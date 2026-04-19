Ричль - Гарнак - Переписка
Переписка Альбрехта Ричля и Адольфа фон Гарнака — это важнейший документ в истории протестантской теологии XIX века. В этом издании под редакцией Йоахима Вайнхардта раскрывается сложная динамика отношений между двумя столпами либерального богословия. Ричль, будучи старшим наставником, и Гарнак, его яркий последователь, в своих письмах обсуждают не только академические вопросы, но и формируют облик современной церковной догматики, пытаясь найти баланс между исторической критикой и традицией.
Книга представляет собой результат многолетней архивной работы и включает в себя не только письма, но и богатый критический аппарат: от анализа «преломления» идей Просвещения в теологии до сопоставления главных трудов авторов. Особое внимание уделено тому, как из общего фундамента «ричлианской школы» выросли самобытные идеи Гарнака, которые позже воплотились в его знаменитой работе «Сущность христианства». Это издание незаменимо для понимания того, как теология Нового времени вела диалог с наукой, историей и культурой.
Альбрехт Ричль, Адольф Гарнак — Переписка (1875–1889) [на немецком языке]
Albrecht Ritschls Briefwechsel mit Adolf Harnack 1875-1889 / hrsg. von Joachim Weinhardt. — Tübingen : Mohr Siebeck, 2010. — 502 S. ISBN 978-3-16-150132-6. Редактор-составитель: Йоахим Вайнхардт.
Ричль — Гарнак — Содержание переписки и исследований
Введение и исторический контекст: Глубокое исследование «хрупкой теологической дружбы» и места обоих мыслителей в противостоянии рационализма и супранатурализма. Анализ пути Ричля от Тюбингенской школы к его программному труду «Преподавание христианской религии» (1875).
Диалог двух теологов: Подробный разбор рабочих отношений, споров о наследии Просвещения и попыток Гарнака выступить посредником в конфликтах Ричля с другими учеными (например, с Вильгельмом Бендером).
Сравнение главных трудов: Сопоставительный анализ метода исторической науки и религиозного чувства, а также того, как «Сущность христианства» Гарнака стала альтернативой катехизическому подходу Ричля.
Эпистолярное наследие: Основной корпус писем за 1875–1889 годы, снабженный комментариями, поясняющими контекст университетской жизни в Лейпциге, Гисене, Марбурге и Гёттингене.
Приложения: Уникальные документы, включая экспертное заключение Фридриха Ричля о своем кузене Альбрехте, воспоминания современников о студенческих годах в Гёттингене, а также рецензию Гарнака на ключевой труд Ричля.
