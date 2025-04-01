Рифмы веры - Том I – III - Стихи

Белая ладья

Кружится бездна подо мной,

Крутою пенится волной,

А ветры грозные ревут,

Мой слабый парус в клочья рвут.

А рядом – белая ладья

Стремится в светлые края.

Кто управляет той ладьей?

В любви сияет Лик святой.

«О мой Иисус! – я вопию. –

Возьми меня в Твою ладью.

Я вижу: там мои друзья,

Горят восторженно глаза!

Сквозь сумрак ночи по волнам

Стремлюсь к заветным берегам.

Уж близок, близок чудный свет,

А силы нет, а силы нет.

Уж недалеко Ханаан,

Но не смолкает океан.

Не дай в отчаянье упасть

В кипящей бездны злую пасть.

Я против бурь не устою,

Возьми, Господь, в ладью Твою,

Укрой меня от злых ветров.

О, как мне нужен Твой покров!»

И Ты сквозь гром и бури вой

Услышал слабый голос мой

И легкокрылую ладью

Направил в сторону мою.

Летит, скользит вперед ладья,

Послушна голосу Вождя,

И дух волнуется в груди:

Ах, что за радость впереди!

И ожила душа моя:

В Отчизне скоро буду я!

Там вечный свет, там мир без бурь,

Там вечно светлая лазурь!

Рифмы веры - Том I – Стихи

Минск: Союз евангельских христиан баптистов в Республике Беларусь, 2010. – 272 с.

ISBN 978-985-90212-3-7

Рифмы веры - Том I – Стихи – Содержание

Виктор Борщ

Тамара Брусянина

Андрусь Дылюк

Петр Звягинцев

Надежда Канева

Игорь Колгарев

Анатолий Комаров

Галина Красненкова

Владимир Кузьменков

Людмила Логинова

Василий Трубчик

Стихи для детей

Рифмы веры - Том II – Стихи

Минск: Союз евангельских христиан баптистов в Республике Беларусь, 2010. – 272 с.

ISBN 978-985-90212-4-4

Рифмы веры - Том II – Стихи – Содержание

Наталья Бадина

Иван Бединский

Любовь Бецмановская

Татьяна Бобрицкая

Анатолий Болутенко

Виктор Борщ

Наталья Голикова

Светлана Гололоб

Зинаида Дыникова

Мария Жидиляева

Анатолий Комаров

Владимир Копачев

Людмила Короткова

Е. Лаптева

Маргарита Линник

Людмила Логинова

Василий Чубченко

Рифмы веры - Том III – Стихи

Минск: Союз евангельских христиан баптистов в Республике Беларусь, 2010. – 272 с.

ISBN 978-985-90212-5-1

Рифмы веры - Том III – Стихи – Содержание