Народ яли — это людоеды, но не совсем такие, какими мы их обычно себе представляем. Это знатоки приемов ведения войны в джунглях, выпускающие в свои жертвы столько стрел, что тело становится буквально «утыканным» ими, они торчат «так же густо, как тростник в болоте». Эти «черные демоны», ярко раскрашенные сажей и свиным салом, щеголяют сотнями метров ротанга, обмотанного вокруг их тел, точно проволока вокруг магнита, и носят на половых органах тыквенные футляры, которые выступают словно бушприт на носу парусника — яли любят выставлять напоказ свою мужественность. Они называли себя «сильными людьми» и «властителями земли», ибо в окруженных горными стенами уединенных долинах никто не бросал вызова их власти. Будучи под защитой духов кембу, мужчины-яли не преклонялись ни перед кем и не нуждались ни в чем. Но так ли было на самом деле? Несгибаемый миссионер Стэн Дейл и кроткий канадец голландского происхождения Бруно де Лев полагали, что яли нуждаются в Благой Вести Иисуса из Назарета. Воодушевленные верой, Стэн и Бруно пришли в долину Хелук, позже к ним присоединилась жена Стэна Пат и их четверо детей. Стэн и Бруно не представляли, насколько сложной их миссия окажется наделе, и насколько страшными и леденящими душу будут опасности, поджидающие их.

Ричардсон Дон - Властители Земли

Пер. с англ. — Черкассы: Смирна, 2005. — 396 с.

ISBN 966-7774-90-2

Ричардсон Дон - Властители Земли - Содержание

Предисловие

Введение

ЧАСТЬ I. МИР ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ

1. День, когда падало небо

2. Набег

3. В страхе перед куламонгом

4. Решение яли

5. Предзнаменование

6. Бунт

ЧАСТЬ II. ЗА КРАЕМ СВЕТА

7. Слабак

8. Суровый миг

9. Что-то скрыто

10. За цепями гор

ЧАСТЬ III. ФОРПОСТ ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ

11. Одинокое место для смерти

12. Еще один слушатель

13. Испытания одной семьи

14. Сражение с кембу

15. Молодая смена

16. Нападение

17. Трагедия в Викбоне

ЧАСТЬ IV. ТРИУМФ ЗА КРАЕМ СВЕТА