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Римос - От сердца к сердцу

Римос - От сердца к сердцу
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, Family, Pastoral Care Counseling

Лена и Отто Римос – От сердца к сердцу

Перевод со шведского О. Грозман. – Эстония, «Свет для народов», 2008. – 238 с.

ISBN 91-975525-9-3

Лена и Отто Римос – От сердца к сердцу - Содержание

Об авторах

О чем эта книга

Основы душепопечительства

  • Душепопечительство — наша потребность - Душепопечительство — что это такое? - Кто такой человек и какова его ценность - Душепопечительство в Библии Иисус — пример для подражания - Четыре базовые потребности человека - Эмпатия - Эмпатия в контексте - Глубина человеческой жизни

Душепопечитель - слуга

  • Христианское душепопечительство — четыре особенности - Душепопечитель — инструмент Бога - Осел в качестве примера - Душепопечитель — «ближний по призванию» - Принцип слуги - Душепопечительство и молитва

Важные составляющие душепопечительства

  • Теория систем - Точка равновесия - Зависимость и свобода - Место для чувств - Замкнутый круг страха - Защитные механизмы - Часовое время и событийное время - Хроника и драма

Основы душепопечительской беседы

  • Общение в душепопечительстве - Три роли - Цель душепопечительской беседы - Неразглашение тайны - Различные типы бесед - Условия для проведения беседы - Причина — решение - Значение слов - Наставничество

Отношения в душепопечительстве

  • Жизненная позиция - Окно душепопечительства - Близость и дистанция - Умение слушать - Задавать вопросы - Метод отражения - Признание и прощение - Благодать - Благодати достаточно - Смириться с несбывшейся мечтой - Принести утешение - Назвать своим именем — перефразировать - Глаза говорят - Преуменьшать значение — обобщать - Риск переноса - Источник силы - Депрессия от переутомления

Призвание церкви

  • Душепопечительская команда в церкви - Завтрашний день - Идем дальше - Живая вода

Views 321
Rating 5.0 / 5
Added 03.01.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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