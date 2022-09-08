В то время как большой процент так называемых христиан, как проповедников, так и прихожан, все больше отходят от ясного учения Библии, выдающиеся проповедники возвышают свои голоса и пытаются устранить разделительные стены, которые нередко возводились из-за ничтожных различий в вере. Они пытаются отложить в сторону спорные вопросы теологии, которые столетиями разделяли христиан, и содействовать сердечному христианскому общению.

Неоднократно я имел возможность присутствовать на больших конференциях, где обсуждалась эта тема. Я смог установить, что эти мужья были заняты именно теми темами, которые рассмотрены в этой книге. В действительности так и есть, как мы уже рассмотрели в предыдущей главе, что закваска истины постепенно заквашивает все христианство. На одной конференции выступавший высказал мнение, которое становится все более всеобщим. Он сказал примерно так: ״ Слишком много времени мы потеряли, копаясь в несущественных вопросах теологии и исследуя отдельные тексты в свете науки, вместо того, чтобы интересоваться великими основополагающими принципами истины, которые необходимы для нашего опыта и для преуспевания дела Божьего. Пока мы так поступаем, мир стремится в преисподнюю. Давно пора обратить наше внимание на жизненноважные вопросы“.

Нет сомнения в том, что дух реформации действует повсюду. Ф. Г. Смит в своей замечательной книге ״ Последняя реформация“ очень удачно заметил: ״ Искренние христиане все больше и больше думают о мировом христианстве. Если я в состоянии правильно понять приметы времени, то поднимающийся прилив христианской любви и желание общения в состоянии прорвать сектантские запруды и свести в единое братство всех тех, кто истинно любит нашего Господа Иисуса Христа“. Несколькими страницами дальше брат Смит говорит: ״ Влияние действия Святого Духа... чувствуется во всем христианстве“. ״ И как нам известно, что настоящая реформация - это дело Святого Духа, Который трудится над всеми истинными христианами и сводит их для осуществления возвышенного библейского плана, то вполне определенно, что ни одна определенная группа не имеет особого преимущества“. Очень ясно здесь брат Смит выражает то, что и я постоянно подчеркивал.

Герберт М. Риггле - Новозаветная Церковь

Издатель: Gemeinde Gottes

Перевод с немецкого: Erhard Kern

Герберт М. Риггле - Новозаветная Церковь - Оглавление

Предисловие