Рикерсон - Что же мне делать дальше?

Быть родителем отнюдь не просто

Наверное, это понимаешь только с годами. Нелегко быть родителем ребенка, в каком бы возрасте он ни был, всякий возраст приносит нам свои трудности и свои награды. Когда ваш ребенок был дошкольником, он вечно путался у вас под ногами. У него был невероятный запас энергии. Но когда ваш ребенок пошел в школу, все изменилось. Поскольку теперь он не путается у вас под ногами весь день, вам приходится иметь дело с его растущей независимостью. На него все большее и большее влияние оказывают другие люди — друзья или учителя. Воспитывать ребенка школьного возраста — нелегкая задача. Слишком многое поставлено на карту.

Цель этой книги — помочь вам в воспитании ваших детей. Для этого существует два пути. Первое — я хочу, чтобы вы поняли: эти проблемы волнуют очень многих родителей, испытывающих те же страхи и разочарования. Вы — один из тех людей, которые сомневаются, все ли они делают так, как надо, и беспокоятся о том, станет ли их ребенок со временем зрелым христианином. Даже знание того, что вам следует ожидать от самих себя и от ваших детей, может в какой-то мере помочь вам совершенствоваться как родителю. Второе — я предлагаю практические советы относительно того, как руководить детьми в годы, когда формируется их характер.

Ни одна книга на свете не даст ответы на все вопросы родителей. Каждый ребенок-школьник уникален. Не существует и двух одинаковых родителей. В этой книге я поделюсь с вами теми принципами, которые мы в своей семье сочли полезными, воспитывая наших детей. Множество раз мы с женой отступали от тех самых принципов, которые отстаиваем в данной книге. Мы не считаем себя безупречными родителями и надеемся, что и вы, в свою очередь, не станете требовать от себя слишком многого. Однако у нас есть надежда и возможность улучшить наше положение как родителей. Бог может помочь нам, чтобы мы сумели вырастить достойных христиан.

Вы можете использовать эту книгу в четырех разных вариантах. Во-первых, вы можете сами прочесть ее и ответить на вопросы, приведенные в конце каждой главы. Я убедительно рекомендую вам отвечать на эти вопросы, потому что они помогут вам глубже заглянуть в собственную душу. Предлагаемые вопросы помогут вам также принять некоторые решения и применять то, о чем вы читаете, в своей жизни.

Второй вариант предполагает чтение этой книги вместе с супругом, причем на вопросы в конце каждой главы вы должны отвечать по отдельности. Выделите какое-то время на совместное обсуждение ваших ответов. И сообща примите решение насчет того, как вы будете вести себя с детьми.

Рикерсон У. - Что же мне делать дальше?

Пер. с англ. — Заокский: «Источник жизни», 2000. — 224 с.

ISBN 5-86847-187-3

Рикерсон У. - Что же мне делать дальше? – Содержание

Содержание

Предисловие

Раздел I. Закладывая фундамент

Глава 1. Это звучит так просто

Глава 2. Обучение христианским ценностям в семье

Глава 3. Создание семейного единства — время, которое работает на вас

Глава 4. Семейное единство за обеденным столом

Раздел 2. Основы родительских обязанностей

Глава 5. По графику

Глава 6. Кто стоит на страже?

Глава 7. «Мне нравится быть собой»

Глава 8. «Я слушаю!»

Раздел 3. Что делать, если ваши дети дерутся