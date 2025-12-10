Рись - Сила надії
«До другого сказав: “Іди за Мною”. Та той відповів: “Господи, дозволь мені перше піти та поховати мого батька”. “ Залиши мертвим ховати своїх мертвих, – сказав Ісус до нього. – Ти ж іди, проповідуй Царство Боже”» (Лк. 9, 59–60). Першої миті це Слово нас більше приголомшує, ніж на- дихає. Ісусовий наказ здається нелюдським!
Як можна когось відмовляти від поховання власного батька? Чи може бути щось важливіше, ніж виконання цього обов’язку? Як можна, не шануючи права людини на час скорботи, обтяжувати когось, хто горює, новими тягарями та обов’язками? Хіба це слово не суперечить милосердю? І не суперечить заповіді? Чи це не Господь наказав нам практикувати вчинки милосердя? А серед них: «померлого поховати»? Чи не про це говорять з особливим наголосом перші глави Книги Товита (пор. Тов . 1–4)? Чи це Слово можна сприймати буквально? Чи можна його взагалі якось змістовно інтерпретувати?
Водночас, видається, тодішні слухачі Ісуса також були здивовані, проте не обурені. Бо вони знали з Тори (а її вони знали незрівнянно краще, ніж ми) два тексти, які давали ключ для розуміння Ісусового заклику.
Кардинал Ґжеґож Рись - Сила надії
пер. з польськ. Л. Кондрак
Львів: Свічадо, 2025, 224 с.
ISBN 978-966-938-952-7
Кардинал Ґжеґож Рись - Сила надії - Зміст
- 1/100 Зустріч, що спонукає (Йо. 3, 16–17)
- 2/100 Взірцева євангелізація (Лк. 8, 1–3)
- 3/100 Сила Слова (Лк. 8, 16–18)
- 4/100 Немає ліпших і гірших (Лк. 9, 59–60)
- 5/100 Інші (Лк. 10, 1–2)
- 6/100 Підперезані (Лк. 12, 35–37)
- 7/100 Гірчичне зерно (Лк. 17, 6–10)
- 8/100 Lectio divina (Ді. 4, 24–29)
- 9/100 Статистична Церква (Мр. 16, 15; Мт. 28, 19–20)
- 10/100 Початок і кінець (Мр. 6, 7–13)
- 11/100 Справа серця (Мр. 8, 14–21)
- 12/100 Вчинки від серця (Єр. 17, 10)
- 13/100 Найважливіша зустріч (Мр. 10, 17–22)
- 14/100 Його тут немає (Мр. 16, 6–7)
- 15/100 Слово – свідчення – Дух (Йо. 3, 31–36)
- 16/100 Радикальний варіант євангелізації (Ді. 8, 1.4.26–40)
- 17/100 Дух правди (Йо. 16, 12–13)
- 18/100 Акторство (Мр. 12, 13–17)
- 19/100 Назарет (Йо. 1, 46)
- 20/100 Свідчення: кінець і початок (Мр. 6, 7–13)
- 21/100 Перше – це перше (Тит. 1, 1–4)
- 22/100 Слово – тіло – дисципліна (Тит. 1, 5–9)
- 23/100 Для чистого усе чисте (Тит. 1, 9.15–16; Мт. 15, 10–20)
- 24/100 Спільно освячені (Тит. 2, 1–15)
- 25/100 Дивовижна розмова (Лк. 14, 1–6)
- 26/100 Тягар (Мт. 23, 1–12)
- 27/100 Парадокси есхатології: слово (Лк. 21, 5–36)
- 28/100 Парадокси есхатології: благодать (Лк. 21, 16–19)
- 29/100 Бездомний Ісус (Йо. 1, 35–39; Мр. 2, 1–2)
- 30/100 Стань посередині! (Мр. 2, 23–28)
- 31/100 Жертвування (Лк. 2, 22–24)
- 32/100 Ісус про молитву (Мт. 6, 7–15)
- 33/100 Ще про закон (Мт. 5, 17)
- 34/100 Молитва vs закон (Йо. 10, 33–34)
- 35/100 Бачити інакше (Йо. 16, 16)
- 36/100 Застарий юнак (Мр. 10, 13-27)
