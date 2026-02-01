«Трудно говорить о гнозисе, а понять его ещё труднее», — утверждает Альфред Риби, предлагая читателю не просто книгу для досуга, а глубокое интеллектуальное исследование. Работа «В поисках корней» исследует фундамент, на котором К. Г. Юнг воздвиг здание аналитической психологии. Автор доказывает, что юнгианство — это не просто медицинская дисциплина, а современная форма гностического пути, где личный опыт познания (Gnosis) ставится выше слепой веры или догматического закона.

Центральное место в книге занимает детальный разбор конфликта между Мартином Бубером и Карлом Юнгом. Риби анализирует их «невстречи», противопоставляя еврейский персонализм Бубера и его верность закону юнгианскому исследованию «сияющей тьмы хаоса». Через призму гностицизма автор рассматривает такие сложные темы, как разделение света и тьмы, природа гностического Христа и алхимическое coniunctio. Особое внимание уделено тому, как гностические тексты из Наг-Хаммади, приобретенные при участии Юнга, повлияли на его понимание структуры психики.

Кульминацией труда является подробный комментарий к Septem Sermones ad Mortuos («Семь наставлений мертвым») — самому таинственному тексту Юнга, написанному от лица гностика Василида. Риби буквально препарирует каждое «наставление», раскрывая зашифрованные в них психологические истины о Плероме, Абраксасе и индивидуации. Это книга для тех, кто готов к серьезному научному тону ради возможности проникнуть в подлинные духовные корни современной психологии.

Альфред Риби - В поисках корней - К. Г. Юнг и традиция Гнозиса

«Касталия», 2026. — 286 с.

ISBN 978-5-908110-06-8

Альфред Риби — В поисках корней — Содержание