Рикуччи - Любовь навеки
А ведь мы взялись за нелёгкую задачу. Не поймите нас превратно: написать предисловие к этой книге - большая честь для нас. Но задача трудна по многим причинам. Вот хотя бы одна.
Как можно представить вам наших дорогих друзей Гэри и Бетси всего в нескольких словах? Как можно вкратце передать глубину нашего уважения к этой паре, которую мы знаем уже более двадцати восьми лет? Мы могли бы написать о них целую книгу, но нас попросили лишь о предисловии!
Возможно, вы уже почувствовали, что мы рады появлению этой книги. Мы как будто знаем секрет, который остальным предстоит узнать. Видите ли, мы знаем о том, как книга может на вас подействовать, благодаря влиянию, которое оказала эта чета на нашу жизнь и жизнь огромного количества людей. Поверьте нам на слово: кому- кому, а этим людям только и писать книгу о браке! Гэри и Бетси скромны до неприличия и сперва отказывались от такой возможности, но мы (да и многие другие) понимали, что они просто обязаны это сделать. В конце концов, мы сумели убедить наших друзей сделать всё от них зависящее, чтобы книга увидела свет. Вдохновляющий пример, библейские наставления и личная работа, которую они так долго проводили с огромным числом прихожан церкви «Жизнь по завету», просто должны были выйти за границы поместной церкви. И вот книга перед вами!
Благодаря книге «Любовь навеки» вы сможете вдохновиться примером Гэри и Бетси и получить ценные наставления. Прочитать её - почти то же самое, что получить личную консультацию этого выдающегося пастора и его благочестивой супруги. На каждой странице вы найдёте мудрые советы, основанные на библейских истинах. Пример авторов не раз воодушевит вас в борьбе с грехом. Книга, которую вы держите в руках, подарит вам надежду, каким бы ни было ваше прошлое, какой бы ожесточённой ни была ваша нынешняя схватка с грехом и каким бы жутким ни был ваш страх перед будущим. Ведь на протяжении всей книги авторы будут напоминать вам о силе Евангелия, которое способно преобразить ваш брак, и об актуальности Благой вести для нормализации каждого аспекта семейной жизни. На ваш брак вот-вот изольётся благодать!
Итак, приступайте к чтению, и пусть ваш брак преобразится. Растите духовно, совершенствуя свои взаимоотношения. Пусть мужья радостно служат жёнам и направляют их, а жёны - с радостью помогают и поддерживают своих мужей. Стремитесь к содержательному общению, улаживайте конфликты, привносите романтику во взаимоотношения, а также созидайте прекрасные интимные отношения - и всё это да будет по благодати Божьей и для славы Его!
Гэри и Бетси Рикуччи - Любовь навеки – Когда на брак изливается благодать
West Sacramento, CA: Grace Publishing International, 2010. – 226 с.
ISBN-13: 978-1-933508-24-5 (РУС)
ISBN-10: 1-933508-24-8 (РУС)
ISBN-13:978-1-58134-782-1 (АНГЛ.)
Гэри и Бетси Рикуччи - Любовь навеки – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ Си-Джей и Каролин Махейни
ВСТУПЛЕНИЕ
- 1. ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ. Где это всё начинается
- 2. ВЕДУЩИЙ С ЛЮБОВЬЮ. Роль мужа
- 3. ВЕДОМАЯ, ПРОЯВЛЯЮЩАЯ МУДРОСТЬ. Роль жены
- 4. ИНТИМНОСТЬ ОТНОШЕНИЙ. Цель общения
- 5. БЛАГОДАТЬ СЛУШАЮЩИМ. Содержание общения
- 6. СУТЬ КОНФЛИКТА. Восстановление общения
- 7. ПУСТЬ НИКОГДА НЕ СТАРЕЕТ. Дух романтики
- 8. ТОЛЬКО Ты и Я. Чудо половой близости
ЭПИЛОГ
Все мы только-только начинаем
Вопросы для обсуждения, анализа и применения
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