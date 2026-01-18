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Риккарди - Риккарди - Удивляющий папа Франциск

Риккарди - Риккарди - Удивляющий папа Франциск
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, History, Educational, Religious Studies Atheism
Series Религиозные мыслители (9 books)

Риккарди Андреа - Удивляющий папа Франциск - Кризис и будущее Церкви

Пер. с ит. - Серия «Религиозные мыслители» - М.: Издательство ББИ, 2015. - XV + 275 с.

ISBN 978-5-89647-335-0

Риккарди Андреа - Удивляющий папа Франциск - Кризис и будущее Церкви - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие к итальянскому изданию

I. Отречение Бенедикта XVI

  • Новость, которая повергла в шок

  • Откуда такое решение?

  • Смирение Ратцингера

II. Сюрприз

  • Запрос на пророчество

  • Поэтический клич

  • Духовная юность и престарелый папа

  • Что же случилось?

  • Мы вольны надеяться

III. Культура встречи

  • Надеяться значит встречаться

  • Кротость и смелость

  • «Утопический горизонт»

  • Окрасить жизнь в цвета любви и надежды

  • Дружба и иудаизм

  • Встреча религий

  • Дипломатия недипломатичного папы

  • Папа диалога

IV. Церковь нищих

  • «Как бы мне хотелось, чтобы это была церковь бедных и для бедных!»

  • Освободить бедных

  • Церковь, которая дружит с бедными

  • Культура реутилизации

  • Такой же, как все

  • Франциск, или другой мир

  • Бедная церковь и церковь-мать

V. Глобализация, город, история

  • Критика глобализации

  • С надеждой населяйте землю

  • Христиане и глобализированные города

  • Город человека или город идолов?

  • Смотреть издалека

  • Видение и история

VI. Папа, пришедший с другого конца земли

  • Навстречу миру

  • Как преодолеть кризис

  • Пророчество или управление?

  • Ради спасения и счастья

  • Вызов христианства духа

  • Восстание духа

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Views 221
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Added 18.01.2026
Author esxatos
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