Риби - В поисках корней
«Трудно говорить о гнозисе, а понять его ещё труднее», — утверждает Альфред Риби, предлагая читателю не просто книгу для досуга, а глубокое интеллектуальное исследование. Работа «В поисках корней» исследует фундамент, на котором К. Г. Юнг воздвиг здание аналитической психологии. Автор доказывает, что юнгианство — это не просто медицинская дисциплина, а современная форма гностического пути, где личный опыт познания (Gnosis) ставится выше слепой веры или догматического закона.
Центральное место в книге занимает детальный разбор конфликта между Мартином Бубером и Карлом Юнгом. Риби анализирует их «невстречи», противопоставляя еврейский персонализм Бубера и его верность закону юнгианскому исследованию «сияющей тьмы хаоса». Через призму гностицизма автор рассматривает такие сложные темы, как разделение света и тьмы, природа гностического Христа и алхимическое coniunctio. Особое внимание уделено тому, как гностические тексты из Наг-Хаммади, приобретенные при участии Юнга, повлияли на его понимание структуры психики.
Кульминацией труда является подробный комментарий к Septem Sermones ad Mortuos («Семь наставлений мертвым») — самому таинственному тексту Юнга, написанному от лица гностика Василида. Риби буквально препарирует каждое «наставление», раскрывая зашифрованные в них психологические истины о Плероме, Абраксасе и индивидуации. Это книга для тех, кто готов к серьезному научному тону ради возможности проникнуть в подлинные духовные корни современной психологии.
Альфред Риби - В поисках корней - К. Г. Юнг и традиция Гнозиса
«Касталия», 2026. — 286 с.
ISBN 978-5-908110-06-8
Альфред Риби — В поисках корней — Содержание
Предисловия Сону Шамдасани и Лэнса Оуэнса
Глава 2. Мартин Бубер против К. Г. Юнга: Философское противостояние и критика «психологизма».
Глава 3. Devotio против Gnosis: Вера против опыта, ортодоксия против живого познания.
Главы 4-5. Природа гнозиса: Миф, гностический Христос, разделение света и тьмы, сексуальность и coniunctio.
Глава 6. Юнг и гнозис: Связь с алхимией и изучение гностических записных книжек.
Глава 7. Septem Sermones ad Mortuos: Построчный психологический и философский комментарий ко всем семи наставлениям (Sermo I — VII).
No comments yet. Be the first!