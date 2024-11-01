Риверс Франсин – Фамарь - Раав - Руфь - Вирсавия - Мария

Дорогие читатели,

перед вами первый роман из пяти, написанных о женщинах, чьи имена вошли в родословие Иисуса Христа. Это восточные женщины, жившие в древние века, и тем не менее истории их жизни сопоставимы с нашей жизнью и помогают разрешать трудные вопросы, с которыми сталкиваемся и мы. Они словно скользили по лезвию бритвы. Они были мужественны. Они рисковали. Они удивляли. Они дерзали и иногда совершали ошибки, большие ошибки. Эти женщины не были совершенны, однако Бог по Своей бесконечной милости использовал их в Своем совершенном замысле рождения Христа, Спасителя мира.

Мы живем в тревожное время, и эти женщины указывают нам путь. Уроки, которые мы можем извлечь из историй их жизни, драгоценны сегодня так же, как и тысячи лет назад.

Фамарь — это женщина надежды.

Раав — женщина веры.

Руфь — женщина любви.

Вирсавия — женщина, обретшая благодать.

Мария — женщина послушания.

Все эти женщины — исторические личности, некогда жившие в странах Востока. Их истории рассказаны мной на основании библейского повествования. Некоторые их поступки могут показаться нам неприятными, однако мы должны рассматривать их в контексте того времени, в которое жили эти женщины.

Эта книга написана в жанре исторического романа. Основная линия повествования была заимствована мною из Библии, и я отталкивалась от фактов, которые предоставляет эта Книга. На этом фундаменте я создавала сюжет, диалоги, а в некоторых случаях дополнительные характеры, которые, как я считаю, вполне соответствуют библейскому повествованию. Я старалась ни в чем не отходить от Священного Писания, добавляя только то, что необходимо для лучшего его понимания.

Риверс Франсин – Фамарь

Пер. с англ. — 5-е изд. — СПб.: Виссон, 2022. — 192 с. — (Слово к женщине).

ISBN 978-5-6047525-7-9

Риверс Франсин – Фамарь – Содержание

Предисловие

Родословие Благодати

Место и время действия

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Глава 6

Эпилог

Благодарность

Об авторе

Риверс Франсин - Раав

Пер. с англ.—5-е изд.—СПб.: Виссон, 2023. — 176 с. — (Слово к женщине).

ISBN 978-5-6049098-3-6

Риверс Франсин – Раав – Содержание

Предисловие

Родословие Благодати

Место и время действия

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Глава 6

Глава 7

Эпилог

Благодарность

Об авторе

Риверс Франсин – Руфь

Пер. с англ.—5-еизд.—СПб.:Виссон,2023.— 208 с. — (Слово к женщине).

ISBN 978-5-6050832-4-5

Риверс Франсин – Руфь – Содержание

Предисловие

Родословие Благодати

Место и время действия

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Эпилог

Благодарность

Об авторе

Риверс Франсин - Вирсавия

Пер. с англ. — 5-е изд. — СПб.: Виссон, . 2022. — 240 с. — (Слово к женщине).

ISBN 978-5-6047525-6-2

Риверс Франсин - Вирсавия – Содержание

Предисловие

Родословие Благодати

Место и время действия

Глава 1

Глава 2

Глава З

Глава 4

Глава 5

Глава 6

Глава 7

Риверс, Франсин - Мария

Пер. с англ.—5-е изд. —- СПб.: Виссон, 2024. — 240 с. — (Слово к женщине).

ISBN 978-5-6050832-6-9

Риверс, Франсин - Мария – Содержание

Предисловие

Родословие Благодати

Место и время действия