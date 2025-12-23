Робертс — Чистое желание

Существует множество книг о сексуальной зависимости; эта книга не только об этом. Были написаны тысячи публикаций и руководств о духовной войне и зависимости; эта книга не только об этих проблемах. За прошедшие годы прокатилась волна статей, книг и аудиозаписей о новом тысячелетии и новых битвах, в которых Церкви предстоит сражаться.

«Чистое желание» — это больше, чем описание предполагаемой битвы. Вместо этого — это открытое заявление о том, что битва уже началась, а Церковь еще не ответила на этот вызов.

В то же время я хочу подчеркнуть, что эта книга не для духовной элиты, супердушепопечителей или сильных в вере. Она — для церковного руководства, пасторов, чьи сердца разрываются из-за сексуального рабства, пленившего членов их церквей, которые доверились им и пришли за помощью. Однако у пасторов есть проблема. Они не знают, что делать. Они дают стандартные ответы, но во многих случаях люди, о которых они заботятся, по-прежнему глубоко вовлечены в борьбу.

Есть прекрасные книги, призывающие христиан к святости и чистоте, и я упомяну несколько. Это хорошие книги для чтения, но, похоже, они не умеют разорвать хватку того, что удерживает человека. Пасторы, лидеры понимают, что им нужна дополнительная практическая огневая мощь, чтобы помочь осажденным людям. Эта книга предназначена для того, чтобы дать прагматическое, духовное и точечное оружие против врат ада; она может освободить церковь и сделать ее атакующей и наносящей противнику урон в этой сфере, а не оставаться жертвой.

Эта книга не для законников, которые думают, что исчерпывающим ответом на крик души о чистоте будет просто больше стараться. Они говорят: «Если бы люди были более посвящены Христу, у них не было бы сексуальных проблем». Хотя эта книга хорошо работает в среде новообращенных, но она, прежде всего, для тех, кто пытался достичь сексуальной святости в своей жизни и в который раз потерпел неудачу. Она для непоследовательных, шатких верующих, у которых хватит смелости признать, что, как бы хорошо они не выглядели со стороны, их сердца далеки от чистоты в сексуальной сфере. Многие из этих людей, несмотря на то, что росли в церкви, оказались в ловушке адской пропасти. «Чистое желание» даст им настоящую надежду и помощь. На этих страницах есть ответы, которые реально помогли уже сотням.

Робертс Тед — Чистое желание

Ровно: Гамалиил и друзья, 2021. — 342 с.

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