Ридаут - Книга Иова
Книга Иова относится к серии поэтических книг, которые в Писании названы «Псалмами». «Закон Моисеев, пророки и псалмы» образуют весь Ветхий Завет (Лк. 24:44). Эта группа поэтических книг по-еврейски называлась кетубим — «писания». Если следовать знакомому многим разделению Ветхого Завета на четыре основные группы — законоположительные книги, исторические книги, пророческие книги и учительные (поэтические) книги, — книга Иова относится именно к последней группе. Если расположить эти учительные книги в соответствии с рассматриваемыми в них темами, то получится следующее:
Псалтырь — переживания благочестивых людей в израильском народе и учение Христа, в свете различных страданий со стороны людей и Бога, со взглядом на грядущее царство.
Книга Иова — жизненный опыт праведного человека в освобождении от самого себя.
Книга Песнь Песней Соломона — переживания остатка израильского народа и отдельного человека в отношении к любви Христа.
Книга Екклесиаста — переживания мудрого человека, тщетно стремящегося к благу в мире.
Книга Притч Соломоновых — мудрость для жизненного пути, приобретенный опыт веры, освещенный откровением.
Христианская миссия "Живое Слово" Ровно 2012
ISBN 978-617-677-006-0
Сэмюэль Ридаут - книга Иова - комментариии - Содержание
Введение
Раздел I. Исторический обзор
Историческое вступление:благочестивость и процветание Иова, его страдания от рук сатаны — потеря имущества, беды в семье и личные страдания
Благочестивый Иов (Иова 1:1-5)
Преданный сатане (Иова 1:6-22)
Полная мера испытания (Иова 2:1-13)
Раздел II. Полемика Иова и троих друзей (Иова 3:1 — 31:40)
Тщетность человеческих доводов в объяснении Божьих путей в страданиях и глубоко укоренившаяся самоуверенность человеческого сердца
Первый плач Иова (Иова 3:1-26)
Спор с тремя друзьями (Иова 4:1 — 26:14)
Первое обращение друзей: их учения относительно карательной сущности страдания
Отчаяние Иова (Иова 4:1 — 14:22)
Первая Речь Елифаза и ответ Иова (Иова 4:1 — 7:21)
Елифаз говорит о величии и справедливости Бога (Иова 4:1 — 5:27)
Ответ Иова Елифазу (Иова 6:1 — 7:21)
Речь Вилдада и ответная речь Иова (Иова 8:1 — 10:22)
Речь Вилдада (Иова 8:1-22) Ответ Иова Вилдаду (Иова 9:1 — 10:22)
Речь Софара и ответная речь Иова (Иова 11:1 — 14:22)
Речь Софара (Иова 11:1-20) Ответная речь Иова (Иова 12:1 — 14:22)
Второе обращение друзей. Подозрения и обвинения
В своих чувствах Иов переходит от отчаяния к надежде (Иова 15:1 — 21:34)
Обращение Елифаза (Иова 15:1-35) Ответ Иова (Иова 16:1 — 17:16)
Вторая речь Вилдада и ответ Иова (Иова 18:1 — 19:29)
Речь Вилдада (Иова 18:1-21)
Ответ Иова Вилдаду (Иова 19:1-29)
Второе обращение Софара и ответ Иова (Иова 20:1 — 21:34)
Обращение Софара (Иова 20:1-28) Ответ Иова (Иова 21:1-34)
Третье обращение друзей. Завершение их спора. Иов отвечает каждому и остается безразличным к их доводам, но он все еще блуждает во мраке и самодовольстве (Иова 22:1 — 26:14)
Обращение Елифаза (Иова 22:1-30)
Ответ Иова Елифазу (Иова 23:1 — 24:25)
Третье обращение Вилдада и ответ Иова (Иова 25:1 —26:14)
Обращение Вилдада (Иова 25:1-6) Ответ Иова (Иова 26:1-14)
Заключительный монолог Иова (Иова 27:1 — 31:40)
Утверждение непорочности в противопоставлении с нечестивыми и их наказаниями (Иова 27:1-23)
Мудрость, которая бесценна (Иова 28:1-28) Исповедь (Иова 29:1 — 31:40)
Прошлое величие (Иова 29:1-25) Нынешний позор (Иова 30:1-31) Я чист (Иова 31:1-40)
Раздел III. Проявление Божьей святости и милости, представленное в свидетельстве Елиуя (Иова 32:1 —37:24)
Пустота и несостоятельность спора (Иова 32:1 — 33:7)
Божий замысел относительно наказания (Иова 33:8-33)
Отстаивание сущности Бога (Иова 34:1-37)
Бог испытывает людей (Иова 35:1-16)
Заключительная часть обращения Елиуя. Бог действует среди людей и в природе (Иова 36:1 — 37:24)
Раздел IV. Свидетельство Бога от сотворения, испытания Иова и доведение его до повержения во прах (Иова 38:1 — 42:6)
Божий призыв к Иову (Иова 38:1-3)
Вопросы, касающиеся трудов творения (Иова 38:4-38)
Провозглашение Божьей заботы о Его творениях (Иова 38:39 — 39:30) 221
Впечатление, которое всё сказанное произвело на Иова (Иова 39:31-35) 227
Второе обращение Бога к Иову (Иова 40:1 — 42:6)
Призыв к Иову вступить на престол (Иова 40:1-9)
Бегемот — неодолимая сила (Иова 40:10-19)
Левиафан — творение, в котором гордыня обнаруживается в полной мере (Иова 40:20 — 41:26)
Иов полностью смиряется (Иова 42:1-6)
Раздел V. Конец от Господа
Итог Божьего отношения к Иову, восстановление его в благословении, еще больше прежнего (Иова 42:7-17)
