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Мейхью - Обетование исцеления

Ричард Мейхью - Обетование исцеления
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience
Все умирают. Каждый болеет. Всякий получал травмы. Перед каждым человеком в течение всей жизни стоит задача избежать этих нежеланных обстоятельств, которые приносят с собой боль, страдание, слабость и разделения. Мы все стремимся победить их.
Устранение из жизни болезней, травм и смерти принесло бы блаженство! Их отсутствие означало бы свободу от страха, тревог и ужасов. Жизнь стала бы похожа насколько угодно, лишь бы обрести такую жизнь.
Если бы кто-то обладал властью исцелять все болезни, уберегать от всех травм и, наконец, от самой смерти, то мир наверняка сделал бы такого человека объектом всеобщей любви и поклонения. Не так ли? Нет, не так. Иисус обладал такой властью и продемонстрировал ее, но Его враги после долгих истязаний убили Его. Потрясающе, они казнили Того, Кто пришел, чтобы навеки положить конец их боли и смерти! Такова абсурдность человеческого себялюбия.
Иисус принес Божье обетование об исцелении и со всей очевидностью показал, что может исполнить его.
Он изгонял из Палестины всякую болезнь. Возможность получить физическое исцеление окружила Иисуса и Его апостолов многотысячной толпой поклонников. И они не были разочарованы, так как получали исцеление. Это обильное проявление как Божьей власти над последствиями греха, так и Божьего сострадания к страждущим ясным образом показало, что Бог предлагал исцеление тем, кто пришел к Нему.
Цель этой важной и ободряющей книги — раскрыть, что же означает этот дар исцеления для нас как в настоящем, так и в будущей вечности.
Вы удостоились высокой чести прочитать это сокровище и обогатиться бесценным Божьим обетованием исцеления.
Джон Мак-Артур, пастор-учитель, Церковь «Благодать», Сан-Вэлли, Калифорния

Ричард Мейхью - Обетование исцеления

Richard Mayhue
THE HEALING PROMISE
This translation published by permission of
Christian Focus Publications,
Geanies House, Fearn, Ross-shire,
IV20 1TW, Great Britain.
Richard Mayhue
ISBN 1 85792 302 2
Переводчик Р. Е. Горяинов


Ричард Мейхью - Обетование исцеления - Содержание

Предисловие
Введение
Часть 1 Современное положение

  • 1. Божье обетование об исцелении

Часть 2 Исцеление по вере

  • 2. Современная путаница
  • 3. Целители по вере — настоящие ли они?
  • 4. Как относиться к слухам об исцелениях?

Часть 3 Божье целительное служение

  • 5. В Ветхом Завете
  • 6. Иисус и люди
  • 7. Апостольское наследие
  • 8. Дается ли исцеление через искупление?
  • 9. Применимо ли ко мне написанное в Иакова 5? ...
  • 10. Болезни и бесы
  • 11. Что говорит Писание?
  • 12. А как же насчет чудес?
  • 13. Бог исцеляет сегодня!

Часть 4 Христианский ответ на болезнь

  • 14. Вера, молитва, врачи — что избрать?
  • 15. Джони Эриксон Тада говорит о болезни
  • 16. Болен по Божьей воле
  • 17. Когда приходит беда
  • 18. Обетование исцеления для вас

Заключительное слово
Дополнительная литература
Примечания
Указатель стихов из Библии

Ричард Мейхью - Обетование исцеления - Глава 2 - Современная путаница

Лэрри и Элис Паркер желали, чтобы Бог благословил их семью из шести человек. Но их старший сын был болен диабетом и постоянно нуждался в инъекциях инсулина. Когда Дэниел Бадилла проводил свои служения в их церкви в Барстоу, Калифорния, Паркеры
вышли вперед со своим одиннадцатилетним сыном Уэсли. Они искренне желали чудесного исцеления. Проповедник объявил Уэсли исцеленным. Лэрри с радостью записал в дневнике учета инсулиновых инъекций Уэсли: «Слава Богу, наш сын исцелен!» Но следующий инсулиновый анализ Уэсли говорил о другом.
Тем не менее Паркеры были уверены в исцелении и приписали результаты инсулинового анализа сатане.
Вскоре у Уэсли появились тошнота и резкие желудочные судороги, однозначно указывавшие на недостаток инсулина. Лэрри и Элис все откладывали применение лекарств и ожидали, что Бог продолжит Свое исцеление по молитве. Но, несмотря на их искреннюю веру, Уэсли впал в кому и через три дня умер. Журнал «Ньюс-уик» назвал этот случай общенациональной трагедией.
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Rating 3.4 / 5
Added 26.02.2025
Author brat Artem
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