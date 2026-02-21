Рейтлингер - Булгаков - Диалог художника и богослова

Книга «Ю. Н. Рейтлингер (сестра Иоанна) и о. Сергий Булгаков. Диалог художника и богослова» представляет собой уникальное собрание личных документов — дневников и писем, раскрывающих глубокую духовную связь между выдающимся мыслителем и его духовной дочерью, иконописцем сестрой Иоанной. Это не просто биографическое издание, а летопись творческого союза, в котором софиологические идеи отца Сергия находили свое живое воплощение в красках и линиях. Через переписку и дневниковые записи читатель может проследить, как теоретические выкладки о Божественной Премудрости превращались в художественные образы, меняя облик современного церковного искусства.

В центре диалога стоит вопрос о призвании художника и месте творчества в жизни Церкви. Отец Сергий предстает в этих текстах не как сухой академический ученый, а как мистик и наставник, который видел в искусстве сестры Иоанны продолжение своего богословия. Дневники фиксируют их совместные размышления о природе иконы, о преодолении «интеллигентского» сознания и о восприятии смерти как возвращения на истинную родину. Издание служит бесценным свидетельством культуры русской эмиграции, показывая, как в трудных условиях изгнания рождались смыслы, объединившие высокую философию и личный духовный подвиг.

Состав., подгот. текста, предислов., коммент., примеч. Б. Б. Поповой. - М.: Никея, 2011. 312 с.: ил.

ISBN 978-5-91761-049-8

Ю. Н. Рейтлингер (сестра Иоанна) и о. Сергий Булгаков. Диалог художника и богослова: Дневники. Записные книжки. Письма - Содержание

Предисловие

Ю. Н. Рейтлингер (сестра Иоанна), Воспоминания. Начало 1980-х гг.

Ю. Н. Рейтлингер. Письмо к о. Сергию Булгакову. Варшава. Октябрь 1921 г.

Ю. Н. Рейтлингер. Записная книжка. 1921-1922 гг. «Краски и звуки. Мысли и воспоминания»

О. Сергий Булгаков. Пражская записная книжка. 1924-1925 гг.

О. Сергий Булгаков. Письмо к Ю. Н. Рейтлингер. 4/17.VIII.1930 г.

Ю. Н. Рейтлингер. Проблемы православного искусства в живописи. 1930-е гг.

Ю. Н. Рейтлингер (сестра Иоанна). Духовный дневник 1935, 1936, 1937 гг. (Первая записная книжка)

Ю. И. Рейтлингер (сестра Иоанна). Духовный дневник 1935, 1936, 1937, 1938 гг. (Вторая записная книжка)

Ю. И. Рейтлингер (сестра Иоанна). Фрагменты записной книжки 1939, 1943-1945 гг., О смерти о. Сергия Булгакова. Об иконах и творчестве

Ю. Н. Рейтлингер (сестра Иоанна). Завещание иконописца. 1980-е гг.

Приложение. Б. Б. Попова. Художник Лидия Никанорова (1895—1938)