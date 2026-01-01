Греческое слово “канон”, имеющее семитские корни (ср. евр. кане в Иез. Xl. 3, и т.д.), первоначально означало измеряющий инструмент, а позже также употреблялось в метафоричном смысле как «правило действия». Так это слово обрело свое место в языке духовенства. Вначале оно обозначало сформулированное вероучение, в особенности символ крещения или церковную доктрину в целом. Его использовали для определения церковных предписаний различной природы, а также просто в значении «перечень», «ряд».

Только в 4-ом веке его начинают применять к Библии. Употребление слова «канон» в греческом языке, вероятно, поначалу обозначало только перечень святых писаний, но в латинском оно также стало названием самого Писания, указывая таким образом, что Писание – это правило поведения, наделенное Божественным авторитетом. Употребляя термин «Канон Ветхого завета», мы подразумеваем, что Ветхий завет – это закрытое собрание писаний, вдохновленных Духом Божьим, что они обладают нормативной властью и рассматриваются как правила нашей веры и жизни.

Херман Николас Риддербос - Канон Ветхого Завета

Н. Х. Риддербос, д-р богословия, проф. кафедры Ветхого завета, Свободный Университет, Амстердам.

Перевод с английского: Андрей Долбин

Херман Николас Риддербос - Канон Ветхого Завета - Содержание

I. Название и концепция

II. Самоудостоверяющий характер

III. ПРИЗНАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КНИГ

Причины включения книг в канон А. Закон Б. Пророки В. Писания

Формирование канона I. КАНОН ВО ВРЕМЕНА ЕЗДРЫ И НЕЕМИИ II. КАНОН ОТ ЕЗДРЫ ДО НАЧАЛА НАШЕЙ ЭРЫ III. КАНОН ВЕТХОГО ЗАВЕТА В НОВОМ ЗАВЕТЕ IV. КАНОН СРЕДИ ЕВРЕЕВ НАЧАЛА НАШЕЙ ЭРЫ V. КАНОН ВЕТХОГО ЗАВЕТА В ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ VI. ДЕЛЕНИЕ КАНОНА ВЕТХОГО ЗАВЕТА; ПОРЯДОК КНИГ



БИБЛИОГРАФИЯ

Херман Николас Риддербос - Канон Ветхого Завета - Причины включения книг в канон - Закон

Еще во времена Моисея были записан свод законов. Как становится ясным из Исх. 24, 4-7, Моисей составил «книгу завета», и народ признал ее Божественный авторитет. Втор. 31,9- 13 (см. также ст. 24 и далее) сообщает нам, что Моисей записал «этот закон», т.е. основы Второзакония, и принял меры, чтобы его Божественная власть непременно была признанной в далеком будущем. Удивительно, что уже тогда было предсказано, что время от времени люди не будут признавать эту власть. Многие свидетельства показывают, что в истории Израиля закон Моисея рассматривался, как Божье наставление для веры и жизни (напр., И. Нав. 1:7,8; 3 Царств 2:3; 4 Царств 14:6 и т.д.) Нам не известно доподлинно, когда Пятикнижие было завершено окончательно, но мы можем предположить, что высшая власть стояла за ним с самого начала. Пятикнижие содержит законы, дарованные Господом Израилю через Моисея, и к тому же запись об историческом появлении Израиля, т.е. общение Господа со Своим избранным народом. Можно добавить два замечания:

1. В давние времена люди не обращались с писаниями, считавшимися священными, так же, как мы сегодня. Во многих книгах мы находим большие или малые отрывки, которые следует рассматривать как поздние дополнения. Один закон мог заменить другой, вследствие измененных обстоятельств (ср. Числа 26:52-56 с 27:1-11 и гл.36, и ср. Числа 15:22 и далее с Левитом 4). Тем не менее, можно допустить, что Израиль был осторожен в обращении с письменными текстами, содержащими историю и законы Израиля. Небольшие дополнения и изменения могли вноситься людьми, уполномоченными для этого. В дополнение можно сделать замечание общего характера: тот факт, что Израиль осторожно обращался со своими священными писаниями, предстает из того, как составители Ветхого завета использовали источники. Они не работали с ними так, как это делают современные писатели, а передавали необходимые отрывки насколько можно буквально.

2. Ветхий завет рассказывает нам о двух случаях, когда Израиль торжественно обязался повиноваться книге закона, которую Бог даровал Моисею, а именно во время правления Иосии (4 Царств 22,23; 2 Паралипоменон 34,35; «книга закона» возможно, означает Второзаконие) и во время Ездры и Неемии (Езд. 7:6, 14; Неем. 8-10; здесь “книга закона” может означать все Пятикнижие).