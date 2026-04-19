Ричль - Гарнак - Переписка

Переписка Альбрехта Ричля и Адольфа фон Гарнака — это важнейший документ в истории протестантской теологии XIX века. В этом издании под редакцией Йоахима Вайнхардта раскрывается сложная динамика отношений между двумя столпами либерального богословия. Ричль, будучи старшим наставником, и Гарнак, его яркий последователь, в своих письмах обсуждают не только академические вопросы, но и формируют облик современной церковной догматики, пытаясь найти баланс между исторической критикой и традицией.

Книга представляет собой результат многолетней архивной работы и включает в себя не только письма, но и богатый критический аппарат: от анализа «преломления» идей Просвещения в теологии до сопоставления главных трудов авторов. Особое внимание уделено тому, как из общего фундамента «ричлианской школы» выросли самобытные идеи Гарнака, которые позже воплотились в его знаменитой работе «Сущность христианства». Это издание незаменимо для понимания того, как теология Нового времени вела диалог с наукой, историей и культурой.

Альбрехт Ричль, Адольф Гарнак — Переписка (1875–1889) [на немецком языке]

Albrecht Ritschls Briefwechsel mit Adolf Harnack 1875-1889 / hrsg. von Joachim Weinhardt. — Tübingen : Mohr Siebeck, 2010. — 502 S. ISBN 978-3-16-150132-6. Редактор-составитель: Йоахим Вайнхардт.

