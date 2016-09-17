Эта книга была написана в ответ на совершенно особую нужду. Принято считать, что такие темы, как молитва и поклонение, изначально окружены аурой духовности, в то время как разговоры о деньгах, сексе и власти, в лучшем случае, кажутся нам ужасно «мирскими».

Работая над книгой, мне очень хотелось помочь читателю почувствовать, что, размышляя на эти «мирские» темы, мы вступаем на святую землю. Благочестие в вопросах денег, секса и власти — это проявление самой настоящей святости, а злоупотребление этими аспектами жизни оскверняет Божьи святыни.

Ричард Фостер - Деньги, секс и власть

Пер. с англ. — М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2014. —376 с.

ISBN 978-5-905340-07-9

Ричард Фостер - Деньги, секс и власть - Содержание

1. Деньги секс и власть с христианской точки зрения

ЧАСТЬ I. ДЕНЬГИ

2. Темная сторона денег

3. Светлая сторона денег

4. Неправедное богатство — ради Божьего Царства

5. Обет простоты

ЧАСТЬ II: СЕКС

6. Сексуальность и духовность

7. Сексуальность и жизнь вне брака

8. Сексуальность и брак

9. Обет верности

ЧАСТЬ III: ВЛАСТЬ

10. Деструктивная власть

11. Созидательная власть

12. Служение силы и власти

Ричард Фостер - Деньги, секс и власть - Почему деньги, секс и власть?

Возможно, вам интересно, почему я решил посвятить книгу именно вопросам денег, секса и власти. Все очень просто.

На протяжении всей человеческой истории и, судя по нашему собственному опыту, эти три темы неразрывно переплетены между собой.

Д еньги дают власть, секс используется для приобретения денег и власти, а власть нередко называют лучшим афродизиаком. Их взаимодействие и взаимовлияние можно обсуждать очень долго. Возьмите, к примеру, связь между сексом и бедностью: для нищего секс — праздник, а для нищенки — это горе.