Фостер - Деньги, секс и власть
Эта книга была написана в ответ на совершенно особую нужду. Принято считать, что такие темы, как молитва и поклонение, изначально окружены аурой духовности, в то время как разговоры о деньгах, сексе и власти, в лучшем случае, кажутся нам ужасно «мирскими».
Работая над книгой, мне очень хотелось помочь читателю почувствовать, что, размышляя на эти «мирские» темы, мы вступаем на святую землю. Благочестие в вопросах денег, секса и власти — это проявление самой настоящей святости, а злоупотребление этими аспектами жизни оскверняет Божьи святыни.
Ричард Фостер - Деньги, секс и власть
Пер. с англ. — М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2014. —376 с.
ISBN 978-5-905340-07-9
ISBN 978-5-905340-07-9
Ричард Фостер - Деньги, секс и власть - Содержание
1. Деньги секс и власть с христианской точки зрения
ЧАСТЬ I. ДЕНЬГИ
ЧАСТЬ I. ДЕНЬГИ
- 2. Темная сторона денег
- 3. Светлая сторона денег
- 4. Неправедное богатство — ради Божьего Царства
- 5. Обет простоты
ЧАСТЬ II: СЕКС
- 6. Сексуальность и духовность
- 7. Сексуальность и жизнь вне брака
- 8. Сексуальность и брак
- 9. Обет верности
ЧАСТЬ III: ВЛАСТЬ
- 10. Деструктивная власть
- 11. Созидательная власть
- 12. Служение силы и власти
Ричард Фостер - Деньги, секс и власть - Почему деньги, секс и власть?
Возможно, вам интересно, почему я решил посвятить книгу именно вопросам денег, секса и власти. Все очень просто.
На протяжении всей человеческой истории и, судя по нашему собственному опыту, эти три темы неразрывно переплетены между собой.
Деньги дают власть, секс используется для приобретения денег и власти, а власть нередко называют лучшим афродизиаком. Их взаимодействие и взаимовлияние можно обсуждать очень долго. Возьмите, к примеру, связь между сексом и бедностью: для нищего секс — праздник, а для нищенки — это горе.
Обратите внимание и на связь между властью и богатством: богатыми людьми можно манипулировать с помощью власти, но и власть, в свою очередь, нередко покупается за деньги. И так далее. На самом деле, вряд ли у нас получится до конца разобраться во всех сложных переплетениях денег, секса и власти — да, наверное, это и ни к чему.
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