Римос - От сердца к сердцу
Лена и Отто Римос – От сердца к сердцу
Перевод со шведского О. Грозман. – Эстония, «Свет для народов», 2008. – 238 с.
ISBN 91-975525-9-3
Лена и Отто Римос – От сердца к сердцу - Содержание
Об авторах
О чем эта книга
Основы душепопечительства
Душепопечительство — наша потребность - Душепопечительство — что это такое? - Кто такой человек и какова его ценность - Душепопечительство в Библии Иисус — пример для подражания - Четыре базовые потребности человека - Эмпатия - Эмпатия в контексте - Глубина человеческой жизни
Душепопечитель - слуга
Христианское душепопечительство — четыре особенности - Душепопечитель — инструмент Бога - Осел в качестве примера - Душепопечитель — «ближний по призванию» - Принцип слуги - Душепопечительство и молитва
Важные составляющие душепопечительства
Теория систем - Точка равновесия - Зависимость и свобода - Место для чувств - Замкнутый круг страха - Защитные механизмы - Часовое время и событийное время - Хроника и драма
Основы душепопечительской беседы
Общение в душепопечительстве - Три роли - Цель душепопечительской беседы - Неразглашение тайны - Различные типы бесед - Условия для проведения беседы - Причина — решение - Значение слов - Наставничество
Отношения в душепопечительстве
Жизненная позиция - Окно душепопечительства - Близость и дистанция - Умение слушать - Задавать вопросы - Метод отражения - Признание и прощение - Благодать - Благодати достаточно - Смириться с несбывшейся мечтой - Принести утешение - Назвать своим именем — перефразировать - Глаза говорят - Преуменьшать значение — обобщать - Риск переноса - Источник силы - Депрессия от переутомления
Призвание церкви
Душепопечительская команда в церкви - Завтрашний день - Идем дальше - Живая вода
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