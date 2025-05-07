Вы хотите испытать больше сверхъестественного действия Святого Духа в своей жизни? Если да, то вы будете рады узнать, что Бог желает этого намного больше, чем вы. У Него приготовлены обилие силы и даров и для вашей жизни, и для вашей поместной церкви.

Но прежде чем приступить к рассмотрению даров Святого Духа, хочу заметить, что они обычно начинают действовать в жизни верующего после того, как он принимает крещение Святым Духом. Это духовное переживание происходит после спасения, что позволяет верующему человеку действовать в Божьей силе и видеть сверхъестественное проявление даров Святого Духа.

Когда человек в молитве покаяния приглашает Господа Иисуса Христа в своё сердце, Святой Дух мгновенно вселяется в его рождённый свыше дух и приносит мир в его сердце. Но только когда верующий впоследствии получает крещение Святым Духом, он наполняется божественной силой, призванной укрепить его и дать возможность могущественно действовать в духовных дарах для своего блага и для продвижения Божьего Царства.

Если вы ещё не испытали удивительного опыта, называемого крещением Святым Духом, я призываю вас попросить Господа получить этот дар сегодня (молитву о крещении Святым Духом вы найдёте в конце этой книги). Пережив эту мощную встречу с Божьим Духом, вы начнете молиться на новом языке. Этим небесным языком Святой Дух будет молиться через вас.

Вот почему крещение Святым Духом называют «дверью в сверхъестественное». И если вы научитесь жить в тесном контакте со Святым Духом, будете чувствительны к Нему и послушны Его побуждениям, то по другую сторону этой «двери» вас будут ожидать проявления действий Духа Святого. Бог желает привнести в вашу жизнь сверхъестественные дары Духа, и именно об этом мы и поговорим в этой книге.

Итак, давайте сосредоточим своё внимание на девяти дарах Святого Духа, упомянутых в 12-й главе Первого послания к Коринфянам. Нам важно тщательно исследовать, для чего нужны эти духовные дары, какое влияние они оказывают на Божий народ, а также хочет ли Бог, чтобы эти божественные проявления действовали в жизни верующих сегодня. Верю, что прочитанное поможет вам по-новому взглянуть на могущественные дары Святого Духа.

Рик Реннер - Для чего вам нужны дары Святого Духа

Издательство: АминьБуксГород издания: Москва

Год издания: 2024 105стр

ISBN: 978-5-6046853-6-5

Рик Реннер - Для чего вам нужны дары Святого Духа - Содержание

Предисловие

Введение.

• ﻿﻿Новый взгляд на дары Святого Духа

• ﻿﻿Свидетельства Божьей благодати

• ﻿﻿Становясь духовно богатым

• ﻿﻿﻿Что представляют собой дары Духа?

• ﻿﻿Сверхъестественная реальность Христа в церкви

• ﻿﻿Может ли быть слишком много даров Святого Духа

• ﻿﻿Сила, призванная укреплять и закладывать прочное основание

• ﻿﻿Сверхъестественное партнёрство с Иисусом Христом

• ﻿﻿Бог желает, чтобы дары Духа действовали Через вас.

• ﻿﻿﻿Давайте посмотрим на это логически! ..

Молитва о крещении Святым Духом

Список справочной литературы