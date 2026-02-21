Рейтлингер - Булгаков - Диалог художника и богослова

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy

Книга «Ю. Н. Рейтлингер (сестра Иоанна) и о. Сергий Булгаков. Диалог художника и богослова» представляет собой уникальное собрание личных документов — дневников и писем, раскрывающих глубокую духовную связь между выдающимся мыслителем и его духовной дочерью, иконописцем сестрой Иоанной. Это не просто биографическое издание, а летопись творческого союза, в котором софиологические идеи отца Сергия находили свое живое воплощение в красках и линиях. Через переписку и дневниковые записи читатель может проследить, как теоретические выкладки о Божественной Премудрости превращались в художественные образы, меняя облик современного церковного искусства.

В центре диалога стоит вопрос о призвании художника и месте творчества в жизни Церкви. Отец Сергий предстает в этих текстах не как сухой академический ученый, а как мистик и наставник, который видел в искусстве сестры Иоанны продолжение своего богословия. Дневники фиксируют их совместные размышления о природе иконы, о преодолении «интеллигентского» сознания и о восприятии смерти как возвращения на истинную родину. Издание служит бесценным свидетельством культуры русской эмиграции, показывая, как в трудных условиях изгнания рождались смыслы, объединившие высокую философию и личный духовный подвиг.

Ю. Н. Рейтлингер (сестра Иоанна) и о. Сергий Булгаков. Диалог художника и богослова: Дневники. Записные книжки. Письма

Состав., подгот. текста, предислов., коммент., примеч. Б. Б. Поповой. - М.: Никея, 2011. 312 с.: ил.

ISBN 978-5-91761-049-8

Ю. Н. Рейтлингер (сестра Иоанна) и о. Сергий Булгаков. Диалог художника и богослова: Дневники. Записные книжки. Письма - Содержание

Предисловие

  • Ю. Н. Рейтлингер (сестра Иоанна), Воспоминания. Начало 1980-х гг.

  • Ю. Н. Рейтлингер. Письмо к о. Сергию Булгакову. Варшава. Октябрь 1921 г.

  • Ю. Н. Рейтлингер. Записная книжка. 1921-1922 гг. «Краски и звуки. Мысли и воспоминания»

  • О. Сергий Булгаков. Пражская записная книжка. 1924-1925 гг.

  • О. Сергий Булгаков. Письмо к Ю. Н. Рейтлингер. 4/17.VIII.1930 г.

  • Ю. Н. Рейтлингер. Проблемы православного искусства в живописи. 1930-е гг.

  • Ю. Н. Рейтлингер (сестра Иоанна). Духовный дневник 1935, 1936, 1937 гг. (Первая записная книжка)

  • Ю. И. Рейтлингер (сестра Иоанна). Духовный дневник 1935, 1936, 1937, 1938 гг. (Вторая записная книжка)

  • Ю. И. Рейтлингер (сестра Иоанна). Фрагменты записной книжки 1939, 1943-1945 гг., О смерти о. Сергия Булгакова. Об иконах и творчестве

  • Ю. Н. Рейтлингер (сестра Иоанна). Завещание иконописца. 1980-е гг.

Приложение. Б. Б. Попова. Художник Лидия Никанорова (1895—1938)

