Рейнак — Орфей

Почему в заглавии этой книги помещено имя Орфея, — имя полулегендарного певца, жившего, как говорят, задолго до Гомера, — тогда как речь в ней идет о совокупности религиозных явлений у всех народов и во все века? Зато было бы гораздо легче объяснить и оправдать это заглавие, если бы под именем Орфея следовало бы разуметь родоначальника таинств и мистерий — культов, из которых и выросли в течение многих веков иудео-христианская, буддийская и мусульманская религии. Но увы! Орфей никогда не жил. Это — мифическое лицо, герой культов, построенных по образцу тех сказаний, которые составляют содержание книг, носящих его имя.

Действительно, над этим вопросом мы размышляли довольно долго. Если бы дело шло просто о новой попытке изложения всеобщей истории религий, мы, быть может, и не сочли бы нужным давать нашему труду такое заглавие. Но, сознавая, что предлагаем читателю прежде всего критику идей, составляющих основу истории религий, мы отважились выбрать символическим именем нашей книги имя Орфея — как знамя борьбы и нового метода в исследовании религии. Орфей — не только создатель таинств, но и один из символов пробуждения религиозного чувства и нравственного мира.

Современная критика мифов и обрядов, несмотря на обилие специальных исследований, еще не стала вполне научной дисциплиной. Во всяком случае, она еще не достигла того уровня, который был бы достоин обширного и плодотворного значения предмета. Чрезвычайная сложность материала, разнообразие обычаев и верований, а также множество сторонних влияний затрудняют систематизацию и научную интерпретацию религиозных форм, что и объясняет тот факт, что критика религии еще слишком часто смешивается с религиозной апологетикой или с вульгарным материализмом.

Небольшая книжка, предлагаемая вниманию читателя, — это, прежде всего, опыт построения истории религий на строго критическом основании. В ней читатель найдет ряд сопоставлений, исторических и филологических анализов, а также попытки установить общие закономерности в развитии религиозных верований. Мы старались подходить к каждому факту, к каждому культу или мифу с точкой зрения научной беспристрастности, избегая как богословского, так и антибогословского уклона, что, увы, редко встречается в подобных сочинениях.

Объяснив заглавие книги и её цели, мы полагаем необходимым пояснить ещё один важный момент — наш метод. Мы исходим из того, что религия — не только совокупность догм и обрядов, но, прежде всего, жизненное явление, обусловленное психофизиологической природой человека, историческими условиями его существования и общественным строем. Наш метод строится на сравнительном изучении религий, опирающемся как на археологические и этнографические данные, так и на философский анализ религиозного опыта.

С. Рейнак — Орфей — Всеобщая история религий

Москва: Трудовая артель писателей «Факел», 1919. — 148 с.

С. Рейнак — Орфей — Содержание