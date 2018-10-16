Издание , которое Фонд «Лютеранское наследие» предлагает вниманию читателя, представляет собой развернутый комментарий к так называемой «Книге Общего богослужения», которая долгое время использовалась в Объединенной Лютеранской Церкви в Соединенных Штатах. Возможно, читатель уже задается вопросом: какой смысл публиковать перевод комментированного служебника, который не только никогда не был принят в русскоязычных лютеранских приходах, но и вышел из употребления в Америке? Чем он может быть полезен в России?



Прежде всего, Общее богослужение как тип литургии создавался в конце XIX и начале XX вв. тремя поколениями наиболее выдающихся лютеран Америки. Была проделана колоссальная работа, в ходе которой были детально изучены все без исключения лютеранские богослужебные уставы, принятые в разных землях в период, непосредственно последовавший за Реформацией. Субъективность отбора материалов была сведена к минимуму, так как основополагающий принцип составления новой службы заключался в отборе только тех элементов и форм, которые присутствовали в «чистых лютеранских литургиях шестнадцатого века». Таким образом, Общее богослужение — это лютеранское богослужение par excellence, уникальный свод наилучших литургических форм Лютеранской церкви, своего рода идеальная, практически совершенная служба, и при этом основанная на абсолютном консенсусе древних источников, а не на частных предпочтениях составителей или вкусах конкретной эпохи. Именно это позволило Общему богослужению стать основой объединения нескольких Лютеранских церквей Америки в единое целое.

Автор книги, Лютер Д. Рид, принимал активное участие в составлении «Книги Общего богослужения». Было бы трудно найти человека, который смог бы прокомментировать этот служебник с большим мастерством, знанием дела и профессионализмом. Однако задача автора была шире: прекрасно осознавая уникальность материала, он писал не просто разъяснения к конкретному документу; он создавал развернутый комментарий к лютеранской службе как таковой, с учетом ее глубокой связи с западной литургической традицией в целом. Поразительное сочетание энциклопедической учености автора с его умением изложить информацию сжато, не теряя при этом ничего принципиально важного, делает эту книгу великолепным образцом исследования, обладающего лучшими качествами учебника по литургике и одновременно практического руководства для приходских пасторов и музыкальных работников. Редчайший материал найдут здесь и специалисты по средневековой латыни, а также все те, кто интересуется историей немецкого и английского языков.



Хочется верить, что издание этой книги станет заметным событием церковной жизни всех лютеран, совершающих богослужение на русском языке.

Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь.

Виктор Генке

Лютер Рид - Лютеранская литургия

Фонд «Лютеранское наследие», 2003

Лютер Рид - Лютеранская литургия - Содержание

ВВЕДЕНИЕ. ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЦЕРКВИ

ЧАСТЬ I: ИСТОРИЯ

ГЛАВА I. БОГОСЛУЖЕНИЕ И ЛИТУРГИЯ В РАННЕЙ ЦЕРКВИ

ГЛАВА II. СРЕДНИЕ ВЕКА

ГЛАВА III. РЕФОРМА И РАЗВИТИЕ В ГЕРМАНИИ

ГЛАВА IV. ЛЮТЕРАНСКИЕ ЦЕРКОВНЫЕ УСТАВЫ

ГЛАВА V. ЛИТУРГИЯ В ШВЕЦИИ

ГЛАВА VI. АНГЛИКАНСКАЯ И ЛЮТЕРАНСКАЯ ЛИТУРГИИ

ГЛАВА VII. УПАДОК И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВА VIII. РАННИЕ АМЕРИКАНСКИЕ ЛИТУРГИИ

ГЛАВА IX. ОБЩЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

ГЛАВА Х. “КНИГА ОБЩЕГО БОГОСЛУЖЕНИЯ”

ЧАСТЬ II:

ГЛАВА XI. СЛУЖБА

ГЛАВА XII. ПОДРОБНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СЛУЖБЫ: ИНВОКАЦИЯ, ИСПОВЕДАНИЕ

ГЛАВА XIII. ПОДРОБНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СЛУЖБЫ: ИНТРОИТ, KYRIE, GLORIA

ГЛАВА XIV. ПОДРОБНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СЛУЖБЫ: ПРИВЕТСТВИЕ И КОЛЛЕКТ

ГЛАВА XV. ПОДРОБНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СЛУЖБЫ: ЧТЕНИЯ, ГРАДУАЛ

