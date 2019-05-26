Роман Веласко взобрался по пожарной лестнице, подтянулся,перелез через стену на плоскую крышу и быстро пробежал по ней,пригибаясь. К пятиэтажному зданию вплотную примыкал другой дом — идеальное место для граффити. Напротив был банк, на входной двери которого он уже оставил свой рисунок. Он сбросил с плеч рюкзак и вытащил необходимые принадлежности. Надо торопиться. Лос-Анджелес никогда не спит. Сейчас три часа утра, но по бульвару то и дело быстро проезжают машины.

Его рисунок увидят все, кто направляется на восток. Конечно, он сильно рискует, но благодаря черным штанам и кофте с капюшоном его трудно заметить, если только не искать специально. Десять минут. Этого хватит, чтобы изобразить процессию пританцовывающих персонажей, похожих на дельцов в высоких шляпах из детской игры «Монополия». Последний, по его задумке, должен выглядеть так, словно того и гляди прыгнет на улицу. Он нарисовал по трафарету фигуру, нагруженную денежными мешками. Человек направлялся в банк на другой стороне улицы.

Бумажный трафарет зацепился за что-то и порвался. Тихо выругавшись, Роман стал заклеивать его клейкой лентой. Налетевший ветер дернул за конец и поднял трафарет вверх, он был длинным, и на то, чтобы его починить, ушло несколько драгоценных минут. Он схватил баллончик с краской и потряс. Нажал на кнопку, но ничего не произошло. Он снова чертыхнулся, достал другой баллон и стал распылять краску.

Подъехала машина. Он посмотрел вниз и замер: рядом со зданием замедлил ход полицейский автомобиль. Неужели это та же машина, на которую он наткнулся час назад, когда направлялся к банку? Он тогда сделал вид, что куда-то спешит, чтобы копы решили, будто прохожий торопится домой после ночной смены. Полицейские приостановились, рассматривая его, а затем поехали дальше. Как только машина скрылась в конце улицы, он быстро разрисовал стеклянную стену банка.

Франсис Риверс - Подлинный шедевр

Виссон, 2018.— 480 с.

ISBN 978-1-4964-0790-0 (англ.)

ISBN 978-5-9909244-3-7(рус.)

Франсис Риверс - Подлинный шедевр - от автора

Дорогой читатель!

Я долго работала над романом «Подлинный шедевр». Несколько раз переписывала характеры героев и события. Впрочем, так всегда бывает, когда я работаю над книгой. Я решила написать ее, потому что меня волновал вопрос: как испытанная в детстве боль влияет на взрослую жизнь? Мне кажется, в нашем мире слишком много несчастных людей, которые родились в неблагополучных семьях. Я хотела написать книгу о двух людях, которые пережили много горя. Я хотела проанализировать, как болезненный опыт отразился на их образе мыслей и поведении. Могут ли они жить «нормально»? Могут ли двое отчаявшихся людей помочь друг другу исцелиться? Конечно, для Бога все возможно, но как быть, если их вера недостаточно сильна?

Грейс стала христианкой, когда была маленькой девочкой, но мы все не идеальны. На протяжении жизни мы участвуем в ожесточенной битве с неугомонным и хитрым врагом — сатаной. Я хотела, чтобы читатели увидели, как легко мы можем попасть в ловушку и поддаться соблазнам житейской мудрости. Даже если Господь милостив к нам, мы обязаны отвечать за свои поступки. Бог любит нас, утешает и показывает правильный путь в жизни. Роману пришлось пережить тяжелый опыт клинической смерти. Некоторые люди понимают истину только после того, как побывают в аду.

В наши дни многие верят, что все люди попадут в рай, что бы они ни делали, верят они в Бога или нет. Сторонники этой точки зрения утверждают, что Бог — это любовь и никого ада не существует. На самом деле Иисус больше рассказывал об аде, чем о рае. Я читала воспоминания людей, выживших после клинической смерти, и убедилась, что далеко не все они повествуют о свете и радости. Для многих людей этот опыт был пугающим и ужасным.

Несомненно, Бог — это любовь, но без контекста эта фраза — фальшивка. Бог справедлив. Он свят. Он праведен. Адам и Ева умерли потому, что согрешили. У нас впереди не только земная жизнь. За грех положено наказание — смерть, и после нее многие попадут в ад. Бог послал Своего единственного Сына, Иисуса Христа, чтобы Он заплатил высокую цену за наши грехи. Христос принес Себя в жертву, чтобы после смерти мы могли вечно жить с Ним на небесах, — конечно, если мы верим в то, что Он умер ради нас на кресте. Мы должны сделать выбор. Если мы верим — мы спасены. Если мы отвергаем Его — нам предстоит провести вечность в аду. Иисус сделал все, чтобы подарить нам покой, будущее и надежду. Он пришел не для того, чтобы сделать нашу жизнь интереснее. Он пришел нас спасти.

Вот одна из причин, по которой я написала эту книгу. Она не только о двух измученных людях, которые надеются на исцеление. Она о том, что мы все, каждый из нас, можем быть уверены, что Иисус, и только Он, поможет нам. Если вы хотите знать, почему вы оказались на своем месте, в чем ваше призвание, где найти вечную любовь, в чем смысл жизни, — спросите Господа. У Него есть ответы на все ваши вопросы. «Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 2:10).

Франсин Риверс