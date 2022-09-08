Риггле - Новозаветная Церковь
В то время как большой процент так называемых христиан, как проповедников, так и прихожан, все больше отходят от ясного учения Библии, выдающиеся проповедники возвышают свои голоса и пытаются устранить разделительные стены, которые нередко возводились из-за ничтожных различий в вере. Они пытаются отложить в сторону спорные вопросы теологии, которые столетиями разделяли христиан, и содействовать сердечному христианскому общению.
Неоднократно я имел возможность присутствовать на больших конференциях, где обсуждалась эта тема. Я смог установить, что эти мужья были заняты именно теми темами, которые рассмотрены в этой книге. В действительности так и есть, как мы уже рассмотрели в предыдущей главе, что закваска истины постепенно заквашивает все христианство. На одной конференции выступавший высказал мнение, которое становится все более всеобщим. Он сказал примерно так: ״ Слишком много времени мы потеряли, копаясь в несущественных вопросах теологии и исследуя отдельные тексты в свете науки, вместо того, чтобы интересоваться великими основополагающими принципами истины, которые необходимы для нашего опыта и для преуспевания дела Божьего. Пока мы так поступаем, мир стремится в преисподнюю. Давно пора обратить наше внимание на жизненноважные вопросы“.
Нет сомнения в том, что дух реформации действует повсюду. Ф. Г. Смит в своей замечательной книге ״ Последняя реформация“ очень удачно заметил: ״ Искренние христиане все больше и больше думают о мировом христианстве. Если я в состоянии правильно понять приметы времени, то поднимающийся прилив христианской любви и желание общения в состоянии прорвать сектантские запруды и свести в единое братство всех тех, кто истинно любит нашего Господа Иисуса Христа“. Несколькими страницами дальше брат Смит говорит: ״ Влияние действия Святого Духа... чувствуется во всем христианстве“. ״ И как нам известно, что настоящая реформация - это дело Святого Духа, Который трудится над всеми истинными христианами и сводит их для осуществления возвышенного библейского плана, то вполне определенно, что ни одна определенная группа не имеет особого преимущества“. Очень ясно здесь брат Смит выражает то, что и я постоянно подчеркивал.
Герберт М. Риггле - Новозаветная Церковь
Издатель: Gemeinde Gottes
Перевод с немецкого: Erhard Kern
Герберт М. Риггле - Новозаветная Церковь - Оглавление
Предисловие
- 1. Общий обзор Церкви
- 2. Церковь в пророчестве
- 3. Церковь в картинках и прообразах
- 4. Время возникновения Церкви
- 5. Церковь как новозаветное устройство
- 6. Очертания зримой поместной церкви
- 7. Что нужно преуспевающей поместной церкви ?
- 8. Приметы Новозаветной Церкви
- 9. Путь в Церковь
- 10. Вероисповедание Церкви
- 11. Имя Церкви
- 12. Церковь - невеста и жена Агнца
- 13. Церковь в образе виноградной лозы и ветвей
- 14. Религия церкви
- 15. Церковь будущего
- 16. Торжествующая Церковь
- 17. Церковь в ее утреннем сиянии
- 18. Великое отступление
- 19. Предсказания и содержание восстановления
- 20. Приметы времен
спасибо