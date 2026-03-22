Роберт Ч. Спрол – Основные истины христианской веры

«Основные истины христианской веры» — краткое и систематическое изложение ключевых доктрин христианства. Роберт Спрол стремится представить фундаментальные положения веры ясно, логично и библейски обоснованно, делая богословие доступным широкому кругу читателей.

В книге раскрываются центральные темы:

сущность и атрибуты Бога;

Троица и личность Иисуса Христа;

грех и необходимость спасения;

оправдание по благодати;

роль Святого Духа;

значение Церкви и христианской жизни.

Каждая истина рассматривается как часть целостного мировоззрения, формирующего мышление, характер и практику верующего. Автор подчёркивает, что богословие — это не отвлечённая теория, а основа духовной зрелости и осознанной веры.

Книга адресована тем, кто желает укрепить своё понимание христианского учения и получить чёткое представление о его базовых принципах.

Переведено ООБФ «Содействие», г. Одесса, Украина, 1998. – 234 с.

ISBN 0-8423-5936-2

Роберт Спрол – Основные истины христианской веры – Содержание

Предисловие

Введение

I Откровение

1. Божественное откровение - 2. Парадокс, тайна и противоречие - 3. Непосредственное и опосредованное всеобщее откровение - 4. Особое откровение и Библия - 5. Закон Божий - 6. Божьи пророки - 7. Каноническое Писание - 8. Истолкование Библии - 9. Самостоятельное прочтение Писания

II Природа и атрибуты Бога

10. Непознаваемость Бога - 11. Триединство Бога - 12. Самобытие Бога - 13. Всемогущество Бога - 14. Вездесущность Бога - 15. Всеведение Бога - 16. Cвятость Бога - 17. Благость Бога - 18. Божья справедливость

III Труды и декреты Божии

19. Творение - 20. Провидение - 21. Чудеса - 22. Божья воля - 23. Завет Бога с человеком - 24. Завет труда

IV Иисус Христос

25. Божественность Христа - 26. Подчинение Христа - 27. Человеческая природа Христа - 28. Безгрешность Христа - 29. Непорочное зачатие - 30. Иисус Христос  Единородный Сын - 31. Крещение Христа - 32. Слава Христа - 33. Вознесение Христа - 34. Иисус Христос  Посредник - 35. Тройное служение Христа - 36. Имена и титулы Иисуса

V Святой Дух

37. Божественность Святого Духа - 38. Личность Святого Духа - 39. Внутреннее свидетельство Святого Духа - 40. Просвещение Святым Духом - 41. Крещение Святым Духом - 42. Святой Дух  Утешитель - 43. Святой Дух - Освятитель

VI Люди и грехопадение

44. Осознание себя и осознание Бога - 45. Человек, созданный по образу Божию - 46. Человек: тело и душа - 47. Человек: плоть и дух - 48. Сатана - 49. Бесы - 50. Грех - 51. Первородный грех - 52. Человеческая испорченность - 53. Человеческая совесть - 54. Непрощаемый грех - 55. Синкретизм

VII Спасение

56. Спасение - 57. Предопределение - 58. Предопределение и осуждение - 59. Действенное призвание - 60. Возрождение - 61. Искупление - 62. Определенное искупление - 63. Свобода воли - 64. Вера - 65. Спасающая вера - 66. Оправдание верой - 67. Вера и дела - 68. Покаяние - 69. Заслуги - 70. Неотступность - 71. Уверенность в спасении - 72. Переходное состояние - 73. Окончательное воскресение - 74. Прославление

VIII Церковь и таинства

75. Апостолы - 76. Церковь - 77. Признаки истинной Церкви - 78. Отлучение - 79. Таинства - 80. Крещение - 81. Крещение младенцев - 82. Вечеря Господня - 83. Претворение - 84. День субботний - 85. Клятвы и обеты

IX Духовность в нашей жизни

86. Плод духа - 87. Любовь - 88. Надежда - 89. Молитва - 90. Антиномианство - 91. Легализм - 92. Троякое действие закона - 93. Перфекционизм - 94. Гражданская власть - 95. Брак - 96. Развод

X Последние времена

97. Антихрист - 98. Второе пришествие Христа - 99. Царство Божие - 100. Рай - 101. Видение райского блаженства - 102. Ад

Примечания

Библейский указатель