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Рибейро - Подсознание

Рибейро - Подсознание
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy
Series Великолепная история человечества (1 book)

Это не просто книга о психологии, это захватывающее путешествие вглубь человеческого разума. Ведущий нейробиолог Сидарта Рибейро доказывает, что наше подсознание и способность видеть сны — это не «побочный эффект» работы мозга, а мощнейший эволюционный инструмент. Сны были первым «симулятором реальности», который позволил нашим предкам предсказывать опасности, планировать охоту и создавать культуру.

Рибейро Сидарта - Подсознание: Великолепная история человечества

Москва: «Манн, Иванов и Фербер», 2023, 472 с.

пер. с англ. И. Матвеевой

Серия "Великолепная история человечества"

ISBN 978-5-00195-999-1

Рибейро Сидарта - Подсознание: Великолепная история человечества - Оглавление

Серия "Великолепная история человечества"

Рибейро Сидарта - Подсознание: Великолепная история человечества - Оглавление

  • ГЛАВА 1 Почему мы видим сны?

  • ГЛАВА 2 Сон предков

  • ГЛАВА 3 От живых богов к психоанализу

  • ГЛАВА 4 Cны уникальные и типичные

  • ГЛАВА 5 Первые изображения

  • ГЛАВА 6 Эволюция сна

  • ГЛАВА 7 Биохимия снов

  • ГЛАВА 8 Безумие — это сон, который смотрят в одиночку

  • ГЛАВА 9 Сон и его запоминание

  • ГЛАВА 10 Реверберация памяти

  • ГЛАВА 11 Гены и мемы

  • ГЛАВА 12 Сон для творчества

  • ГЛАВА 13 Быстрый сон — это не сновидение

  • ГЛАВА 14 Желания, эмоции и кошмары

  • ГЛАВА 15 Вероятностный оракул

  • ГЛАВА 16 Тоска по мертвым и внутренний мир культуры

  • ГЛАВА 17 Есть ли у снов будущее?

  • ГЛАВА 18 Сон и судьба

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Об авторе

Views 260
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Added 29.01.2026
Author brat lexmak
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