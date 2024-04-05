Ривз - Рівз - Возрадуйтесь и трепещите - Радійте і тремтіть

Уу! Это одно из первых восклицаний, которое мы произносим с особым задором. В детстве мы любили игры, когда можно было незаметно подойти сзади к кому-то из приятелей и, выкрикивая так, запрыгнуть ему на спину. И в то же время сами мы боялись темноты и монстров под кроватью. Наши страхи одновременно завораживали и вызывали отвращение. И со временем мало что изменилось: будучи уже взрослыми, мы любим фильмы ужасов и острые ощущения, которые толкают нас навстречу нашим самым ужасным страхам. Однако нас также мучают размышления обо всём страшном и ужасном, что может с нами произойти: как мы можем лишиться жизни, потерять здоровье или любимых, как мы можем потерпеть неудачу или как нас могут отвергнуть. Страх – это, пожалуй, самая сильная человеческая эмоция. Но в то же время, именно страх загоняет нас в тупик.

Бояться или не бояться?

Когда мы обращаемся к Библии, картина кажется столь же запутанной: страх – это хорошо или плохо? Страх – это то, что необходимо принять или от него нужно бежать? Много раз Писание рассматривает страх, как однозначно нечто плохое, от чего Христос пришёл нас освободить. Апостол Иоанн пишет: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви» (1 Ин. 4:18). Захария, отец Иоанна Крестителя, пророчествовал, что спасение, дарованное Иисусом, будет означать, что мы будем небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить Ему в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей (Лк. 1:74–75).

Автор послания к Евреям соглашается с Захарией, утверждая, что Христос пришёл именно для того, чтобы «...избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству» (Евр. 2:15). Действительно, самое частое повеление в Писании – «не бойся!»

Ривз Майкл - Возрадуйтесь и трепещите - Удивительная радостная весть о страхе Господнем

Пер. с англ. — Здолбунов: ФЛП Бортнийчук Андрей Васильевич (Издательство «Левит»), 2024. — 200 с.

ISBN 978-617-8232-32-0

Ривз Майкл - Возрадуйтесь и трепещите – Содержание

Предисловие к серии книг

1. Не бойся!

2. Греховный страх

3. Праведный страх

4. Потрясён Творцом

5. В изумлении от Отца

6. Как возрастать в этом страхе

7. Великолепная Церковь

8. Вечный экстаз

Примечания

Тематический указатель

Указатель текстов из Библии

Рівз, Майкл - Радійте і тремтіть - Дивовижна добра новина про страх Господній

Пер. з англ. — Здолбунів: ФОП Бортнійчук Андрій Васильович (Видавництво «Левит»), 2024. — 192 с.

ISBN 978-617-8232-36-8

Рівз, Майкл - Радійте і тремтіть – Зміст

Передмова до серії

1. Не бійся!

2. Гріховний страх

3. Праведний страх

4. Переповнений Творцем

5. Переповнений Отцем

6. Як зростати в цьому страху

7. Дивовижна Церква

8. Вічне блаженство

Джерела

Тематичний покажчик

Біблійний покажчик