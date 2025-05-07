Реннер - Для чего вам нужны дары Святого Духа
Вы хотите испытать больше сверхъестественного действия Святого Духа в своей жизни? Если да, то вы будете рады узнать, что Бог желает этого намного больше, чем вы. У Него приготовлены обилие силы и даров и для вашей жизни, и для вашей поместной церкви.
Но прежде чем приступить к рассмотрению даров Святого Духа, хочу заметить, что они обычно начинают действовать в жизни верующего после того, как он принимает крещение Святым Духом. Это духовное переживание происходит после спасения, что позволяет верующему человеку действовать в Божьей силе и видеть сверхъестественное проявление даров Святого Духа.
Когда человек в молитве покаяния приглашает Господа Иисуса Христа в своё сердце, Святой Дух мгновенно вселяется в его рождённый свыше дух и приносит мир в его сердце. Но только когда верующий впоследствии получает крещение Святым Духом, он наполняется божественной силой, призванной укрепить его и дать возможность могущественно действовать в духовных дарах для своего блага и для продвижения Божьего Царства.
Если вы ещё не испытали удивительного опыта, называемого крещением Святым Духом, я призываю вас попросить Господа получить этот дар сегодня (молитву о крещении Святым Духом вы найдёте в конце этой книги). Пережив эту мощную встречу с Божьим Духом, вы начнете молиться на новом языке. Этим небесным языком Святой Дух будет молиться через вас.
Вот почему крещение Святым Духом называют «дверью в сверхъестественное». И если вы научитесь жить в тесном контакте со Святым Духом, будете чувствительны к Нему и послушны Его побуждениям, то по другую сторону этой «двери» вас будут ожидать проявления действий Духа Святого. Бог желает привнести в вашу жизнь сверхъестественные дары Духа, и именно об этом мы и поговорим в этой книге.
Итак, давайте сосредоточим своё внимание на девяти дарах Святого Духа, упомянутых в 12-й главе Первого послания к Коринфянам. Нам важно тщательно исследовать, для чего нужны эти духовные дары, какое влияние они оказывают на Божий народ, а также хочет ли Бог, чтобы эти божественные проявления действовали в жизни верующих сегодня. Верю, что прочитанное поможет вам по-новому взглянуть на могущественные дары Святого Духа.
Рик Реннер - Для чего вам нужны дары Святого Духа
Издательство: АминьБуксГород издания: Москва
Год издания: 2024 105стр
ISBN: 978-5-6046853-6-5
Рик Реннер - Для чего вам нужны дары Святого Духа - Содержание
Предисловие
Введение.
• Новый взгляд на дары Святого Духа
• Свидетельства Божьей благодати
• Становясь духовно богатым
• Что представляют собой дары Духа?
• Сверхъестественная реальность Христа в церкви
• Может ли быть слишком много даров Святого Духа
• Сила, призванная укреплять и закладывать прочное основание
• Сверхъестественное партнёрство с Иисусом Христом
• Бог желает, чтобы дары Духа действовали Через вас.
• Давайте посмотрим на это логически! ..
Молитва о крещении Святым Духом
Список справочной литературы
No comments yet. Be the first!