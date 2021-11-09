На протяжении всей его истории ГОНЕНИЯ - ИЗГНАНИЯ - ГЕНОЦИД были и остаются основными инструментами физического и морального подавления жизнеспособности еврейского народа. Желание автора сконцентрировать внимание читателя на вышеупомянутых весьма болезненных сторонах существования еврейского народа может показаться на первый взгляд странным, а может быть, даже и тенденциозным. Но многовековая история моего народа такова, что именно сквозь призму постоянно её сопровождавших попыток его унизить, изгнать и истребить чётко просматриваются все другие аспекты жизни евреев. Среди них и те, которые вселяли надежду на выживание, помогали преодолевать тяжелейшие моменты бытия, строить планы на будущее, делая всё возможное и невозможное для сохранения своей идентичности и своеобразия, которые так сильно раздражают многих в этом мире, вызывают их ненависть уже только одним своим существованием.

Возникает естественный вопрос: почему? Чем вызвано такое острое неприятие относительно малочисленного народа, игравшего и до сих пор играющего заметную, если не сказать значительную, роль в мировой политике? Что лежит в основе побудительных мотивов некоторых представителей коренных государствообразующих или так называемых титульных народов обвинять в неуспехах и провалах своих стран в той или иной области общественно-экономического развития именно евреев? Чем объяснить во многих случаях субъективно-негативное отношение к евреям на бытовом уровне? И почему эти проблемы возникли именно у евреев и ничего подобного не наблюдается у других народов?

Представляется, что все эти проблемы возникли и лежат прежде всего в плоскости религиозных отношений, а не субъективного психофизиологического восприятия человеком того или иного индивидуума или их группы, говорящих на другом языке, отличающихся внешним видом и ментальностью в поведении, в образе жизни, в мотивации принимаемых решений. Безусловно, что это тоже в совокупности очень важно, но всё-таки вторично. Не эти факторы определили возникновение антисемитизма как такового.

Оторвавшись от язычества и приняв монотеизм в качестве основы своего верования, евреи уже тогда противопоставили себя большинству других народов, не понявших и не принявших эту новую, революционную по своим последствиям религиозную концепцию. Отношение иудаизма к язычеству нашло отражение в молитве «Алейну Лешабеах», современный текст которой написан вавилонским талмудистом раввином Аба Арика в III в.: «На нас возложено прославлять Господа всего мира, провозглашать величие Создателя вселенной. Ибо он не сделан нас подобными народам мира, не дал нам быть похожими на племена земные, ин вал нам не их увел и не ту судьбу, что всем их полчищам. Ибо они поклоняются пустоте и тщете и молятся божествам, которые не спасают...».

В свете вышесказанного, следует отметить, что стремление вернуть евреев в язычество путём эллинизации потерпело полный провал. Более того, насильственные действия в этом направлении, как правило, приводили к вооруженному сопротивлению. В конечном счёте все эти попытки в эллинистическую и римскую эпохи привели к ещё большему отчуждению евреев от других народов, к их противопоставлению идолопоклонникам, которые не понимали этот, тогда единственный в своём роде, народ. Естественно, что он вызывал не только интерес, любопытство, но и неприятие, отвержение и, как следствие, стремление его унизить, «поставить на место», а если не поможет, то и уничтожить.

Появление христианства из недр иудаизма не снизило накала антисемитизма. Более того, оно сделало его более обострённым, непримиримым и воинственным. Это явилось причиной дальнейшего обособления евреев. Их изоляция явилась результатом запрета церковью бытового общения христиан с евреями. А там, где нет нормального человеческого общения, появляются легенды, в которых «чуждые» друг другу народы предстают в виде чудовищ, от которых исходит опасность и стремление навязать свою волю, свой образ жизни.

Христианские священнослужители уже в период раннего средневековья, особенно на низшем уровне их иерархии, сделали многое для того, чтобы сформировать в сознании простого народа образ еврея как воплощения вселенского зла. К сожалению, ранее созданные стереотипы остаются и питают создание новых легенд о коварстве евреев и их мнимой всесильности.

