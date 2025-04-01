Рифмы веры - Том I – III - Стихи
Белая ладья
Кружится бездна подо мной,
Крутою пенится волной,
А ветры грозные ревут,
Мой слабый парус в клочья рвут.
А рядом – белая ладья
Стремится в светлые края.
Кто управляет той ладьей?
В любви сияет Лик святой.
«О мой Иисус! – я вопию. –
Возьми меня в Твою ладью.
Я вижу: там мои друзья,
Горят восторженно глаза!
Сквозь сумрак ночи по волнам
Стремлюсь к заветным берегам.
Уж близок, близок чудный свет,
А силы нет, а силы нет.
Уж недалеко Ханаан,
Но не смолкает океан.
Не дай в отчаянье упасть
В кипящей бездны злую пасть.
Я против бурь не устою,
Возьми, Господь, в ладью Твою,
Укрой меня от злых ветров.
О, как мне нужен Твой покров!»
И Ты сквозь гром и бури вой
Услышал слабый голос мой
И легкокрылую ладью
Направил в сторону мою.
Летит, скользит вперед ладья,
Послушна голосу Вождя,
И дух волнуется в груди:
Ах, что за радость впереди!
И ожила душа моя:
В Отчизне скоро буду я!
Там вечный свет, там мир без бурь,
Там вечно светлая лазурь!
Рифмы веры - Том I – Стихи
Минск: Союз евангельских христиан баптистов в Республике Беларусь, 2010. – 272 с.
ISBN 978-985-90212-3-7
Рифмы веры - Том I – Стихи – Содержание
- Виктор Борщ
- Тамара Брусянина
- Андрусь Дылюк
- Петр Звягинцев
- Надежда Канева
- Игорь Колгарев
- Анатолий Комаров
- Галина Красненкова
- Владимир Кузьменков
- Людмила Логинова
- Василий Трубчик
- Стихи для детей
Рифмы веры - Том II – Стихи
Минск: Союз евангельских христиан баптистов в Республике Беларусь, 2010. – 272 с.
ISBN 978-985-90212-4-4
Рифмы веры - Том II – Стихи – Содержание
- Наталья Бадина
- Иван Бединский
- Любовь Бецмановская
- Татьяна Бобрицкая
- Анатолий Болутенко
- Виктор Борщ
- Наталья Голикова
- Светлана Гололоб
- Зинаида Дыникова
- Мария Жидиляева
- Анатолий Комаров
- Владимир Копачев
- Людмила Короткова
- Е. Лаптева
- Маргарита Линник
- Людмила Логинова
- Василий Чубченко
Рифмы веры - Том III – Стихи
Минск: Союз евангельских христиан баптистов в Республике Беларусь, 2010. – 272 с.
ISBN 978-985-90212-5-1
Рифмы веры - Том III – Стихи – Содержание
- Виктор Новик
- Валерий УдальцоВ
- Зоя Сегенчук
- Ирина Торбецкая
- София Шавригина
- Ирина Шемелина
- Лариса Ященко
- Зинаида Новосад
- Алефтина Шевчук
- Павел Тикач
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