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Рейнак — Орфей

С. Рейнак — Орфей — Всеобщая история религий
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Category ESXATOS BOOKS, History, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Gnosticism Secret Societies, Esotericism Mysticism Kabbalah

Почему в заглавии этой книги помещено имя Орфея, — имя полулегендарного певца, жившего, как говорят, задолго до Гомера, — тогда как речь в ней идет о совокупности религиозных явлений у всех народов и во все века? Зато было бы гораздо легче объяснить и оправдать это заглавие, если бы под именем Орфея следовало бы разуметь родоначальника таинств и мистерий — культов, из которых и выросли в течение многих веков иудео-христианская, буддийская и мусульманская религии. Но увы! Орфей никогда не жил. Это — мифическое лицо, герой культов, построенных по образцу тех сказаний, которые составляют содержание книг, носящих его имя.

Действительно, над этим вопросом мы размышляли довольно долго. Если бы дело шло просто о новой попытке изложения всеобщей истории религий, мы, быть может, и не сочли бы нужным давать нашему труду такое заглавие. Но, сознавая, что предлагаем читателю прежде всего критику идей, составляющих основу истории религий, мы отважились выбрать символическим именем нашей книги имя Орфея — как знамя борьбы и нового метода в исследовании религии. Орфей — не только создатель таинств, но и один из символов пробуждения религиозного чувства и нравственного мира.

Современная критика мифов и обрядов, несмотря на обилие специальных исследований, еще не стала вполне научной дисциплиной. Во всяком случае, она еще не достигла того уровня, который был бы достоин обширного и плодотворного значения предмета. Чрезвычайная сложность материала, разнообразие обычаев и верований, а также множество сторонних влияний затрудняют систематизацию и научную интерпретацию религиозных форм, что и объясняет тот факт, что критика религии еще слишком часто смешивается с религиозной апологетикой или с вульгарным материализмом.

Небольшая книжка, предлагаемая вниманию читателя, — это, прежде всего, опыт построения истории религий на строго критическом основании. В ней читатель найдет ряд сопоставлений, исторических и филологических анализов, а также попытки установить общие закономерности в развитии религиозных верований. Мы старались подходить к каждому факту, к каждому культу или мифу с точкой зрения научной беспристрастности, избегая как богословского, так и антибогословского уклона, что, увы, редко встречается в подобных сочинениях.

Объяснив заглавие книги и её цели, мы полагаем необходимым пояснить ещё один важный момент — наш метод. Мы исходим из того, что религия — не только совокупность догм и обрядов, но, прежде всего, жизненное явление, обусловленное психофизиологической природой человека, историческими условиями его существования и общественным строем. Наш метод строится на сравнительном изучении религий, опирающемся как на археологические и этнографические данные, так и на философский анализ религиозного опыта.

С. Рейнак — Орфей — Всеобщая история религий

Москва: Трудовая артель писателей «Факел», 1919. — 148 с.

С. Рейнак — Орфей — Содержание

  • Предисловие
  • Введение. Происхождение религиозных верований. Определения и общие явления
    • Религия и мифология
    • Этимология слова «религия»
    • Комплекс «табу»
    • Примеры табу
    • Анимизм
    • Живучесть анимизма в поэзии
    • Теория первоначального откровения
    • Теория обмана
    • Неверные идеи XVIII века
    • Фетишизм
    • Верные представления Фонтенеля
    • Тотемизм — гипертрофия социального инстинкта
    • Культ растений и животных; метаморфозы
    • Бернские медведи
    • Тотемизм и басни
    • Приручение животных
    • Принесение тотема в жертву
    • Пищевые запреты
    • Суббота
    • Пост
    • Жрецы и кодификация табу
    • Лаицизация человечества
    • Магия и наука
    • Религия как сущность социальных организаций
    • Возвраты вспять
    • Будущее религий
  • Библиография
  • Глава первая. Египтяне, Вавилоняне, Сирийцы
    • I. Египтяне
      • Сложность религиозных явлений в Египте
      • Основные черты религиозной эволюции
      • Распространение египетских культов
      • Анимизм
      • Верования в загробную жизнь
      • Магия
      • Тотемизм
      • Религиозная роль фараона
      • Жрецы и ритуал
      • Миф об Озирисе
      • Египетская космогония
    • II. Вавилон и Ассирия
      • Свод законов Хаммурапи
      • Вавилонские боги
      • Анимизм
      • Космогония: всемирный потоп
      • Бог Фамуха
      • Легенда об Иштар и Гильгамеше
      • Ритуал, псалмы и колдовство
      • Гадание
      • Календарь
      • Вера в загробную жизнь
      • Астрология и астрономия
      • Продолжительное влияние вавилонских воззрений
    • III. Финикийцы и Сирийцы
      • Боги и богини
      • Культ животных, деревьев и камней
      • Ваал, Мелькарт, Эшмун
      • Адонис и кабан
      • Жертвоприношения
      • Представления о загробной жизни и о создании мира
      • Сирийские культы
      • Атаргатис, рыба и голубь
      • Сирийские культы в Риме
      • Стела Маэны
  • Глава вторая. Арийцы, Индусы, Персы
    • I. Арийцы и Индусы
      • Арийцы и арийские языки
      • Индусские и персидские боги
      • История Индии
      • Анимизм и тотемизм
      • Культ мёртвых
      • Веды и философские системы
      • Буддизм, джайнизм и реформа индуизма
    • II. Персы и Иранцы
      • Зороастр и Зенд-Авеста
      • Маги и культ огня
      • Дуализм добра и зла
      • Манихейство
  • Глава третья. Греки и Римляне
    • I. Греки или эллины
      • Орфей и мистерии
      • Антропоморфизм и культ героев
      • Оракулы, очищения, праздники
    • II. Италийцы и римляне
      • Лары, пенаты и фетиши
      • Императорский культ
      • Астрология и восточные влияния
  • Библиография
  • Указатель
Views 272
Rating 5.0 / 5
Added 08.06.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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