Рист - Плотин: путь к реальности
Общий очерк философии Плотина не входил в мои планы. Существует немало исследований, которые хорошо выполняют эту задачу. Данная работа предназначена для тех, кто хотел бы более детально вникнуть в некоторые особенности мышления Плотина, которые еще не всегда должным образом обозначаются в работах филологов-классиков и историков философии. В последней главе я выхожу за пределы собственно философии Плотина и касаюсь неоплатонизма в целом, так как рассматриваемая там проблема веры предоставляет прекрасный повод для обсуждения влияния Плотина на последующую философскую традицию, как христианскую, так и языческую.
В последние годы наблюдается значительный интерес к Плотину, однако рассматриваемые в данной работе ученые и мыслители, за редким исключением, до сих пор оказывали незначительное влияние на развитие историко-философских исследований в англо-говорящем мире. На самом деле Плотин оказался в очень странном положении: для филолога-классика он кажется слишком поздним автором, а для медиевиста — слишком ранним, даже если последний отважится выйти за пределы латинского Запада, что само по себе редкость. Итак, мне кажется, что книга об учении Плотина не будет лишней, в особенности если в результате у читателя сложится ясное впечатление о том, что представляла собой такая грандиозная фигура, как Плотин.
Рист Джон - Плотин: путь к реальности
Пер. с англ. Е. В. Афонасина, И. В.
Берестова
СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2005. 320 с.
Серия «Plotiniana»
ISBN 5-89740-104-7
Рист Джон - Плотин: путь к реальности - Содержание
Предисловие автора к русскому изданию
Предисловие переводчиков
Плотин: путь к реальности
- 1. Введение
- 2. Жизнь мудреца
- 3. Единое
- 4. Познание Единого
- 5. Красота, Прекрасное и Благо
- 6. Эманация и необходимость
- 7. Логос
- 8. Чувственно воспринимаемый объект
- 9. Падение Души
- 10. Свобода воли человека
- 11. Счастье
- 12. «Я» идругие
- 13. Оригинальность Плотина
- 14. Универсальная метафора
- 15. Молитва
- 16. Мистицизм
- 17. Неоплатоническая вера
- 18. Заключение
Список сокращений
Библиография
Плотин. Избранная русская библиография
Плотин. Русские переводы
Некоторые работы Дж. Риста, изданные после выхода в свет его монографии «Плотин: путь к реальности» (1967)
Приложение. И. Берестов. Необходима ли эманация?
Рист Джон - Плотин: путь к реальности - Предисловие автора к русскому изданию
Со времени написания книги «Плотин: путь к реальности» прошло почти сорок лет, и я рад отметить, что за это время в исследованиях наследия Плотина наблюдался значительный прогресс. Во Франции, Германии и Италии Плотин всегда занимал подобающее почетное место в истории философии, что же касается англо-говорящего мира, то данная книга была задумана сорок лет назад как часть кампании по привлечению интереса к этому мыслителю. Сказанное, возможно, выглядит удивительным, учитывая тот факт, что именно в англоязычной среде в последнее время выполнена значительная часть наиболее важных исследований философии Плотина и неоплатонизма в целом. Хороший очерк о существующем положении дел в этой области можно найти в: L. P. Gerson (ed.). The Cambridge Companion to Plotinus. Cambridge, 1996.
Современное благоприятное состояние исследований оказалось возможным благодаря выходу в свет между 1951 и 1973 гг. первого критического издания сочинений Плотина Полем Анри и Х.-Р. Швицером, за которым последовали улучшенная версия в серии Oxford Classical Texts и (снова улучшенное в отношении греческого текста) издание в Loeb Classical Library в семи томах, с переводом на английский язык А. X. Армстронга. Рост количества и повышение качества исследований, посвященных философии Плотина, начиная с 60-х гг., можно оценить, обратившись к двум библиографическим очеркам, опубликованным в Aufstieg und Niedergang der romischen Welt: (1) Blumenthal H. J. Plotinus in the Light of Twenty Years' Scholarship//ANRW 36.1 (1987), 528-570, (2) Corrigan K.,0'CleirighP. The Course of Plotinian Scholarship from 1971 to 1986/ /ANRW 36.1 (1987), 571-623.
Прошло уже семнадцать столетий со времени первой публикации Порфирием собрания сочинений его наставника — Эннеад. С тех пор звезда Плотина ярко светила на небосклоне, затем померкла и снова зажглась: будучи очень влиятельным автором в период поздней античности, он сподобился великой (хотя и косвенной) славы и уважения в период христианского средневековья, благодаря влиянию на Августина, Боэция, Григория Нисского и Псевдо-Дионисия.
Впервые переведенные на латынь Марсилио Фичино, Эннеады оказали важнейшее влияние на мыслителей эпохи Ренессанса, а затем, при посредстве Кембриджских платоников и немецких идеалистов, в новой форме предстали перед мыслителями нового времени. Современные исследователи постепенно очистили его мышление от этих позднейших наслоений и избавились от предрассудков недавнего времени, связанных с «мистицизмом», что позволило в настоящее время в большей степени, нежели ранее, прочитать Плотина ради него самого. Я надеюсь, что появление книги «Плотин: путь к реальности» в переводе на русский язык позволит — в наш неметафизический век — по достоинству оценить и лучше понять учение одного из величайших метафизиков в истории культуры.
Джон Рист Кембридж, апрель 2004 г.
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