Майкл Ривз - Христос - жизнь наша

Иисус Христос - совершенный Божий Сын, возлюбленный Отцом, Он -Тот, о Ком поют ангелы, суть творения, великая благочестия тайна, неисчерпаемый источник жизни, утешения и радости. Мы сотворены для того, чтобы в Нём найти удовольствие и покой сердцам нашим. Проще говоря, эта книга о том, как радоваться в Нём, как наслаждаться Его вседостаточностью для нас и видеть всё Его многообразие. Мы рассмотрим, как Он явил нам неожиданно благого Бога, как Он обуславливает, определяет и показывает Собой Благую Весть. И, наконец, как Он не только рисует образ христианской жизни, но и Сам Собой являет его.

Некогда подобная книга была бы совершенно обыденной. Например, среди древних пуритан вряд ли можно было найти автора, который не писал бы, и проповедника, который не проповедовал бы на такие темы, как «Неисследимые богатства Христа», «Христос прежде всего», «Слава Христа» и т. п. А что же сегодня? Какие книги в наше время продаются самыми большими тиражами и приносят хорошую прибыль владельцам христианских книжных магазинов? Это книги, в которых главный герой - читатель. Покупатели желают читать о самих себе. Конечно, нет ничего зазорного в самом таком желании, но вот в желании сфокусировать суть всей жизни на самом себе... «Ибо для меня жизнь - Христос, и смерть - приобретение», - говорит апостол Павел. И продолжает: «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего...» (Флп.1:21; 3:8). Эти поразительные высказывания сегодня слишком легко сбрасывают со счетов, называя излишним религиозным рвением. Однако, говоря так, Павел не безумствовал. Он вполне отдавал себе отчёт, ясно высказывая глубочайшую мудрость: жизнь заключена в Иисусе Христе - её Авторе и Источнике. И если мы всё глубже и глубже будем познавать Его, то для нас не будет ничего и никого столь желанного и столь восхитительного, как Он Сам.

Однако проблема здесь не только в нашей сосредоточенности на самих себе. По своей природе мы, очевидно, склонны стремиться к чему угодно, но только не ко Христу, и, даже будучи христианами, можем более тяготеть к христианскому мировоззрению или к благодати, или к Библии, или к Евангелию, словно к своим «спасителям». Некоторые даже абстрагируют крест, отделяя его от Иисуса, словно дерево может обладать некой собственной силой. Всё что угодно - даже самые прекрасные жизненные понятия, чудесные познания - может отодвинуть Иисуса на периферию. Драгоценные богословские концепции, предназначенные для того, чтобы описывать Его Личность и Его подвиг, стали рассматриваться как самостоятельные дисциплины, в которых Сам Он является лишь одним из «кирпичиков» в стене. Однако центр всего, краеугольный камень, драгоценность в венце христианства - это не идея, не система и не какая-то вещь. И это даже не Евангелие как таковое. Это Иисус Христос.

Майкл Ривз - Христос - жизнь наша

Здолбунов: Издательство «Левит», 2022. – 160 с.

ISBN 978-617-7662-62-3

Майкл Ривз - Христос - жизнь наша - Содержание

Введение. Христианство и есть Христос

В начале

Се, Человек!

Туда и обратно

Жизнь во Христе

Ей, гряди, Господи Иисусе!

Заключение. Нет иного имени под небом

Примечания