Рибейро - Подсознание
Это не просто книга о психологии, это захватывающее путешествие вглубь человеческого разума. Ведущий нейробиолог Сидарта Рибейро доказывает, что наше подсознание и способность видеть сны — это не «побочный эффект» работы мозга, а мощнейший эволюционный инструмент. Сны были первым «симулятором реальности», который позволил нашим предкам предсказывать опасности, планировать охоту и создавать культуру.
Рибейро Сидарта - Подсознание: Великолепная история человечества
Москва: «Манн, Иванов и Фербер», 2023, 472 с.
пер. с англ. И. Матвеевой
Серия "Великолепная история человечества"
ISBN 978-5-00195-999-1
Рибейро Сидарта - Подсознание: Великолепная история человечества - Оглавление
Серия "Великолепная история человечества"
Рибейро Сидарта - Подсознание: Великолепная история человечества - Оглавление
ГЛАВА 1 Почему мы видим сны?
ГЛАВА 2 Сон предков
ГЛАВА 3 От живых богов к психоанализу
ГЛАВА 4 Cны уникальные и типичные
ГЛАВА 5 Первые изображения
ГЛАВА 6 Эволюция сна
ГЛАВА 7 Биохимия снов
ГЛАВА 8 Безумие — это сон, который смотрят в одиночку
ГЛАВА 9 Сон и его запоминание
ГЛАВА 10 Реверберация памяти
ГЛАВА 11 Гены и мемы
ГЛАВА 12 Сон для творчества
ГЛАВА 13 Быстрый сон — это не сновидение
ГЛАВА 14 Желания, эмоции и кошмары
ГЛАВА 15 Вероятностный оракул
ГЛАВА 16 Тоска по мертвым и внутренний мир культуры
ГЛАВА 17 Есть ли у снов будущее?
ГЛАВА 18 Сон и судьба
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