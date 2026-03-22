Спраул - Верой единой

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Eschatology, **Ecclesiology Faith Experience

В древнем городе Женеве, в Швейцарии, рядом с Женевским университетом, возле церкви, где каждый день проповедовал и учил Жан Кальвин, есть красивый парк. В этом парке стоит мемориал в память о протестантской Реформации XVI века. В центре мемориала возвышается великолепная стена, украшенная статуями Жана Кальвина, Джона Нокса, Ульриха Цвингли, Теодора Безы и других. На камне выгравированы латинские слова: Post tenebras lux («после мрака — свет»).

Эти слова отражают движущую силу Реформации. Тьма — это забвение Благой Вести в конце средневековья. Тьма сгущалась постепенно и достигла максимума, свет новозаветного учения об оправдании верой почти погас.

Буря Реформации разразилась из-за самой сложной проблемы, о какой когда-либо спорили в истории церкви. В прошлом церкви приходилось сталкиваться с серьезными кризисами, особенно в IV и V веках, когда споры велись из-за природы Христа. Арианская ересь IV века привела к созыву Никейского собора и составлению Никейского символа веры.

В V веке церковь боролась с монофизитами и несторианами, что привело к Халкидонскому собору и ясному провозглашению на нем человеческой и божественной природы Христа. Со времен Никеи и Халкидона решения этих Вселенских соборов служили вехами исторической христианской ортодоксии. С тех пор учения о Троице и единстве божественной и человеческой природы Христа почти всеми рассматривались как неотъемлемые требования христианской веры.

Каждое поколение на протяжении истории церкви вело свои споры по поводу учения. Всевозможные ереси терзали церковь и вызывали яростные разногласия, иногда даже расколы.

Но ни один из этих споров не был таким яростным и не имел таких долговременных последствий, как спор об оправдании. В XVII веке были разногласия и по другим важным вопросам, но таких важных и ожесточенных больше не было.

Роберт Спраул - Верой единой - Евангельское учение об оправдании

Библия для всех, 205 стр., 2005 г.

ISBN: 5-7454-0891-х

Роберт Спраул - Верой единой - Евангельское учение об оправдании - Содержание

Предисловие

  1. Свет во тьме

  2. Евангельские христиане и католики: они вместе или ведут диалог?

  3. Раскол в Вормсе

  4. Оправдание и вера

  5. Вмененная праведность: евангельское учение

  6. Внушенная праведность: католическое учение

  7. Заслуга и благодать

  8. Вера и дела

  9. Нет иного Евангелия

Примечания

Библиография

Указатель латинских выражений

Именной указатель

Тематический указатель

Указатель стихов из Библии

Список таблиц

Views 43
Rating
Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

