смыслов, ни базовых ценностей Писания и Предания, атеистическое сознание готово принять эти смыслы и ценности как культурный продукт, - и оно условно принимает их с тем, чтобы сосредоточиться не на них как таковых (описываемых в ассерторических утверждениях), а на работе над ними (проводимой с помощью аподиктических утверждений), на самом чистом методе. Не принимая и не оспаривая внутренней аксиоматики изучаемого материала, следует заострить внимание на манипуляциях, производимых средневековым автором с каждой из входящих в эту аксиоматику единиц.

В манипуляциях с ними, но не в самих унаследованных единицах аксиоматики, состоит основная, привлекающая наше внимание ценность. Итак, «речь идет не об исходном материале, а о философской работе над ним - так же как при чтении "Чистилища" Данте речь идет не о том, "существует" ли нечто такое, но скорее о том, какую поэтическую и политическую работу над этим нечто произвел Данте». Несмотря на то, что исследование пишется на религиозном материале, оно имеет сугубо светский характер. Его объект - не трансцендентное, а имманентное, именно: немецкая культура поздних Средних веков в ее напряженных попытках познать «неведомого Бога», выразить невыразимое... культура, взятая в момент ее продуктивной критики себя самое и предельной мобилизации ее возможностей.

Это объект классических дисциплин: истории, языкознания, литературоведения и т. д., но взятый в его аномальном состоянии, в предельном напряжении и самообнаружении. Открытое, актуализирующее прочтение трудов Майстера Экхарта: с акцентом на метод и возможностью его дальнейшего применения, вполне соответствует открытому характеру всякого исторического события - в особенности же такого, каковым является экхартовское творчество. Ведь, подобно геометрическому лучу, историческое событие начинается, но никогда не перестает быть. Подобно физической энергии, оно не исчезает, но перераспределяется и переходит из эксплицитной формы существования в имплицитную - будучи усвоено последующей культурой, обретшей, благодаря этому событию, новое качество. В этом смысле всякое историческое событие, само по себе и помимо исследования, всегда актуально... Современный немецкий язык и «новое благочестие», богословие Николая Кузанского, классическая философия Нового времени, творчество М. Хайдеггера и Э. Фромма, - это лишь явные, далеко не исчерпывающие проблему примеры мощного, органического воздействия, оказанного Экхартом на европейскую культуру.

Сама Реформация с ее радикальным переосмыслением и минимализацией роли таинств и церковного культа была бы едва ли возможна, не подготовь ее рейнские харизматики XIV в. с И. Экхартом во главе, обосновавшим принципиальную возможность непосредственного (помимо церковных институций, ритуальных процедур) общения Бога и человека. Такую возможность он доказал, - скажем, забегая вперед, - пользуясь некоторыми неоплатоновскими методиками, связанными с учением об аналогии, эманации и диалектикой знака («свое иное»). Размышляя над латино- и немецкоязычными сочинениями Иоанна Экхарта, мы поневоле задумываемся о современной нам европейской культуре, чья проблематика в большой мере обозначена и определена этими сочинениями.