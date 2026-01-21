Книга протоєрея Тараса Рисея «Скажи, авво. Історії про духовних наставників» — це яскрава та жива мозаїка духовного досвіду, зібрана з повчальних оповідок, притч та реальних життєвих випадків. Автор запрошує читача до діалогу з «аввами» — мудрими старцями, ченцями та святими різних епох, від пустельників Давнього Єгипту до митрополита Андрея Шептицького. Кожна історія — це лаконічний, часто сповнений гумору та парадоксів урок про те, як розпізнати підступи гріха («нашого внутрішнього дракона») та обрати шлях істинної свободи.

На сторінках видання ви знайдете відповіді на несподівані запитання: чому диявол теж може постити, як святий Франциск Асизький надумав одружитися, і навіщо старець Паїсій Святогорець «сповідав» свій город. Автор майстерно поєднує класичні патерикові сюжети з історіями про юродивих, філософів та навіть цитатами Тараса Шевченка, показуючи, що духовне наставництво — це не суворий моралізм, а мистецтво любові, смирення та здорового глузду. Ці оповідки допомагають побачити у «внутрішній скарбниці» душі шлях до Небес, про який писали святі отці.

Книга написана легкою та доступною мовою, що робить її ідеальним читанням для кожного, хто шукає розради, натхнення або просто доброї поради на щодень. Це запрошення «затоваришувати» з тими, хто зумів перемогти світ своїм лагідним серцем. «Скажи, авво» — це путівник для сучасної людини, яка серед гамору світу прагне почути тихий голос вічності.

Тарас Рисей — Скажи, авво. Історії про духовних наставників

Львів: Свічадо, 2019. — 128 с.

ISBN 978-966-938-342-6

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