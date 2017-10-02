Рэйберн - Придите, и поклонимся Ему
Поклонение Богу - это самое важное дело истинно верующего человека и в то же время - одно из тех занятий, которыми, как это ни печально, пренебрегают в обычной современной евангельской церкви. Проповедники и учители призывают христиан каждый день проводить определенное время наедине с Богом, поскольку уединенное поклонение является важной составляющей духовной жизни всякого христианина. Их убеждают молиться о себе и о других людях.
Им говорят, что они должны изучать Библию для того, чтобы духовно возрастать и быть в состоянии учить и наставлять других. Однако сегодня многие искренне верующие пребывают в состоянии удручающего неведения: они не знают, в чем подлинный смысл поклонения и как добиться того, чтобы совместное поклонение приносило им больше пользы. Я обсуждал эту тему со многими людьми, выросшими в евангельских церквах. Кроме того, я опросил буквально несколько сотен студентов богословских семинарий касательно того же предмета. Из этих бесед стало ясно, что лишь немногие из опрошенных были научены тому, как поклоняться вместе с другими верующими в доме Божьем.
Роберт Рэйберн - Придите, и поклонимся Ему - совместное поклонение в евангельской церкви
Издание ООБФ «Содействие» г. Одесса, Украина, 2003
ISBN: 0-8010-7228-1
Роберт Рэйберн - Придите, и поклонимся Ему - совместное поклонение в евангельской церкви - Содержание
- 1. Значение поклонения
- 2. Совместное поклонение в Ветхом Завете
- 3. Совместное поклонение в Новом Завете
- 4. Сущность и способ истинного поклонения
- 5. Общие замечания о порядке проведения богослужения
- 6. Порядок проведения общественного богослужения
- 7. Порядок проведения общественного богослужения /продолжение/
- 8. Гимны в церкви
- 9. Отправление таинств
- 10. Обряд бракосочетания
- 11. Погребальный обряд
Приложение
Как подготовить общественное богослужение /вспомогательные материалы/
Роберт Рэйберн - Придите, и поклонимся Ему - совместное поклонение в евангельской церкви - Иудейское и христианское поклонение
Христианское поклонение восходит к поклонению в храме и синагоге. Первые христиане были евреями, и они не создали поклонения абсолютно нового типа. Иисус и Его ученики поклонялись как в храме, так и в синагогах. После вознесения Христа христианская община продолжала соблюдать многое из того, что соблюдалось в храме и синагогах. Было отмечено, что «самобытное христианское поклонение имеет такое же отношение к иудейскому поклонению, какое имеют собственно христианские Писания к еврейским». Для правоверного христианина Писания Нового Завета не только не противоречат Писаниям Ветхого Завета, но и дополняют их. Библия - это полное письменное откровение Божье.
Она представляет собой единое целое, состоящее из множества частей. То, что в Ветхом Завете было еще в «зачаточном состоянии», в Новом получает полное развитие. То, что подробно освещается в Ветхом Завете, само собой подразумевается в Новом. Хранящий завет Бог и Творец, Который явлен нам в Ветхом Завете, предстает перед нами в Новом Завете как Тот, Кто полностью открыл Самого Себя и Свою любовь к людям в Личности и деяниях Своего Сына Иисуса Христа, Чья смерть на голгофском кресте предвозвещается в каждой ветхозаветной жертве. Подобно тому как писания Нового Завета возникли на основе повествований Ветхого Завета, поклонение первых христиан имело в своей основе ветхозаветное поклонение. Значительная часть Послания к евреям говорит о той преемственности, которая существует между поклонением Израиля и христианским поклонением в наши дни.
Таким образом, христианское поклонение вытекает из поклонения богобоязненного верующего израильтянина, но по причине того, что искупительный замысел Божий был исполнен в смерти и воскресении Христа, в некоторых отношениях оно разительно отличается от поклонения благочестивого иудея. Поэтому, хотя мы и можем говорить, что христианское поклонение родилось в тех обстоятельствах, когда верующие собирались в храме и синагогах, мы должны помнить, что с самого начала оно носило определенные черты, отличавшие его от иудейского поклонения. Хотя синагогальное богослужение, к примеру, включало в себя элементы, которые вполне могли сохранить в своем поклонении ставшие христианами евреи, последние более всего заботились о том, чтобы на их богослужениях Иисус Христос прославлялся как Сын Божий и единственный Спаситель людей.
Богоугодное поклонение должно было отражать все, Кем Он является, все, что Он совершил, и все, что Он продолжает совершать. Все элементы синагогального богослужения, которые препятствовали возвещению Христа, пришедшего во плоти, и богоугодному поклонению, были сразу же удалены из богослужебной практики первых христиан. Например, у нас нет никаких доказательств того, что на богослужениях первых христиан прочитывалось Шема {Прим, переводчика: от евр. «слушай»; с этого слова начинается Второзаконие 6:4 - стих, ставший великим исповеданием монотеистической веры Израиля). Шема, с чтения которого начиналось служение в синагоге, было исповеданием веры в единого Бога Израиля. Это было не исповедание, в котором провозглашалась бы вера в Троицу, поскольку большинство набожных иудеев имели о Троице весьма слабое представление.
Шема было видимым знаком, посредством которого формально исповедовали веру в Бога, в то время как Христос подчеркивал, что важно состояние сердца, и предупреждал об опасности об- рядоверия и приверженности ко всему внешнему. В молитвах, которые произносили в синагоге, подчеркивались внешние аспекты грядущего Царства Божьего, а Христос возвестил истину о том, что Царство Божье находится в сердце верующего. Несмотря на то, что царство имеет определенные грани, которые должны открыться в будущем осязаемым образом, в первую очередь его необходимо понимать как духовное царство, в котором имеет часть каждый, рожденный свыше верующий. Таким образом, нам ясно следующее: несмотря на непосредственную связь между иудейским поклонением и христианским, литургия последнего была очищена от того, что не согласовывалось с откровением Бога, данным людям в Иисусе Христе.
Благодаря тому, что с обретением дара Святого Духа верующие могли глубже постичь духовные истины и Третье Лицо Троицы, а также благодаря тому, что стали реальными новые отношения с Богом через живого Христа, владеющего их сердцами, они начали поклоняться Господу более осмысленно. В богослужениях выразилась их убежденность в том, что поклонение Богу - это самое важное дело з жизни Божьего чада. Все глубже постигая естество Бога в Его откровении, данном через Иисуса Христа, верующие поняли, что в богослужении ритуал и внешняя атрибутика не столь важны. Напротив, важно состояние, в котором пребывает сердце человека во время поклонения. Поэтому для христиан литургия должна была стать прежде всего средством, которое позволяло бы им, как собранию верующих, должным образом совершать подлинно духовное поклонение.
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