Нельзя сбрасывать со счетов претензию христианства на роль мировой религии, которое таковой и является. Однако до сих пор, несмотря на беспрецедентную популярность христианства во всём мире и наличие более двух миллиардов его приверженцев, многие его апологеты страдают комплексом вторичности от другой, более древней монотеистической религии - иудаизма. Это обстоятельство явилось также причиной того, что христианская церковь во многих своих проявлениях пыталась создать в глазах верующих такой образ еврея, который бы, с одной стороны, вызывал неприязнь, насмешку, неуважительность, а с другой стороны, подчёркивал бы его лицемерность, алчность и якобы присутствующее в нём чувство превосходства над другими людьми. Кроме этого, широко распространённые обвинения евреев в убийстве Иисуса Христа и в осквернении гостий, а также многочисленные кровавые наветы создавали злодейский образ иудея. Ну как же после этого не проникнуться к таким людям чувством ненависти и желанием их изолировать, а ещё лучше - истребить.

Исаак Резник – Еврейский народ: историческая хроника гонений, изгнаний и геноцида

Издательство «Достояние», Иерусалим, - 2016. - 827 с.

ISBN 978-965-7672-15-0

Исаак Резник – Еврейский народ: историческая хроника гонений, изгнаний и геноцида – Содержание

Авторское вступление

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Самое начало еврейской истории

Глава первая: Патриархи, Египет и Исход

Глава вторая: Рождение еврейского народа и завоевание Ханаана

Глава третья: Образование еврейского государства и его борьба за выживание

Глава четвёртая: Два государства одного народа и их судьба

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Евреи в эллинистическую и римскую эпохи

Глава пятая: Эллинистическая эпоха Иудеи

Глава шестая: Иудеи под римским владычеством

Глава седьмая: Рассеяние евреев и формирование их диаспор

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Евреи во времена средневековья (VI - XVI вв.)

Глава восьмая: Земля Израиля и прилежащие к ней территории

Глава девятая: Страны Западной и Южной Европы

Глава десятая: Страны Центральной Европы

Глава одиннадцатая: Страны Юго-Восточной и Восточной Европы

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ Новое время в истории евреев (XVII - XIX вв.)

Глава двенадцатая: Османская империя

Глава тринадцатая: Страны Западной и Южной Европы

Глава четырнадцатая: Страны Центральной и Восточной Европы

Глава пятнадцатая: Евреи на американском континенте

ЧАСТЬ ПЯТАЯ XX ВЕК: революции, войны, Холокост

Глава шестнадцатая: Евреи в Палестине. Возвращение

Глава семнадцатая: Западноевропейское еврейство до начала Второй мировой войны

Глава восемнадцатая: Восточноевропейское еврейство в период 1900 - 1939 гг.

Глава девятнадцатая: Евреи в Соединённых Штатах Америки с 1900 по 1939 год

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Евреи во Второй мировой войне. Катастрофа европейского еврейства

Глава двадцатая: Евреи стран-инициаторов Второй мировой войны и стран, к ним присоединившихся

Глава двадцать первая: Евреи под оккупацией Германии и её союзников

Глава двадцать вторая: Евреи стран антигитлеровской коалиции

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ Евреи в послевоенном мире

Глава двадцать третья: Еврейский антифашистский комитет (ЕАК) и обострение антисемитизма в СССР

Глава двадцать четвёртая: Второй фронт борьбы с советскими евреями - безродный космополитизм и низкопоклонство перед Западом

Глава двадцать пятая: «Дело врачей» - кульминация антисемитской кампании в СССР

Глава двадцать шестая: Евреи СССР в эпоху постепенной деградации социализма (1953 - 1991 гг.)

Глава двадцать седьмая: Послевоенный рецидив европейского антисемитизма

Глава двадцать восьмая: Образование Израиля и 25-летние попытки арабов уничтожить еврейское государство и его народ (1948 - 1973 гг.)

Краткое послесловие автора

Сокращения и аббревиатуры

Указатель имён

Библиография