ГЛАВА XVI. ПОДРОБНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СЛУЖБЫ: ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ, ГИМН, ПРОПОВЕДЬ

ГЛАВА XVII. ПОДРОБНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СЛУЖБЫ: ОФФЕРТОРИЙ, ДАЯНИЕ, ОБЩАЯ МОЛИТВА

ГЛАВА XVIII. ПОДРОБНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СЛУЖБЫ: СВЯТОЕ ПРИЧАСТИЕ, ПРЕФАЦИЯ, SANCTUS

ГЛАВА XIX. ПОДРОБНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СЛУЖБЫ: УСТРАНЕНИЕ КАНОНА

ГЛАВА XX. ПОДРОБНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СЛУЖБЫ: МОЛИТВА ГОСПОДНЯ, СЛОВА УСТАНОВЛЕНИЯ, PAX, AGNUS DEI, ПРЕПОДАНИЕ

ГЛАВА XXI. ПОДРОБНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СЛУЖБЫ: NUNC DIMITTIS, БЛАГОДАРЕНИЕ, BENEDICAMUS, БЛАГОСЛОВЕНИЕ

ГЛАВА XXII. ЗАУТРЕНЯ И ВЕЧЕРНЯ

ГЛАВА XXIII. ЗАУТРЕНЯ: ПОДРОБНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

ГЛАВА XXIV. ВЕЧЕРНЯ: ПОДРОБНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

ГЛАВА XXV. ПРОПРИИ

ГЛАВА XXVI. ПОДРОБНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОПРИЕВ: ОТ АДВЕНТА ДО ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

ГЛАВА XXVII. ПОДРОБНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОПРИЕВ: ПЕРИОД ПОСЛЕ ТРОИЦЫ, ДНИ СВЯТЫХ И ПРОЧ.

ГЛАВА XXVIII. КОЛЛЕКТЫ И МОЛИТВЫ

ГЛАВА XXIX. ЛИТАНИЯ

ГЛАВА XXX. ЕКТЕНЬЯ

ГЛАВА XXXI. “ПРОСИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА” И ОБЩИЕ МОЛИТВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ

СЛОВАРЬ ЛИТУРГИЧЕСКИХ И МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

БИБЛИОГРАФИЯ

Лютер Рид - Лютеранская литургия – Предисловие автора

В этой книге представлено истолкование лютеранской литургии и ее музыки, как они отражены в «Книге Общего богослужения» Объединенной Лютеранской Церкви. Изложенные здесь практические соображения могут служить руководством для священников, органистов и хормейстеров.

Идеально точное исполнение каждого указания этой книги само по себе не стало бы воплощением намерений автора. Обретение верного отношения к совместному поклонению верующих Богу, к литургии в целом гораздо важнее мастерского владения тонкостями.

Отличительные формы и обряды богослужения в Церкви исполнены глубокого смысла, прекрасны и уникальны. Стоящее за ними вдохновение не является в первую очередь художественным, вера здесь играет гораздо более важную роль. Совместное, общее выражение преклонения пред величием и благостью Бога и восприятие Его благодати во Христе Иисусе привели к возникновению общих средств выражения благодарности и мольбы. Церковь создавала свою литургию, используя богатый опыт веры и молитвы многих стран и времен, усилив и украсив ее средствами архитектуры, музыки и других искусств.

Лютеранская церковь как одно из исторических литургических вероисповеданий имеет к этому наследию не просто некое отдаленное отношение. Присущее ей глубокое понимание сути Евангелия и особый дар ее членов позволили ей упростить и очистить исторические богослужения Церкви и обогатить их своим собственным вкладом — молитвами, гимнами и литургической музыкой. Эта книга написана для священников, органистов и хормейстеров. Автор стремился дать им представление о размахе и значении, о единстве и гармоничной красоте литургических и музыкальных форм, а также возбудить в них желание изучать и истолковывать эти формы, наблюдая их в богослужении, исполненном порядка, достоинства и красоты.

