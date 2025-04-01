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Рифмы веры - Том I – III - Стихи

Рифмы веры - Том I – Стихи
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Philology Literature
Белая ладья
Кружится бездна подо мной,
Крутою пенится волной,
А ветры грозные ревут,
Мой слабый парус в клочья рвут.
А рядом – белая ладья
Стремится в светлые края.
Кто управляет той ладьей?
В любви сияет Лик святой.
«О мой Иисус! – я вопию. –
Возьми меня в Твою ладью.
Я вижу: там мои друзья,
Горят восторженно глаза!
Сквозь сумрак ночи по волнам
Стремлюсь к заветным берегам.
Уж близок, близок чудный свет,
А силы нет, а силы нет.
Уж недалеко Ханаан,
Но не смолкает океан.
Не дай в отчаянье упасть
В кипящей бездны злую пасть.
Я против бурь не устою,
Возьми, Господь, в ладью Твою,
Укрой меня от злых ветров.
О, как мне нужен Твой покров!»
И Ты сквозь гром и бури вой
Услышал слабый голос мой
И легкокрылую ладью
Направил в сторону мою.
Летит, скользит вперед ладья,
Послушна голосу Вождя,
И дух волнуется в груди:
Ах, что за радость впереди!
И ожила душа моя:
В Отчизне скоро буду я!
Там вечный свет, там мир без бурь,
Там вечно светлая лазурь!

Рифмы веры - Том I – Стихи

Минск: Союз евангельских христиан баптистов в Республике Беларусь, 2010. – 272 с.
ISBN 978-985-90212-3-7

Рифмы веры - Том I – Стихи – Содержание

  • Виктор Борщ
  • Тамара Брусянина
  • Андрусь Дылюк
  • Петр Звягинцев
  • Надежда Канева
  • Игорь Колгарев
  • Анатолий Комаров
  • Галина Красненкова
  • Владимир Кузьменков
  • Людмила Логинова
  • Василий Трубчик
  • Стихи для детей

Рифмы веры - Том II – Стихи

Минск: Союз евангельских христиан баптистов в Республике Беларусь, 2010. – 272 с.
ISBN 978-985-90212-4-4

Рифмы веры - Том II – Стихи – Содержание

  • Наталья Бадина
  • Иван Бединский
  • Любовь Бецмановская
  • Татьяна Бобрицкая
  • Анатолий Болутенко
  • Виктор Борщ
  • Наталья Голикова
  • Светлана Гололоб
  • Зинаида Дыникова
  • Мария Жидиляева
  • Анатолий Комаров
  • Владимир Копачев
  • Людмила Короткова
  • Е. Лаптева
  • Маргарита Линник
  • Людмила Логинова
  • Василий Чубченко

Рифмы веры - Том III – Стихи

Минск: Союз евангельских христиан баптистов в Республике Беларусь, 2010. – 272 с.
ISBN 978-985-90212-5-1

Рифмы веры - Том III – Стихи – Содержание

  • Виктор Новик
  • Валерий УдальцоВ
  • Зоя Сегенчук
  • Ирина Торбецкая
  • София Шавригина
  • Ирина Шемелина
  • Лариса Ященко
  • Зинаида Новосад
  • Алефтина Шевчук
  • Павел Тикач
Views 255
Rating 5.0 / 5
Added 01.04.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

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