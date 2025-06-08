Рейнак — Орфей
Почему в заглавии этой книги помещено имя Орфея, — имя полулегендарного певца, жившего, как говорят, задолго до Гомера, — тогда как речь в ней идет о совокупности религиозных явлений у всех народов и во все века? Зато было бы гораздо легче объяснить и оправдать это заглавие, если бы под именем Орфея следовало бы разуметь родоначальника таинств и мистерий — культов, из которых и выросли в течение многих веков иудео-христианская, буддийская и мусульманская религии. Но увы! Орфей никогда не жил. Это — мифическое лицо, герой культов, построенных по образцу тех сказаний, которые составляют содержание книг, носящих его имя.
Действительно, над этим вопросом мы размышляли довольно долго. Если бы дело шло просто о новой попытке изложения всеобщей истории религий, мы, быть может, и не сочли бы нужным давать нашему труду такое заглавие. Но, сознавая, что предлагаем читателю прежде всего критику идей, составляющих основу истории религий, мы отважились выбрать символическим именем нашей книги имя Орфея — как знамя борьбы и нового метода в исследовании религии. Орфей — не только создатель таинств, но и один из символов пробуждения религиозного чувства и нравственного мира.
Современная критика мифов и обрядов, несмотря на обилие специальных исследований, еще не стала вполне научной дисциплиной. Во всяком случае, она еще не достигла того уровня, который был бы достоин обширного и плодотворного значения предмета. Чрезвычайная сложность материала, разнообразие обычаев и верований, а также множество сторонних влияний затрудняют систематизацию и научную интерпретацию религиозных форм, что и объясняет тот факт, что критика религии еще слишком часто смешивается с религиозной апологетикой или с вульгарным материализмом.
Небольшая книжка, предлагаемая вниманию читателя, — это, прежде всего, опыт построения истории религий на строго критическом основании. В ней читатель найдет ряд сопоставлений, исторических и филологических анализов, а также попытки установить общие закономерности в развитии религиозных верований. Мы старались подходить к каждому факту, к каждому культу или мифу с точкой зрения научной беспристрастности, избегая как богословского, так и антибогословского уклона, что, увы, редко встречается в подобных сочинениях.
Объяснив заглавие книги и её цели, мы полагаем необходимым пояснить ещё один важный момент — наш метод. Мы исходим из того, что религия — не только совокупность догм и обрядов, но, прежде всего, жизненное явление, обусловленное психофизиологической природой человека, историческими условиями его существования и общественным строем. Наш метод строится на сравнительном изучении религий, опирающемся как на археологические и этнографические данные, так и на философский анализ религиозного опыта.
С. Рейнак — Орфей — Всеобщая история религий
Москва: Трудовая артель писателей «Факел», 1919. — 148 с.
С. Рейнак — Орфей — Содержание
- Предисловие
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Введение. Происхождение религиозных верований. Определения и общие явления
- Религия и мифология
- Этимология слова «религия»
- Комплекс «табу»
- Примеры табу
- Анимизм
- Живучесть анимизма в поэзии
- Теория первоначального откровения
- Теория обмана
- Неверные идеи XVIII века
- Фетишизм
- Верные представления Фонтенеля
- Тотемизм — гипертрофия социального инстинкта
- Культ растений и животных; метаморфозы
- Бернские медведи
- Тотемизм и басни
- Приручение животных
- Принесение тотема в жертву
- Пищевые запреты
- Суббота
- Пост
- Жрецы и кодификация табу
- Лаицизация человечества
- Магия и наука
- Религия как сущность социальных организаций
- Возвраты вспять
- Будущее религий
- Библиография
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Глава первая. Египтяне, Вавилоняне, Сирийцы
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I. Египтяне
- Сложность религиозных явлений в Египте
- Основные черты религиозной эволюции
- Распространение египетских культов
- Анимизм
- Верования в загробную жизнь
- Магия
- Тотемизм
- Религиозная роль фараона
- Жрецы и ритуал
- Миф об Озирисе
- Египетская космогония
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II. Вавилон и Ассирия
- Свод законов Хаммурапи
- Вавилонские боги
- Анимизм
- Космогония: всемирный потоп
- Бог Фамуха
- Легенда об Иштар и Гильгамеше
- Ритуал, псалмы и колдовство
- Гадание
- Календарь
- Вера в загробную жизнь
- Астрология и астрономия
- Продолжительное влияние вавилонских воззрений
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III. Финикийцы и Сирийцы
- Боги и богини
- Культ животных, деревьев и камней
- Ваал, Мелькарт, Эшмун
- Адонис и кабан
- Жертвоприношения
- Представления о загробной жизни и о создании мира
- Сирийские культы
- Атаргатис, рыба и голубь
- Сирийские культы в Риме
- Стела Маэны
- I. Египтяне
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Глава вторая. Арийцы, Индусы, Персы
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I. Арийцы и Индусы
- Арийцы и арийские языки
- Индусские и персидские боги
- История Индии
- Анимизм и тотемизм
- Культ мёртвых
- Веды и философские системы
- Буддизм, джайнизм и реформа индуизма
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II. Персы и Иранцы
- Зороастр и Зенд-Авеста
- Маги и культ огня
- Дуализм добра и зла
- Манихейство
- I. Арийцы и Индусы
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Глава третья. Греки и Римляне
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I. Греки или эллины
- Орфей и мистерии
- Антропоморфизм и культ героев
- Оракулы, очищения, праздники
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II. Италийцы и римляне
- Лары, пенаты и фетиши
- Императорский культ
- Астрология и восточные влияния
- I. Греки или эллины
- Библиография
- Указатель
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