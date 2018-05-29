Никто не обязан благодарить и любить Господа Иисуса Христа так, как те, которые знают Его как своего Спасителя. Ангелы обязаны Ему любовью и преданностью как своему Господу и Богу. Эту преданность они проявляют в послушном исполнении Христовой воли. Они служат Ему многоразличными способами: они оберегают Его народ на земле (Дан. 3:28); они сопровождают к славе души Его детей после смерти (Лук. 16:22); они служат верующим на этой земле (Евр. 1:14); они соберут всех нечестивцев и лицемеров при кончине этого мира и "ввергнут их в печь огненную" (Матф. 13:42); они, когда прозвучит последняя труба, "соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их" (Матф. 24:31).

Но даже ангелы во всем их величии не настолько близки Христу в этой жизни, как близки верующие. И в вечных небесах они также не будут Христу ближе уверовавших на этой земле. Это очевидно по нескольким причинам. Потому что "не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово" (Евр. 2:16). В этом сильнейшем изречении подразумевается истина о том, что, когда согрешили и пали ангелы, им не был дан Спаситель для их искупления. Они "соблюдаются в вечных узах, под мраком, на суд великого дня" (Иуд. 6). Падшие ангелы не имеют ни евангелия, ни надежды, ни Искупителя. Но мы, падшие грешники, имеем данного нам Иисуса. Какая это великая привилегия! Как мы должны любить Христа!

Морис Робертс - Единство и общение с Христом

[пер. с англ.]

Одесса: Христианское просвещение, 2009. 122 с.

ISBN 5-8404-0220-6

Морис Робертс - Единство и общение с Христом - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Любовь, которой верующие обязаны Христу

Единство верующих с Христом

Природа нашего единства с Христом

Единство, пребывающее вечно

Пребывая во Христе

Христос - наша жизнь и наше Оправдание

Посаженные с Христом в благодати и славе

Признаки истинного единства с Христом

Божья любовь к пребывающим во Христе

Помазание, научающее верующих

Христос и Его Церковь

Благословенное общение верующих во Христе

Братские узы христианской любви

Общение с Христом в Его страданиях и радости

Наше общение с Христом в радостных переживаниях

Наше единство с Христом в таинствах

Единство Христа и Его народа, отраженное в книге Псалтирь

Инстинктивное стремление человека к общению с Богом

БИБЛЕЙСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Морис Робертс - Единство и общение с Христом - Предисловие

Единство с Христом всегда было одной из самых важных тем в жизни христианина. Особенно это касается реформатской веры. Труды Жана Кальвина настолько пронизаны темой единства с Христом, что она становится центральной в его взглядах на христианскую веру и жизнь. Кальвин пишет: "Этому соединению Главы и членов, этому пребыванию Христа в наших сердцах, а проще, этому мистическому единству мы придаем высшую степень важности, так как Христос, став нашим, делает нас сонаследниками тех даров, которыми Он был наделен" (Institutes, 3.11.9).

Единство с Христом, являющееся одной из величайших тайн благовествования, возможно по благодати потому, что Христос принял нашу человеческую природу, наполнив ее Своей силой. Это единство, в свою очередь, производит посредством дарованной Духом веры общение с Христом, благодаря которому верующие имеют участие во благах, дарованных Христом. Общение с Христом является результатом действия Святого Духа, что скорее поразительно и удивительно, нежели постижимо. Святой Дух является тем звеном, которое связывает верующего с Христом, и тем каналом, через который происходит общение с Христом. Благодаря такому единству и общению с Христом верующие наделены Святым Духом силой жить и возрастать во Христе, чтобы все больше и больше ходить пред триединым Богом и возрастать в познании Его как их Небесного Отца, искупившего их Спасителя и освящающего Духа.

Великие дела искупления — страдания, смерть, воскресение, вознесение Христа и излияние Его Духа - принесут очень мало пользы, если мы не будем соединены с Иисусом своей жизнью и смертью. В книге "Единство и Общение с Христом" Морис Роберте предлагает нашему вниманию восемнадцать прекрасных глав, представляющих собой исполненные сердечной теплоты и основанные на опыте размышления о христианском единстве с Христом и сопровождающем его общении. Эти размышления проникают в самую суть этого блаженного единства, исследуют его основания и дают возможность наслаждаться его преимуществами.

Написанная ясным и доступным для понимания языком, направленная на духовное назидание, книга Робертса прекрасно подходит как пособие для ежедневных молитвенных чтений. Она будет стимулировать ваши мысли, пробуждать вашу совесть и достигать вашего сердца. В этой небольшой книге Роберте касается многого, не раскрывая до конца тайну единства с Христом и не вдаваясь в излишнюю полемику. Эта книга дает ангельскую пищу как для начинающего христианина, так и для самого утвержденного верующего. Здесь также достаточно материала, способного посредством действия Святого Духа пробудить неспасенных к жажде иметь истинные отношения с Богом. Читайте эту книгу медленно, размышляя над ней с молитвой, используя ее для того, чтобы больше познать и полюбить своего Спасителя.

Джоэл Р. Бик