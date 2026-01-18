Риккарди - Риккарди - Удивляющий папа Франциск
Риккарди Андреа - Удивляющий папа Франциск - Кризис и будущее Церкви
Пер. с ит. - Серия «Религиозные мыслители» - М.: Издательство ББИ, 2015. - XV + 275 с.
ISBN 978-5-89647-335-0
Риккарди Андреа - Удивляющий папа Франциск - Кризис и будущее Церкви - Содержание
Предисловие к русскому изданию
Предисловие к итальянскому изданию
I. Отречение Бенедикта XVI
Новость, которая повергла в шок
Откуда такое решение?
Смирение Ратцингера
II. Сюрприз
Запрос на пророчество
Поэтический клич
Духовная юность и престарелый папа
Что же случилось?
Мы вольны надеяться
III. Культура встречи
Надеяться значит встречаться
Кротость и смелость
«Утопический горизонт»
Окрасить жизнь в цвета любви и надежды
Дружба и иудаизм
Встреча религий
Дипломатия недипломатичного папы
Папа диалога
IV. Церковь нищих
«Как бы мне хотелось, чтобы это была церковь бедных и для бедных!»
Освободить бедных
Церковь, которая дружит с бедными
Культура реутилизации
Такой же, как все
Франциск, или другой мир
Бедная церковь и церковь-мать
V. Глобализация, город, история
Критика глобализации
С надеждой населяйте землю
Христиане и глобализированные города
Город человека или город идолов?
Смотреть издалека
Видение и история
VI. Папа, пришедший с другого конца земли
Навстречу миру
Как преодолеть кризис
Пророчество или управление?
Ради спасения и счастья
Вызов христианства духа
Восстание духа
Именной указатель
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