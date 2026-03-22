В древнем городе Женеве, в Швейцарии, рядом с Женевским университетом, возле церкви, где каждый день проповедовал и учил Жан Кальвин, есть красивый парк. В этом парке стоит мемориал в память о протестантской Реформации XVI века. В центре мемориала возвышается великолепная стена, украшенная статуями Жана Кальвина, Джона Нокса, Ульриха Цвингли, Теодора Безы и других. На камне выгравированы латинские слова: Post tenebras lux («после мрака — свет»).

Эти слова отражают движущую силу Реформации. Тьма — это забвение Благой Вести в конце средневековья. Тьма сгущалась постепенно и достигла максимума, свет новозаветного учения об оправдании верой почти погас.

Буря Реформации разразилась из-за самой сложной проблемы, о какой когда-либо спорили в истории церкви. В прошлом церкви приходилось сталкиваться с серьезными кризисами, особенно в IV и V веках, когда споры велись из-за природы Христа. Арианская ересь IV века привела к созыву Никейского собора и составлению Никейского символа веры.

В V веке церковь боролась с монофизитами и несторианами, что привело к Халкидонскому собору и ясному провозглашению на нем человеческой и божественной природы Христа. Со времен Никеи и Халкидона решения этих Вселенских соборов служили вехами исторической христианской ортодоксии. С тех пор учения о Троице и единстве божественной и человеческой природы Христа почти всеми рассматривались как неотъемлемые требования христианской веры.

Каждое поколение на протяжении истории церкви вело свои споры по поводу учения. Всевозможные ереси терзали церковь и вызывали яростные разногласия, иногда даже расколы.

Но ни один из этих споров не был таким яростным и не имел таких долговременных последствий, как спор об оправдании. В XVII веке были разногласия и по другим важным вопросам, но таких важных и ожесточенных больше не было.

Библия для всех, 205 стр., 2005 г.

ISBN: 5-7454-0891-х

Роберт Спраул - Верой единой - Евангельское учение об оправдании - Содержание

Предисловие

Свет во тьме Евангельские христиане и католики: они вместе или ведут диалог? Раскол в Вормсе Оправдание и вера Вмененная праведность: евангельское учение Внушенная праведность: католическое учение Заслуга и благодать Вера и дела Нет иного Евангелия

Примечания

Библиография

Указатель латинских выражений

Именной указатель

Тематический указатель

Указатель стихов из Библии

Список таблиц