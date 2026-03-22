«Основы христианского вероучения» — это систематическое и доступное изложение ключевых доктрин христианства. Роберт Спраул предлагает краткие, чётко структурированные объяснения основных истин веры, опираясь на библейское откровение и классическую протестантскую традицию.

В книге рассматриваются:

природа и атрибуты Бога;

учение о Троице;

грех и спасение;

личность и служение Иисуса Христа;

роль Святого Духа;

Церковь, таинства и христианская жизнь.

Автор стремится показать, что богословие — не отвлечённая дисциплина, а фундамент мировоззрения и практики верующего. Каждая доктрина раскрывается как часть целостной картины христианской веры.

Книга предназначена для широкого круга читателей — от начинающих в вере до тех, кто желает углубить понимание систематического богословия и укрепить основание своего христианского мировоззрения.

Роберт Спраул – Основы христианского вероучения

Пер. с англ. - Санкт-Петербург: Издательство «Шандал», 2003. – 400 с. – (Вникай в учение.)

ISBN 5-93925-019-Х

Роберт Спраул – Основы христианского вероучения – Содержание

Предисловие

Введение

Часть первая. Откровение

Глава 1. Божественное откровение - Глава 2. Парадокс, тайна и противоречие - Глава 3. Непосредственное и опосредованное общее откровение - Глава 4. Особое откровение и Библия - Глава 5. Закон Божий - Глава 6. Божьи пророки - Глава 7. Канон Писания - Глава 8. Толкование Библии - Глава 9. Частное толкование

Часть вторая. Природа и атрибуты Бога

Глава 10. Непостижимость Бога - Глава 11. Триединство Бога - Глава 12. Самодостаточность Бога - Глава 13. Всемогущество Бога - Глава 14. Вездесущность Бога - Глава 15. Всеведение Бога - Глава 16. Святость Бога - Глава 17. Благость Бога - Глава 18. Справедливость Бога

Часть третья. Дела и повеления Божьи

Глава 19. Сотворение - Глава 20. Провидение - Глава 21. Чудеса - Глава 22. Божья воля - Глава 23. Завет - Глава 24. Завет дел

Часть четвертая. Иисус Христос

Глава 25. Божественная природа Христа - Глава 26. Подчинение Христа - Глава 27. Человеческая природа Христа - Глава 28. Безгрешность Христа - Глава 29. Непорочное зачатие - Глава 30. Иисус Христос как единородный Сын - Глава 31. Крещение Христа - Глава 32. Слава Христа - Глава 33. Вознесение Христа - Глава 34. Иисус Христос как Посредник между Богом и человеком - Глава 35. Троякое служение Христа - Глава 36. Имена Иисуса

Часть пятая. Святой Дух

Глава 37. Божественность Святого Духа - Глава 38. Личностная природа Святого Духа - Глава 39. Внутреннее свидетельство Святого Духа - Глава 40. Просвещение Духом Святым - Глава 41. Крещение Духом Святым - Глава 42. Святой Дух как Утешитель - Глава 43. Святой Дух как Освятитель

Часть шестая. Человек и грехопадение

Глава 44. Познание себя и познание Бога - Глава 45. Человек сотворен по образу Божьему - Глава 46. Человек как тело и душа - Глава 47. Человек как плоть и дух - Глава 48. Сатана - Глава 49. Нечистые духи - Глава 50. Грех - Глава 51. Первородный грех - Глава 52. Порочность человека - Глава 53. Совесть человека - Глава 54. Непростительный грех - Глава 55. Синкретизм

Часть седьмая. Спасение

Глава 56. Спасение - Глава 57. Предопределение - Глава 58. Предопределение и вечное осуждение - Глава 59. Действенное призвание - Глава 60. Рождение свыше - Глава 61. Искупление - Глава 62. Ограниченное искупление - Глава 63. Свобода воли - Глава 64. Вера - Глава 65. Спасительная вера - Глава 66. Оправдание верой - Глава 67. Вера и дела - Глава 68. Покаяние - Глава 69. Заслуги и благодать - Глава 70. Неотступность святых - Глава 71. Уверенность в спасении - Глава 72. Промежуточное состояние - Глава 73. Окончательное воскресение - Глава 74. Прославление

Часть восьмая. Церковь и таинства

Глава 75. Апостолы - Глава 76. Церковь - Глава 77. Признаки истинной Церкви - Глава 78. Отлучение от Церкви - Глава 79. Таинства - Глава 80. Крещение - Глава 81. Крещение младенцев - Глава 82. Вечеря Господня - Глава 83. Пресуществление - Глава 84. Суббота - Глава 85. Клятвы и обеты

Часть девятая. Духовность и жизнь в современном мире

Глава 86. Плод Духа - Глава 87. Любовь - Глава 88. Надежда - Глава 89. Молитва - Глава 90. Антиномизм - Глава 91. Легализм - Глава 92. Троякое предназначение закона - Глава 93. Перфекционизм - Глава 94. Государственная власть - Глава 95. Брак - Глава 96. Развод

Часть десятая. Последнее время

Глава 97. Антихрист - Глава 98. Возвращение Христа - Глава 99. Царство Божье - Глава 100. Небеса - Глава 101. Видение райского блаженства - Глава 102. Ад

Примечания

Рекомендуемая литература