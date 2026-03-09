Книга Марьян Ефимовны Резван «Коран в системе мусульманских магических практик» представляет собой уникальное этнографическое и исламоведческое исследование, посвященное неочевидной, но глубоко укорененной стороне мусульманской культуры. Автор ставит своей задачей проанализировать Коран не как богословский текст или памятник литературы, а как объект материальной и сакральной силы, обладающий в народном сознании защитными и целительными свойствами. Резван убеждена, что для понимания живого ислама необходимо изучать не только канонические догмы, но и повседневные ритуалы, в которых Слово Божье становится инструментом воздействия на реальность, оберегом от сглаза или средством врачевания.

В содержательной части труда автор детально классифицирует способы использования коранического текста в народной магии: от практики «смывания» написанных аятов водой для питья до изготовления сложных амулетов и талисманов (тавиз). Резван подробно разбирает семантику отдельных сур и стихов, за которыми закрепилась репутация особо «сильных» в магическом отношении, таких как «Престольный стих» (Аят аль-Курси) или две последние суры Корана. Особое внимание уделяется графической магии: использованию магических квадратов (вафк), цифровой символике букв (абджад) и специфике оформления рукописей, предназначенных для сакральной защиты дома или воина.

Книга написана в строгом академическом стиле, опирающемся на богатый архивный материал и полевые исследования. Марьян Резван мастерски соединяет филологический анализ текстов с антропологическими наблюдениями, показывая, как элитарная книжная традиция переплетается с доисламскими пластами верований, образуя сложный сплав «народного ислама». Труд служит незаменимым источником для историков, востоковедов и всех, кто интересуется психологией веры и историей магии. Это глубокое исследование того, как сакральное слово обретает физическую форму и становится неотъемлемой частью жизненного пространства человека, стремящегося найти защиту в божественном покровительстве.

СПб.: Наука, 2011. — 220 с., ил.

ISBN 978-5-02-038268-8

Резван Марьян Ефимовна - Коран в системе мусульманских магических практик - Содержание

Введение

Глава 1. Ономатомания (‘илм ал-джафр, ‘илм ал-╝ур╛ф)

1.1. ‘Илм ал-джафр

1.2. ‘Илм ал-╝ур╛ф 1.2.1. Абджад 1.2.2. Джадвал 1.2.3. Фавāти╝ ас-сувāр

1.3. Ал-асмā’ ал-╝уснā

Глава 2. Рапсодомантия (‘илм ал-╗ур‘а: исти╜āра, фа’л)

2.1. Исти╜āра

2.2. Фа’л

Глава 3. Онейромантия (та‘б╖р ар-ру’йā)

Глава 4. Талисманы (там╖ма)

Заключение