Риверс Франсин – Фамарь - Раав - Руфь - Вирсавия - Мария
Дорогие читатели,
перед вами первый роман из пяти, написанных о женщинах, чьи имена вошли в родословие Иисуса Христа. Это восточные женщины, жившие в древние века, и тем не менее истории их жизни сопоставимы с нашей жизнью и помогают разрешать трудные вопросы, с которыми сталкиваемся и мы. Они словно скользили по лезвию бритвы. Они были мужественны. Они рисковали. Они удивляли. Они дерзали и иногда совершали ошибки, большие ошибки. Эти женщины не были совершенны, однако Бог по Своей бесконечной милости использовал их в Своем совершенном замысле рождения Христа, Спасителя мира.
Мы живем в тревожное время, и эти женщины указывают нам путь. Уроки, которые мы можем извлечь из историй их жизни, драгоценны сегодня так же, как и тысячи лет назад.
Фамарь — это женщина надежды.
Раав — женщина веры.
Руфь — женщина любви.
Вирсавия — женщина, обретшая благодать.
Мария — женщина послушания.
Все эти женщины — исторические личности, некогда жившие в странах Востока. Их истории рассказаны мной на основании библейского повествования. Некоторые их поступки могут показаться нам неприятными, однако мы должны рассматривать их в контексте того времени, в которое жили эти женщины.
Эта книга написана в жанре исторического романа. Основная линия повествования была заимствована мною из Библии, и я отталкивалась от фактов, которые предоставляет эта Книга. На этом фундаменте я создавала сюжет, диалоги, а в некоторых случаях дополнительные характеры, которые, как я считаю, вполне соответствуют библейскому повествованию. Я старалась ни в чем не отходить от Священного Писания, добавляя только то, что необходимо для лучшего его понимания.
Риверс Франсин – Фамарь
Пер. с англ. — 5-е изд. — СПб.: Виссон, 2022. — 192 с. — (Слово к женщине).
ISBN 978-5-6047525-7-9
Риверс Франсин – Фамарь – Содержание
Предисловие
Родословие Благодати
Место и время действия
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
- Глава 5
- Глава 6
- Эпилог
Благодарность
Об авторе
Риверс Франсин - Раав
Пер. с англ.—5-е изд.—СПб.: Виссон, 2023. — 176 с. — (Слово к женщине).
ISBN 978-5-6049098-3-6
Риверс Франсин – Раав – Содержание
Предисловие
Родословие Благодати
Место и время действия
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
- Глава 5
- Глава 6
- Глава 7
- Эпилог
Благодарность
Об авторе
Риверс Франсин – Руфь
Пер. с англ.—5-еизд.—СПб.:Виссон,2023.— 208 с. — (Слово к женщине).
ISBN 978-5-6050832-4-5
Риверс Франсин – Руфь – Содержание
Предисловие
Родословие Благодати
Место и время действия
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
- Глава 5
- Эпилог
Благодарность
Об авторе
Риверс Франсин - Вирсавия
Пер. с англ. — 5-е изд. — СПб.: Виссон, . 2022. — 240 с. — (Слово к женщине).
ISBN 978-5-6047525-6-2
Риверс Франсин - Вирсавия – Содержание
Предисловие
Родословие Благодати
Место и время действия
- Глава 1
- Глава 2
- Глава З
- Глава 4
- Глава 5
- Глава 6
- Глава 7
Риверс, Франсин - Мария
Пер. с англ.—5-е изд. —- СПб.: Виссон, 2024. — 240 с. — (Слово к женщине).
ISBN 978-5-6050832-6-9
Риверс, Франсин - Мария – Содержание
Предисловие
Родословие Благодати
Место и время действия
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
- Глава 5
- Глава 6
- Глава 7
- Глава 8
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