Ричардсон Дон - Властители Земли
Народ яли — это людоеды, но не совсем такие, какими мы их обычно себе представляем. Это знатоки приемов ведения войны в джунглях, выпускающие в свои жертвы столько стрел, что тело становится буквально «утыканным» ими, они торчат «так же густо, как тростник в болоте». Эти «черные демоны», ярко раскрашенные сажей и свиным салом, щеголяют сотнями метров ротанга, обмотанного вокруг их тел, точно проволока вокруг магнита, и носят на половых органах тыквенные футляры, которые выступают словно бушприт на носу парусника — яли любят выставлять напоказ свою мужественность. Они называли себя «сильными людьми» и «властителями земли», ибо в окруженных горными стенами уединенных долинах никто не бросал вызова их власти. Будучи под защитой духов кембу, мужчины-яли не преклонялись ни перед кем и не нуждались ни в чем. Но так ли было на самом деле? Несгибаемый миссионер Стэн Дейл и кроткий канадец голландского происхождения Бруно де Лев полагали, что яли нуждаются в Благой Вести Иисуса из Назарета. Воодушевленные верой, Стэн и Бруно пришли в долину Хелук, позже к ним присоединилась жена Стэна Пат и их четверо детей. Стэн и Бруно не представляли, насколько сложной их миссия окажется наделе, и насколько страшными и леденящими душу будут опасности, поджидающие их.
Ричардсон Дон - Властители Земли
Пер. с англ. — Черкассы: Смирна, 2005. — 396 с.
ISBN 966-7774-90-2
Ричардсон Дон - Властители Земли - Содержание
Предисловие
Введение
ЧАСТЬ I. МИР ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ
- 1. День, когда падало небо
- 2. Набег
- 3. В страхе перед куламонгом
- 4. Решение яли
- 5. Предзнаменование
- 6. Бунт
ЧАСТЬ II. ЗА КРАЕМ СВЕТА
- 7. Слабак
- 8. Суровый миг
- 9. Что-то скрыто
- 10. За цепями гор
ЧАСТЬ III. ФОРПОСТ ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ
- 11. Одинокое место для смерти
- 12. Еще один слушатель
- 13. Испытания одной семьи
- 14. Сражение с кембу
- 15. Молодая смена
- 16. Нападение
- 17. Трагедия в Викбоне
ЧАСТЬ IV. ТРИУМФ ЗА КРАЕМ СВЕТА
- 18. Перестрелка в долине Сенг
- 19. Неожиданность
- 20. Дитя поведет
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