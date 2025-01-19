Рикерсон - Что же мне делать дальше?
Быть родителем отнюдь не просто
Наверное, это понимаешь только с годами. Нелегко быть родителем ребенка, в каком бы возрасте он ни был, всякий возраст приносит нам свои трудности и свои награды. Когда ваш ребенок был дошкольником, он вечно путался у вас под ногами. У него был невероятный запас энергии. Но когда ваш ребенок пошел в школу, все изменилось. Поскольку теперь он не путается у вас под ногами весь день, вам приходится иметь дело с его растущей независимостью. На него все большее и большее влияние оказывают другие люди — друзья или учителя. Воспитывать ребенка школьного возраста — нелегкая задача. Слишком многое поставлено на карту.
Цель этой книги — помочь вам в воспитании ваших детей. Для этого существует два пути. Первое — я хочу, чтобы вы поняли: эти проблемы волнуют очень многих родителей, испытывающих те же страхи и разочарования. Вы — один из тех людей, которые сомневаются, все ли они делают так, как надо, и беспокоятся о том, станет ли их ребенок со временем зрелым христианином. Даже знание того, что вам следует ожидать от самих себя и от ваших детей, может в какой-то мере помочь вам совершенствоваться как родителю. Второе — я предлагаю практические советы относительно того, как руководить детьми в годы, когда формируется их характер.
Ни одна книга на свете не даст ответы на все вопросы родителей. Каждый ребенок-школьник уникален. Не существует и двух одинаковых родителей. В этой книге я поделюсь с вами теми принципами, которые мы в своей семье сочли полезными, воспитывая наших детей. Множество раз мы с женой отступали от тех самых принципов, которые отстаиваем в данной книге. Мы не считаем себя безупречными родителями и надеемся, что и вы, в свою очередь, не станете требовать от себя слишком многого. Однако у нас есть надежда и возможность улучшить наше положение как родителей. Бог может помочь нам, чтобы мы сумели вырастить достойных христиан.
Вы можете использовать эту книгу в четырех разных вариантах. Во-первых, вы можете сами прочесть ее и ответить на вопросы, приведенные в конце каждой главы. Я убедительно рекомендую вам отвечать на эти вопросы, потому что они помогут вам глубже заглянуть в собственную душу. Предлагаемые вопросы помогут вам также принять некоторые решения и применять то, о чем вы читаете, в своей жизни.
Второй вариант предполагает чтение этой книги вместе с супругом, причем на вопросы в конце каждой главы вы должны отвечать по отдельности. Выделите какое-то время на совместное обсуждение ваших ответов. И сообща примите решение насчет того, как вы будете вести себя с детьми.
Рикерсон У. - Что же мне делать дальше?
Пер. с англ. — Заокский: «Источник жизни», 2000. — 224 с.
ISBN 5-86847-187-3
Рикерсон У. - Что же мне делать дальше? – Содержание
Содержание
Предисловие
Раздел I. Закладывая фундамент
- Глава 1. Это звучит так просто
- Глава 2. Обучение христианским ценностям в семье
- Глава 3. Создание семейного единства — время, которое работает на вас
- Глава 4. Семейное единство за обеденным столом
Раздел 2. Основы родительских обязанностей
- Глава 5. По графику
- Глава 6. Кто стоит на страже?
- Глава 7. «Мне нравится быть собой»
- Глава 8. «Я слушаю!»
Раздел 3. Что делать, если ваши дети дерутся
- Глава 9. Почему братья и сестры дерутся?
- Глава 10. Насколько важен порядок рождения?
- Глава 11. «Это несправедливо»
- Глава 12. Научить детей любить друг друга....
- Глава 13. Сохранить мир в доме
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