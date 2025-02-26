Все умирают. Каждый болеет. Всякий получал травмы. Перед каждым человеком в течение всей жизни стоит задача избежать этих нежеланных обстоятельств, которые приносят с собой боль, страдание, слабость и разделения. Мы все стремимся победить их.

Устранение из жизни болезней, травм и смерти принесло бы блаженство! Их отсутствие означало бы свободу от страха, тревог и ужасов. Жизнь стала бы похожа насколько угодно, лишь бы обрести такую жизнь.

Если бы кто-то обладал властью исцелять все болезни, уберегать от всех травм и, наконец, от самой смерти, то мир наверняка сделал бы такого человека объектом всеобщей любви и поклонения. Не так ли? Нет, не так. Иисус обладал такой властью и продемонстрировал ее, но Его враги после долгих истязаний убили Его. Потрясающе, они казнили Того, Кто пришел, чтобы навеки положить конец их боли и смерти! Такова абсурдность человеческого себялюбия.

Иисус принес Божье обетование об исцелении и со всей очевидностью показал, что может исполнить его.

Он изгонял из Палестины всякую болезнь. Возможность получить физическое исцеление окружила Иисуса и Его апостолов многотысячной толпой поклонников. И они не были разочарованы, так как получали исцеление. Это обильное проявление как Божьей власти над последствиями греха, так и Божьего сострадания к страждущим ясным образом показало, что Бог предлагал исцеление тем, кто пришел к Нему.

Цель этой важной и ободряющей книги — раскрыть, что же означает этот дар исцеления для нас как в настоящем, так и в будущей вечности.

Вы удостоились высокой чести прочитать это сокровище и обогатиться бесценным Божьим обетованием исцеления.

Джон Мак-Артур, пастор-учитель, Церковь «Благодать», Сан-Вэлли, Калифорния

Ричард Мейхью - Обетование исцеления

Richard Mayhue

THE HEALING PROMISE

This translation published by permission of

Christian Focus Publications,

Geanies House, Fearn, Ross-shire,

IV20 1TW, Great Britain.

Richard Mayhue

ISBN 1 85792 302 2

Переводчик Р. Е. Горяинов



Ричард Мейхью - Обетование исцеления - Содержание

Предисловие

Введение

Часть 1 Современное положение

1. Божье обетование об исцелении

Часть 2 Исцеление по вере

2. Современная путаница

3. Целители по вере — настоящие ли они?

4. Как относиться к слухам об исцелениях?

Часть 3 Божье целительное служение

5. В Ветхом Завете

6. Иисус и люди

7. Апостольское наследие

8. Дается ли исцеление через искупление?

9. Применимо ли ко мне написанное в Иакова 5? ...

10. Болезни и бесы

11. Что говорит Писание?

12. А как же насчет чудес?

13. Бог исцеляет сегодня!

Часть 4 Христианский ответ на болезнь

14. Вера, молитва, врачи — что избрать?

15. Джони Эриксон Тада говорит о болезни

16. Болен по Божьей воле

17. Когда приходит беда

18. Обетование исцеления для вас

Заключительное слово

Дополнительная литература

Примечания

Указатель стихов из Библии



Ричард Мейхью - Обетование исцеления - Глава 2 - Современная путаница

Лэрри и Элис Паркер желали, чтобы Бог благословил их семью из шести человек. Но их старший сын был болен диабетом и постоянно нуждался в инъекциях инсулина. Когда Дэниел Бадилла проводил свои служения в их церкви в Барстоу, Калифорния, Паркеры

вышли вперед со своим одиннадцатилетним сыном Уэсли. Они искренне желали чудесного исцеления. Проповедник объявил Уэсли исцеленным. Лэрри с радостью записал в дневнике учета инсулиновых инъекций Уэсли: «Слава Богу, наш сын исцелен!» Но следующий инсулиновый анализ Уэсли говорил о другом.

Тем не менее Паркеры были уверены в исцелении и приписали результаты инсулинового анализа сатане.

Вскоре у Уэсли появились тошнота и резкие желудочные судороги, однозначно указывавшие на недостаток инсулина. Лэрри и Элис все откладывали применение лекарств и ожидали, что Бог продолжит Свое исцеление по молитве. Но, несмотря на их искреннюю веру, Уэсли впал в кому и через три дня умер. Журнал «Ньюс-уик» назвал этот случай общенациональной трагедией.