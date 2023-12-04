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Ричардс - 735 Сложных вопросов Библии

Ричардс Лэрри - 735 Сложных вопросов Библии
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology
Series Исследуем Писание (10 books)

Это Евангелие (от Иоанна) было написано апостолом Иоанном - одним из двенадцати учеников Христа — приблизительно в 90 г. по Р.Х. Это единственное Евангелие, содержание которого не подчинено хронологическому порядку. Вместо этого Иоанн развивает темы из учения Христа, переплетая их с семью основными проповедями (или учениями). Как правило, считается, что остальные Евангелия были написаны для определенных этническо-культурных групп I в.: Евангелие от Матфея -для иудеев, Марка-для римлян, Луки-для греков.

В отличие от них, Евангелие от Иоанна получило название универсального: в нем идет речь о тех вопросах жизни, смерти, веры и неверия, света и тьмы, которые остаются важными в любом веке и для любого народа. Евангелие от Иоанна называют богословским Евангелием. Эта книга делает акцент на ключевых темах, которые нашли свое отражение в центральных богословских понятиях. Нередко его главные концепции представлены попарно: жизнь и смерть, вера и Неверие, истина и ложь, любовь и ненависть. Ключевое слово этого Евангелия - вера или уверовать, которое встречается в греческом тексте девяносто восемь раз. Как сказал сам Иоанн: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (Ин 20:31).

Зная о такой цели, мы не станем удивляться тому, что Иоанн повествует о совершенной Божественности Христа намного больше и определеннее, чем остальные евангелисты. Христос был в начале с Богом (1:1-4), равен Богу (5:18), заявляет о Своей Божественности (9:35-37; 10:36), объявляет, что Он - «Я есмь» (Яхве Ветхого Завета) (8:58), и подтверждает, что Он существовал с Богом «прежде бытия мира» (17:5). Народу стало понятно, на что притязал Иисус, и поэтому он отверг Его. А сейчас Иоанн с позиции, основанной на воскресении, еще раз аргументирует заявления Христа и призывает каждого поверить в Него, как в Господа.

Ричардс Лэрри - 735 Сложных вопросов Библии и ответы на них

Пер. с англ. Н. Рыбальченко

Александрия: Ездра, 2012. 408 с.

Серия "Исследуем Писания"

ISBN 966-8199-02-8

Ричардс Лэрри - 735 Сложных вопросов Библии и ответы на них - Содержание

Введение

Предисловие

Ветхий Завет

  • Бытие

  • Исход

  • Левит

  • Числа

  • Второзаконие

  • Книга Иисуса Навина

  • Книга Судей

  • Книга Руфь

  • Первая книга Царств

  • Вторая книга Царств

  • Третья книга Царств

  • Четвертая книга Царств

  • Первая книга Паралипоменон

  • Вторая книга Паралипоменон

  • Книга Ездры

  • Книга Есфирь

  • Книга Иова

  • Псалтирь

  • Книга притчей Соломоновых

  • Книга Екклесиаста

  • Книга Песни песней Соломона

  • Книга пророка Исайи

  • Книга пророка Иеремии

  • Книга плач Иеремии

  • Книга пророка Иезекииля

  • Книга пророка Данила

  • Книга пророка Осии

  • Книга пророка Иоиля

  • Книга пророка Амоса

  • Книга пророка Авдия

  • Книга пророка Ионы

  • Книга пророка Михея

  • Книга пророка Наума

  • Книга пророка Аввакума

  • Книга пророка Софонии

  • Книга пророка Аггея

  • Книга пророка Захарии

  • Книга пророка Малахии

Новый Завет

  • Евангелие от Матфея

  • Евангелие от Марка

  • Евангелие от Луки

  • Евангелие от Иоанна

  • Деяния святых Апостолов

  • Послание Иакова

  • Первое послание Петра

  • Второе послание Петра

  • Первое, Второе, Третье послания Иоанна

  • Послание Иуды

  • Послание к римлянам

  • Первое послание к коринфянам

  • Второе послание к коринфянам

  • Послание к галатам

  • Послание к ефесянам

  • Послание к филиппийцам

  • Послание к колоссянам

  • Первое послание к фессалоникийцам

  • Второе послание к фессалоникийцам

  • Первое послание к Тимофею

  • Второе послание кТимофею

  • Послание к Титу

  • Послание к Филимону

  • Послание к Евреям

  • Откровение Иоанна Богослова

Views 3 304
Rating 5.0 / 5
Added 04.12.2023
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (6 comments)

S
Sergey05 2 years ago

Благодарю за хорошую подборку!
B
brat Eduard 2 years ago

СПАСИБО за интересную и полезную литературу
Вилен 7 years ago

Не видно ссылки на скачивание.
B
brat Andron 7 years ago

Членам клуба видно... Файл в формате джвю
E
esxatos 7 years ago

Хорошее пособие по библеистике!
B
brat Andron 7 years ago

да, согласен с вами. Мне тоже понравилась.

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