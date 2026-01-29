Рибейро - Подсознание

Это не просто книга о психологии, это захватывающее путешествие вглубь человеческого разума. Ведущий нейробиолог Сидарта Рибейро доказывает, что наше подсознание и способность видеть сны — это не «побочный эффект» работы мозга, а мощнейший эволюционный инструмент. Сны были первым «симулятором реальности», который позволил нашим предкам предсказывать опасности, планировать охоту и создавать культуру.

Рибейро Сидарта - Подсознание: Великолепная история человечества

Москва: «Манн, Иванов и Фербер», 2023, 472 с.

пер. с англ. И. Матвеевой

Серия "Великолепная история человечества"

ISBN 978-5-00195-999-1

Рибейро Сидарта - Подсознание: Великолепная история человечества - Оглавление

Серия "Великолепная история человечества"

Рибейро Сидарта - Подсознание: Великолепная история человечества - Оглавление

ГЛАВА 1 Почему мы видим сны?

ГЛАВА 2 Сон предков

ГЛАВА 3 От живых богов к психоанализу

ГЛАВА 4 Cны уникальные и типичные

ГЛАВА 5 Первые изображения

ГЛАВА 6 Эволюция сна

ГЛАВА 7 Биохимия снов

ГЛАВА 8 Безумие — это сон, который смотрят в одиночку

ГЛАВА 9 Сон и его запоминание

ГЛАВА 10 Реверберация памяти

ГЛАВА 11 Гены и мемы

ГЛАВА 12 Сон для творчества

ГЛАВА 13 Быстрый сон — это не сновидение

ГЛАВА 14 Желания, эмоции и кошмары

ГЛАВА 15 Вероятностный оракул

ГЛАВА 16 Тоска по мертвым и внутренний мир культуры

ГЛАВА 17 Есть ли у снов будущее?

ГЛАВА 18 Сон и судьба

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