- 37/100 Скарб на землі чи скарб у небі (Мт. 6, 19–20)
- 38/100 Щасливі, які не бачили (Йо. 20, 24–29)
- 39/100 Горе! (Мт. 11, 20–24)
- 40/100 Відповідь Іроду ( Мр. 6, 14; Лк. 9, 9; Лк. 23, 8–11)
- 41/100 Зерно і закваска (Лк. 13, 10–21)
- 42/100 Що означає вірити (Мр. 13, 5–37)
- 43/100 Знаки (Лк. 21, 6–36)
- 44/100 Ілля вже прийшов (Мт. 17, 10–13)
- 45/100 Повірмо цьому імені (Мт. 1, 20–21)
- 46/100 День спокуси (Євр. 3, 7–10; Пс. 95, 7–11)
- 47/100 Слово – архиєрей (Євр. 4, 12–14)
- 48/100 Зворушене серце Ісуса (Мр. 6, 34–44; Мр. 8, 1–10)
- 49/100 Тридцять срібняків (Мт. 26, 15)
- 50/100 Суперечність чи послідовність? (Мт. 11, 16–19)
- 51/100 Біля десятої стації (Йо. 19, 23–24)
- 52/100 У руках мого ворога (Лк. 10, 30–37)
- 53/100 Година милосердя (Ді. 3, 1 – 4, 37)
- 54/100 Дорога, правда і життя (Йо. 14, 6)
- 55/100 Ісус про Церкву (Мр. 9, 34–40)
- 56/100 Отара чи зграя? (Мт. 10, 5–23)
- 57/100 Викоренити невикорінювальне (Лк. 17, 1–6)
- 58/100 Крихта з Екуменічної Біблії (Мт. 5, 8–9; Євр. 12, 14)
- 59/100 Переможці (1 Йо. 5, 4–5; 1 Кор. 15, 54–57)
- 60/100 Творець, а не заручник Церкви (Мр. 9, 38–40)
- 61/100 Сектантське мислення (Втор. 30, 15–20)
- 62/100 Борись за любов (Мт. 5, 22–26)
- 63/100 Першість у Церкві (Йо. 21, 15–17)
- 64/100 Вийти! (Йо. 15, 16)
- 65/100 Совість того, хто відпускає (Мт. 5, 31–32)
- 66/100 Навіщо любити ворогів (Мт. 5, 38–48; 2 Кор. 8, 1–15)
- 67/100 Скарб (Мт. 7, 6)
- 68/100 Цунамі (Мт. 8, 23–27)
- 69/100 Парадокс – це не протиріччя (Мт. 11, 28–29; Мт. 20, 26)
- 70/100 Молитва відкинутих (Лк. 1, 46–48)
- 71/100 Наука Гедеона (Суд. 6, 1–15)
- 72/100 «Досконалість» – що це таке (Лк. 6, 36; Мт. 5, 48)
- 73/100 Дві руки (Йо. 8, 32)
- 74/100 Суддя, що лікує (Мт. 12, 14–16)
- 75/100 Книжник як учень (Мт. 13, 51–52; Лк. 6, 39–40)
- 76/100 Чому ти засумнівався? (Мт. 14, 30–31)
- 77/100 Друзі Бога (1 Йо. 3, 13–16; Йо. 15, 12–19)
- 78/100 Йди! (Мт. 19, 16–22)
- 79/100 Євангеліє з Кани (Йо. 2, 5)
- 80/100 Грішний рибалка (Лк. 5, 1–11)
- 81/100 Досконалі як Отець (Мт. 5, 48; Лк. 6, 36)
- 82/100 Правда і свобода (Йо. 8, 31–32)
- 83/100 Три хвилини тиші (Йо. 10, 27)
- 84/100 Молодий серед молодих (Ді. 16, 1–5)
- 85/100 Міра молоді (Мр. 10, 17–30)
- 86/100 Два слова (1 Кор. 12, 12–13)
- 87/100 Убогі – вбогим (Лк. 14, 12–14; Мт. 25, 35–40)
- 88/100 Відновлені (Тит. 3, 3–5)
- 89/100 Благословляючи, поблагословлю! (Євр. 6, 13–14)
- 90/100 Скеля (Мт. 16, 18)
- 91/100 Батько родини (Мт. 21, 33–46)
- 92/100 Перша заповідь (Мр. 12, 28–34)
- 93/100 Фарисей і митар (Лк. 18, 9–14)
- 94/100 Господня обітниця (Йо. 8, 51)
- 95/100 Відбудова (Га л . 6, 9–10)
- 96/100 Небо (Йо. 17, 20–26)
- 97/100 Віра Єлисавети (Лк. 1, 41–44)
- 98/100 Компас замість навігатора (Ді. 18, 23–28)
- 99/100 Святість – це не порожнеча (Лк. 2, 41–52; Мт. 12, 43–45)
- 100/100 Правила рибальства (Лк. 5, 1–11)
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