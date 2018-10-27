Общий очерк философии Плотина не входил в мои планы. Существует немало исследований, которые хорошо выполняют эту задачу. Данная работа предназначена для тех, кто хотел бы более детально вникнуть в некоторые особенности мышления Плотина, которые еще не всегда должным образом обозначаются в работах филологов-классиков и историков философии. В последней главе я выхожу за пределы собственно философии Плотина и касаюсь неоплатонизма в целом, так как рассматриваемая там проблема веры предоставляет прекрасный повод для обсуждения влияния Плотина на последующую философскую традицию, как христианскую, так и языческую.

В последние годы наблюдается значительный интерес к Плотину, однако рассматриваемые в данной работе ученые и мыслители, за редким исключением, до сих пор оказывали незначительное влияние на развитие историко-философских исследований в англо-говорящем мире. На самом деле Плотин оказался в очень странном положении: для филолога-классика он кажется слишком поздним автором, а для медиевиста — слишком ранним, даже если последний отважится выйти за пределы латинского Запада, что само по себе редкость. Итак, мне кажется, что книга об учении Плотина не будет лишней, в особенности если в результате у читателя сложится ясное впечатление о том, что представляла собой такая грандиозная фигура, как Плотин.

Рист Джон - Плотин: путь к реальности

Пер. с англ. Е. В. Афонасина, И. В.

Берестова

СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2005. 320 с.

Серия «Plotiniana»

ISBN 5-89740-104-7

Рист Джон - Плотин: путь к реальности - Содержание

Предисловие автора к русскому изданию

Предисловие переводчиков

Плотин: путь к реальности

1. Введение

2. Жизнь мудреца

3. Единое

4. Познание Единого

5. Красота, Прекрасное и Благо

6. Эманация и необходимость

7. Логос

8. Чувственно воспринимаемый объект

9. Падение Души

10. Свобода воли человека

11. Счастье

12. «Я» идругие

13. Оригинальность Плотина

14. Универсальная метафора

15. Молитва

16. Мистицизм

17. Неоплатоническая вера

18. Заключение

Список сокращений

Библиография

Плотин. Избранная русская библиография

Плотин. Русские переводы

Некоторые работы Дж. Риста, изданные после выхода в свет его монографии «Плотин: путь к реальности» (1967)

Приложение. И. Берестов. Необходима ли эманация?

Рист Джон - Плотин: путь к реальности - Предисловие автора к русскому изданию

Со времени написания книги «Плотин: путь к реальности» прошло почти сорок лет, и я рад отметить, что за это время в исследованиях наследия Плотина наблюдался значительный прогресс. Во Франции, Германии и Италии Плотин всегда занимал подобающее почетное место в истории философии, что же касается англо-говорящего мира, то данная книга была задумана сорок лет назад как часть кампании по привлечению интереса к этому мыслителю. Сказанное, возможно, выглядит удивительным, учитывая тот факт, что именно в англоязычной среде в последнее время выполнена значительная часть наиболее важных исследований философии Плотина и неоплатонизма в целом. Хороший очерк о существующем положении дел в этой области можно найти в: L. P. Gerson (ed.). The Cambridge Companion to Plotinus. Cambridge, 1996.

Современное благоприятное состояние исследований оказалось возможным благодаря выходу в свет между 1951 и 1973 гг. первого критического издания сочинений Плотина Полем Анри и Х.-Р. Швицером, за которым последовали улучшенная версия в серии Oxford Classical Texts и (снова улучшенное в отношении греческого текста) издание в Loeb Classical Library в семи томах, с переводом на английский язык А. X. Армстронга. Рост количества и повышение качества исследований, посвященных философии Плотина, начиная с 60-х гг., можно оценить, обратившись к двум библиографическим очеркам, опубликованным в Aufstieg und Niedergang der romischen Welt: (1) Blumenthal H. J. Plotinus in the Light of Twenty Years' Scholarship//ANRW 36.1 (1987), 528-570, (2) Corrigan K.,0'CleirighP. The Course of Plotinian Scholarship from 1971 to 1986/ /ANRW 36.1 (1987), 571-623.

Прошло уже семнадцать столетий со времени первой публикации Порфирием собрания сочинений его наставника — Эннеад. С тех пор звезда Плотина ярко светила на небосклоне, затем померкла и снова зажглась: будучи очень влиятельным автором в период поздней античности, он сподобился великой (хотя и косвенной) славы и уважения в период христианского средневековья, благодаря влиянию на Августина, Боэция, Григория Нисского и Псевдо-Дионисия.

Впервые переведенные на латынь Марсилио Фичино, Эннеады оказали важнейшее влияние на мыслителей эпохи Ренессанса, а затем, при посредстве Кембриджских платоников и немецких идеалистов, в новой форме предстали перед мыслителями нового времени. Современные исследователи постепенно очистили его мышление от этих позднейших наслоений и избавились от предрассудков недавнего времени, связанных с «мистицизмом», что позволило в настоящее время в большей степени, нежели ранее, прочитать Плотина ради него самого. Я надеюсь, что появление книги «Плотин: путь к реальности» в переводе на русский язык позволит — в наш неметафизический век — по достоинству оценить и лучше понять учение одного из величайших метафизиков в истории культуры.

Джон Рист Кембридж, апрель 2004 г.