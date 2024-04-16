Рикуччи - Любовь навеки

А ведь мы взялись за нелёгкую задачу. Не поймите нас превратно: написать предисловие к этой книге - большая честь для нас. Но задача трудна по многим причинам. Вот хотя бы одна.

Как можно представить вам наших дорогих друзей Гэри и Бетси всего в нескольких словах? Как можно вкратце передать глубину нашего уважения к этой паре, которую мы знаем уже более двадцати восьми лет? Мы могли бы написать о них целую книгу, но нас попросили лишь о предисловии!

Возможно, вы уже почувствовали, что мы рады появлению этой книги. Мы как будто знаем секрет, который остальным предстоит узнать. Видите ли, мы знаем о том, как книга может на вас подействовать, благодаря влиянию, которое оказала эта чета на нашу жизнь и жизнь огромного количества людей. Поверьте нам на слово: кому- кому, а этим людям только и писать книгу о браке! Гэри и Бетси скромны до неприличия и сперва отказывались от такой возможности, но мы (да и многие другие) понимали, что они просто обязаны это сделать. В конце концов, мы сумели убедить наших друзей сделать всё от них зависящее, чтобы книга увидела свет. Вдохновляющий пример, библейские наставления и личная работа, которую они так долго проводили с огромным числом прихожан церкви «Жизнь по завету», просто должны были выйти за границы поместной церкви. И вот книга перед вами!

Благодаря книге «Любовь навеки» вы сможете вдохновиться примером Гэри и Бетси и получить ценные наставления. Прочитать её - почти то же самое, что получить личную консультацию этого выдающегося пастора и его благочестивой супруги. На каждой странице вы найдёте мудрые советы, основанные на библейских истинах. Пример авторов не раз воодушевит вас в борьбе с грехом. Книга, которую вы держите в руках, подарит вам надежду, каким бы ни было ваше прошлое, какой бы ожесточённой ни была ваша нынешняя схватка с грехом и каким бы жутким ни был ваш страх перед будущим. Ведь на протяжении всей книги авторы будут напоминать вам о силе Евангелия, которое способно преобразить ваш брак, и об актуальности Благой вести для нормализации каждого аспекта семейной жизни. На ваш брак вот-вот изольётся благодать!

Итак, приступайте к чтению, и пусть ваш брак преобразится. Растите духовно, совершенствуя свои взаимоотношения. Пусть мужья радостно служат жёнам и направляют их, а жёны - с радостью помогают и поддерживают своих мужей. Стремитесь к содержательному общению, улаживайте конфликты, привносите романтику во взаимоотношения, а также созидайте прекрасные интимные отношения - и всё это да будет по благодати Божьей и для славы Его!

Гэри и Бетси Рикуччи - Любовь навеки – Когда на брак изливается благодать

West Sacramento, CA: Grace Publishing International, 2010. – 226 с.

ISBN-13: 978-1-933508-24-5 (РУС)

ISBN-10: 1-933508-24-8 (РУС)

ISBN-13:978-1-58134-782-1 (АНГЛ.)

Гэри и Бетси Рикуччи - Любовь навеки – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ Си-Джей и Каролин Махейни

ВСТУПЛЕНИЕ

1. ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ. Где это всё начинается

2. ВЕДУЩИЙ С ЛЮБОВЬЮ. Роль мужа

3. ВЕДОМАЯ, ПРОЯВЛЯЮЩАЯ МУДРОСТЬ. Роль жены

4. ИНТИМНОСТЬ ОТНОШЕНИЙ. Цель общения

5. БЛАГОДАТЬ СЛУШАЮЩИМ. Содержание общения

6. СУТЬ КОНФЛИКТА. Восстановление общения

7. ПУСТЬ НИКОГДА НЕ СТАРЕЕТ. Дух романтики

8. ТОЛЬКО Ты и Я. Чудо половой близости

ЭПИЛОГ

Все мы только-только начинаем

Вопросы для обсуждения, анализа и применения

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