Тамара Резникова - Очередь в небо

Минут через двадцать, когда попытки не увенчались успехом, решено было взломать дверь. Игорь лежал на полу возле дивана. Наталья, вскрикнув, бросилась к нему, но Сергей опередил её и наклонился над шефом. Все замерли в ожидании.

Наталье ничего не оставалось, как только развести руками и сказать, что муж не хочет общаться даже с семьёй и закрылся у себя в кабинете. Мужчины попросили разрешения пройти и попытаться вывести Игоря на разговор. Наталья разрешила, стараясь не замечать их удивлённых взглядов, когда они направлялись в кабинет через пустую гостиную.

Резкий неожиданный звонок в дверь на какое-то время отвлёк всех от двери кабинета. Приехали несколько человек, руководители крупных городских предприятий. Они извинились и сказали, что им необходимо срочно переговорить с Игорем Николаевичем по поводу завтрашнего заседания, утверждая, что они звонили несколько раз, но он не берёт трубку.

В пять часов утра Игорь проснулся от резкой боли в желудке. Приступ сильной рвоты застал его прямо в кабинете, на диване, где Сергей постелил ему. Верный водитель, который находился рядом всю ночь, пытался хоть как-то помочь ему. Испуганная Наталья прибежала вниз. Сердце её сжималось от жалости к человеку, которого она когда-то безумно любила. Прямо в кабинете она опустилась на колени и со слезами обратилась к Богу, умоляя помиловать Игоря, избавить его от этой страшной зависимости и восстановить его здоровье. Игорь слышал горячую молитву жены, и злость опять завладела им, однако запретить ей молиться не было сил. Рвота прошла, и его снова начало трясти. Сергей помог ему умыться и переодеться, Наталья заварила чай с мятой. Спустилась Мария Ивановна и, вытирая украдкой слёзы, постелила чистые простыни и вымыла полы в кабинете. Сергей напоил Игоря чаем, как ребенка, так как несчастный не мог сам взять чашку, и опять уложил в постель, уговаривая уснуть. Но Игорь стал умолять его налить ему немного коньяка, чтобы унять дрожь.

— В доме нет спиртного, Игорь Николаевич, — обратился к шефу Сергей. — Вам нужно пересилить себя и выдержать, иначе вы не остановитесь. Наталья Владимировна принесла вам успокоительные капли, выпейте их и постарайтесь уснуть.

— Ладно, выпью, — вздохнул Игорь и взял Сергея за руку, — только ты, Серёга, не уходи, останься здесь, мне что-то не по себе. Все меня предали, твари! Перестрелять бы их!

И снова резкая боль в желудке заставила его согнуться пополам. Наталья, постоянно мысленно взывая к Богу, села рядом и предложила позвать семейного врача. Игорь, корчась от боли, злобно ухмыльнувшись, кинул:

— А зачем нам врач? Ты ведь утверждаешь, что твой Бог может всё. Вот пусть Он меня и вылечит или Ему это не под силу?

— Ему под силу всё, Игорь. Прошу тебя, не говори так. Бог может поразить смертельной болезнью, может исцелить и успокоить. Он может всё. Постарайся уснуть и хватит пить, ты нужен нам, мне и детям. Сегодня мы останемся дома, чтобы быть с тобой рядом, но если ты всё же захочешь пойти на собрание, я поеду с тобой. А сейчас я пойду молиться, чтобы Господь успокоил тебя и послал мир в твоё сердце.

Она погладила мужа по плечу и ушла. Через двадцать минут Игорь уснул, так и не выпустив руку Сергея.

Проснулся он в полдень. Боль в желудке прошла, но слабость оказалась настолько сильной, что без помощи Сергея он не мог даже умыться. На все телефонные звонки, включая мобильный телефон Игоря, отвечала Наталья. Телевизор в доме не включали. Дети сидели возле обессиленного отца и старались отвлечь его от мрачных мыслей, читая вслух по очереди роман Теодора Драйзера «Финансист». Потом приехали родители Натальи. От дочери они знали обо всём, что происходило в её доме. Так прошёл день.

В пять часов вечера Наталье позвонил её шеф, Юрий Алексеевич, и попросил разрешения приехать к ним вместе с женой. Это был единственный человек из светских друзей, сотрудников и знакомых, которому Наталья полностью доверяла. Утром она сама позвонила ему и рассказала о случившемся в их доме. Также она добавила, что Игорь очень плохо себя чувствует и на собрание, скорее всего, не пойдёт, тем более что всё уже и так решено.

Главный архитектор города, он же член городского совета, Юрий Алексеевич Свиридов, взял на себя непростую задачу зачитать решение городского бюро Игорю и его жене. Зная со слов Натальи, что произошло в доме мэра два дня назад, он предполагал, что от спившегося мэра можно ожидать чего угодно. Во всяком случае, он всё же решил поддержать Наталью и побеседовать с Игорем о его будущем. Последний раз Юрий Алексеевич видел его месяца три назад, когда необходимо было подписать некоторые бумаги. Тогда они мило побеседовали, и Юрий Алексеевич отметил про себя, что мэр заметно сдал из-за частых запоев и разгульных ночей в саунах и на дачах. Но сейчас, когда главный архитектор увидел Игоря снова, он еле сдержался, чтобы не выдать своё удивление и печаль. Жена Юрия Алексеевича, Анна Фёдоровна, врач-терапевт одной из городских поликлиник, предложила осмотреть Игоря, померить ему давление и проверить работу сердца. Он согласился.

Юрий Алексеевич, делая вид, что не замечает больших изменений в доме Натальи, рассказал ей, как прошло бюро городского совета, которое длилось почти пять часов. Когда наконец вынесли решение выразить Игорю Николаевичу недоверие в соответствии с занимаемой должностью и назначить досрочные перевыборы, кабинет мэра опечатали, якобы для проверки документов. Некоторые члены бюро проголосовали против, многие воздержались, но большинством голосов решение приняли.

Наталья выслушала всё спокойно. Она была готова к этому и прекрасно понимала, что рано или поздно следовало ожидать такого конца. Она чувствовала, как тяжёлый груз свалился с её плеч. Мысленно женщина благодарила Бога за эту, как она считала, милость.

Из кабинета вышла Анна Фёдоровна. Она назначила лечение и, протянув листок Наталье, сказала:

— Наташенька, дорогая, здоровье Игоря в плохом состоянии, да и нервы на пределе. Ему необходимо серьёзно заняться своим здоровьем. В поликлинику нашу, как я понимаю, он ходить не станет, да и в больницу не ляжет, поэтому лечиться придётся дома. Вот список необходимых лекарств и рецепты с моей подписью. Лечение лучше начать незамедлительно. Я здесь всё написала. Пошлите кого-нибудь в аптеку прямо сейчас. Да, кстати, попросите вашего водителя, чтобы принёс коробки из нашей машины. Это два столовых сервиза, немного чешского хрусталя и две напольные вазы. Не смущайтесь, Наташенька, примите от нас на добрую память. Пусть в вашем доме всё будет по-новому.