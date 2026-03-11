Збірка «Різдвяна зірка», видана 1956 року накладом християнського видавництва «Дорога Правди», є унікальною антологією духовної та художньої творчості української діаспори Канади. Упорядники ставили за мету зберегти та передати наступним поколінням традицію святкування Різдва, поєднавши глибокий релігійний зміст із національним колоритом та тугою за рідною землею. Основна ідея книги полягає в тому, що Різдво Христове — це світло, яке пробивається крізь будь-яку темряву, чи то холодну зиму чужини, чи то важкі випробування, через які проходив український народ у середині XX століття.

Змістовне наповнення збірки вражає своєю багатогранністю: вона містить десятки віршів та оповідань, структурованих від дитячих творів для найменших до глибоких філософських роздумів про народження Месії. Центральні теми творів — Віфлеємська ніч, поклоніння пастухів та втеча до Єгипту — тісно переплітаються з українськими реаліями, такими як «Різдво в Україні» або щемливі «Різдвяні спогади». Особливе місце посідають твори з гострим соціальним та патріотичним підтекстом, як-от «А сьогодні в тюрмі колядує десь він» або «Лист на небо», що відображають долю роз’єднаних родин та політичних в’язнів, для яких віра в Христа залишалася єдиним джерелом надії.

Текст збірки написаний доступною, емоційно насиченою мовою, характерною для церковної та світської літератури еміграції того часу. Автори використовують класичні образи Різдва — ялинку, Свят-вечірню зорю та коляду — для зміцнення духовного зв’язку читача з Богом та національним корінням. Робота є важливим культурним документом, що засвідчує життєздатність української християнської традиції за кордоном (Вінніпег — Торонто). Це видання і сьогодні залишається цінним джерелом для підготовки різдвяних програм, виховних годин у недільних школах або просто для сімейного читання в очікуванні свята.

Вінніпег – Торонто: Накладом Християнського Видавництва "Дорога Правди", 1956. – 174 с.

