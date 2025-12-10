«До другого сказав: “Іди за Мною”. Та той відповів: “Господи, дозволь мені перше піти та поховати мого батька”. “ Залиши мертвим ховати своїх мертвих, – сказав Ісус до нього. – Ти ж іди, проповідуй Царство Боже”» (Лк. 9, 59–60). Першої миті це Слово нас більше приголомшує, ніж на- дихає. Ісусовий наказ здається нелюдським!

Як можна когось відмовляти від поховання власного батька? Чи може бути щось важливіше, ніж виконання цього обов’язку? Як можна, не шануючи права людини на час скорботи, обтяжувати когось, хто горює, новими тягарями та обов’язками? Хіба це слово не суперечить милосердю? І не суперечить заповіді? Чи це не Господь наказав нам практикувати вчинки милосердя? А серед них: «померлого поховати»? Чи не про це говорять з особливим наголосом перші глави Книги Товита (пор. Тов . 1–4)? Чи це Слово можна сприймати буквально? Чи можна його взагалі якось змістовно інтерпретувати?

Водночас, видається, тодішні слухачі Ісуса також були здивовані, проте не обурені. Бо вони знали з Тори (а її вони знали незрівнянно краще, ніж ми) два тексти, які давали ключ для розуміння Ісусового заклику.

Кардинал Ґжеґож Рись - Сила надії

пер. з польськ. Л. Кондрак

Львів: Свічадо, 2025, 224 с.

ISBN 978-966-938-952-7

Кардинал Ґжеґож Рись - Сила надії - Зміст