Кроме того, хотелось бы, чтобы эта работа помогла тем исследователям, которые принадлежат к иным исповеданиям и мало осведомлены в этой сфере, расширить познания о лютеранской литургии, примечательной уже тем, что стала первой полной литургией на языке народа, опередив на многие десятилетия — в таких странах, как Германия, Швеция и Дания — замечательное достижение Англиканской церкви, «Книгу общей молитвы». Одна из трех великих литургий западной церкви, лютеранская литургия заслуживает детального сравнения с другими двумя, и в книге сравнительный метод применялся регулярно и последовательно. Исследование показывает, что лютеранский обряд чище, чем римско-католический, проще и в то же время полнее и единообразнее, чем англиканский, и в такой же мере является подлинной частью исторической церковной традиции, в какой это можно утверждать о первых двух упомянутых исповеданиях. Его отличительными чертами, помимо простоты и поддержания исторической преемственности, являются доктринальная чистота и последовательность, объективная выразительность, поощрение участия прихожан в богослужении и полные литургические тексты (интроиты, градуалы, антифоны и респонсории) для хорового исполнения.

Церковное богослужение следует проводить так, как установила Церковь. Литургия — это не просто собрание, которое проходит по определенной программе. Литургическая практика — нечто большее, чем просто соблюдение правил и распорядка. Формы, которые Церковь совершенствовала в течение веков, необходимо использовать искренне и с пониманием, по общепризнанному церемониалу.

Такие крайности, как индивидуализм или чрезмерное преклонение перед обрядом, не дают адекватного представления о культе и жизни Церкви. Безграмотный индивидуализм пренебрегает опытом вселенской Церкви, выводит на первый план личные особенности и предпочтения и вызывает чувство раздражения своими грубыми и нелепыми экспериментами. Пристрастие к вычурной церемониальности хотя и основывается на любви к литургии и высокой оценке достоинства, красоты и благоговения, фокусирует внимание на внешних аспектах, и, концентрируясь на видимом, теряет ту силу, которую следовало бы придать вещам более значимым. Великое тело Церкви живет, движется и существует между двумя этими крайностями. Оно утверждается и объединяется грамотным и разумным соблюдением обычаев. Это исследование выходит в свет для представителей той большой группы священнослужителей, которая предана нормальному, репрезентативному типу богослужения, простому по форме и духу, но красивому и точному во всех деталях.

Но даже в рамках этой средней группы существуют допустимые различия в практике. Нужно прилагать все возможные усилия к тому, чтобы во всей Церкви использовался полный текст литургии (обряда Церкви). Детали церемониала могут быть приняты и употребляться в большей или меньшей степени. Общины, которые будут следовать указаниям, содержащимся в этой работе, получат умеренно богатую разновидность службы. Общины, следующие менее сложной форме, получат упрощенную службу. Подобные различия в оформлении богослужения не влияют на сущностное единство содержания и духа, которое гарантирует литургия, если — и это очень важно — текст литургии используется во всей полноте и если каждая деталь, проста она или сложна, исполняется правильно.

«Книга Общего богослужения» не дает практически никаких указаний относительно темпа, громкости, оттенков и других музыкальных выразительных средств. Ее составители знали, что хоры сильно различаются по численному составу, вокальным данным и подготовке. Текст был положен на музыку, но вопрос ее интерпретации был оставлен на усмотрение исполнителей. Сейчас становится очевидным общее стремление получить более конкретное руководство, так, чтобы выразительные и духовно назидающие службы преподавались с разумной степенью единообразия.

Органисты и хормейстеры могут достигнуть совершенства в их особом труде лишь в том случае, если они осознают литургические ценности.

Чтобы выяснить, как следует петь, мы прежде должны понять, что именно мы поем. В этой книге изложены представления, почерпнутые из лучших литургических и музыкальных традиций Церкви, а затем даны указания относительно музыкальной интерпретации и выразительных средств. Те, кто знаком с предметом не понаслышке, поймут, что автор стремился познакомить читателя скорее с результатами своего труда, чем отразить сам процесс исследования.

Изложенные здесь указания и предложения ни в коей мере не несут в себе духа догматичности, словно бы иных истолкований нет и быть не может. Они даны в надежде внести вклад в развитие этого важного предмета. Поскольку христианское богослужение — наука живая, окончательных и бесповоротных вариантов в ней просто нет. Для тех, кто хотел бы расширить свои познания в этой области, в книге даны многочисленные ссылки на авторитетные источники.

Лютер Д. Рид

Маунт Эйри, Филадельфия , День всех святых, 1946 г.