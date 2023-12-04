Ричардс - 735 Сложных вопросов Библии

Это Евангелие (от Иоанна) было написано апостолом Иоанном - одним из двенадцати учеников Христа — приблизительно в 90 г. по Р.Х. Это единственное Евангелие, содержание которого не подчинено хронологическому порядку. Вместо этого Иоанн развивает темы из учения Христа, переплетая их с семью основными проповедями (или учениями). Как правило, считается, что остальные Евангелия были написаны для определенных этническо-культурных групп I в.: Евангелие от Матфея -для иудеев, Марка-для римлян, Луки-для греков.

В отличие от них, Евангелие от Иоанна получило название универсального: в нем идет речь о тех вопросах жизни, смерти, веры и неверия, света и тьмы, которые остаются важными в любом веке и для любого народа. Евангелие от Иоанна называют богословским Евангелием. Эта книга делает акцент на ключевых темах, которые нашли свое отражение в центральных богословских понятиях. Нередко его главные концепции представлены попарно: жизнь и смерть, вера и Неверие, истина и ложь, любовь и ненависть. Ключевое слово этого Евангелия - вера или уверовать, которое встречается в греческом тексте девяносто восемь раз. Как сказал сам Иоанн: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (Ин 20:31).

Зная о такой цели, мы не станем удивляться тому, что Иоанн повествует о совершенной Божественности Христа намного больше и определеннее, чем остальные евангелисты. Христос был в начале с Богом (1:1-4), равен Богу (5:18), заявляет о Своей Божественности (9:35-37; 10:36), объявляет, что Он - «Я есмь» (Яхве Ветхого Завета) (8:58), и подтверждает, что Он существовал с Богом «прежде бытия мира» (17:5). Народу стало понятно, на что притязал Иисус, и поэтому он отверг Его. А сейчас Иоанн с позиции, основанной на воскресении, еще раз аргументирует заявления Христа и призывает каждого поверить в Него, как в Господа.

Ричардс Лэрри - 735 Сложных вопросов Библии и ответы на них

Пер. с англ. Н. Рыбальченко

Александрия: Ездра, 2012. 408 с.

Серия "Исследуем Писания"

ISBN 966-8199-02-8

Ричардс Лэрри - 735 Сложных вопросов Библии и ответы на них - Содержание

Введение

Предисловие

Ветхий Завет

Бытие

Исход

Левит

Числа

Второзаконие

Книга Иисуса Навина

Книга Судей

Книга Руфь

Первая книга Царств

Вторая книга Царств

Третья книга Царств

Четвертая книга Царств

Первая книга Паралипоменон

Вторая книга Паралипоменон

Книга Ездры

Книга Есфирь

Книга Иова

Псалтирь

Книга притчей Соломоновых

Книга Екклесиаста

Книга Песни песней Соломона

Книга пророка Исайи

Книга пророка Иеремии

Книга плач Иеремии

Книга пророка Иезекииля

Книга пророка Данила

Книга пророка Осии

Книга пророка Иоиля

Книга пророка Амоса

Книга пророка Авдия

Книга пророка Ионы

Книга пророка Михея

Книга пророка Наума

Книга пророка Аввакума

Книга пророка Софонии

Книга пророка Аггея

Книга пророка Захарии

Книга пророка Малахии

Новый Завет