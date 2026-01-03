Римос - От сердца к сердцу

Душепопечительство — наша потребность - Душепопечительство — что это такое? - Кто такой человек и какова его ценность - Душепопечительство в Библии Иисус — пример для подражания - Четыре базовые потребности человека - Эмпатия - Эмпатия в контексте - Глубина человеческой жизни