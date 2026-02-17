Новые Перспективы на Павла в том виде, как их пропагандирует Н. Т. Райт, оказали влияние на служителей и христиан во всем англоязычном мире. Федеральное Видение также является всемирной проблемой. Один корреспондент в Южной Африке сообщил мне, что многие из местных реформатских церквей заражены ересью Федерального Видения.

Друг-миссионер на Украине с тревогой писал мне о том, что многие из так называемых реформатских служителей приняли взгляды Федерального Видения после окончания обучения. Некоторые из защитников Федерального Видения предприняли миссионерские поездки в страны бывшего Советского Союза, заразив местных служителей ядом своей системы.

В ходе моих собственных миссионерских поездок в Россию обнаружилось насколько глубоко проникло это вторжение. Законничество всегда было и остается главным врагом церкви, поскольку является отрицанием Евангелия. Проповедь морали - это законничество. Пелагианство - это законничество. И то и другое - естественная религия, которая отрицает Евангелие.

Дьюи Робертс - Историческое христианство и Федеральное Видение - Богословский анализ и практическая оценка

Перевод с английского: В. Володин

2017 г. - 487 с.

ISBN: 978-0-9972666-03

Издание на английском языке - «Sola Fide Publications»

Historic Christianity and the Federal Vision: A Theological Analysis and Practical Evaluation

2016 by Dewey Roberts

Предисловие

Введение

Что такое Федеральное Видение? Федеральное Видение и возрождение Федеральное Видение и благодать Федеральное Видение и теология завета Парадигма крещения в Федеральном Видении Ошибочное представление Федерального Видения о действенности Федеральное Видение и действенность крещени Федеральное Видение и крещальное возрождение Федеральное Видение и порядок спасения Федеральное Видение и теономия Федеральное Видение и реформатские символы Федеральное Видение и безусловное избрание Федеральное Видение и единение со Христом Федеральное Видение и оправдание только верой Федеральное Видение и вменение Федеральное Видение и верность завету Федеральное Видение и вероотступничество Федеральное Видение и уверенность в спасении Федеральное Видение и неотступность Федеральное Видение и окончательное оправдание Федеральное Видение и гностицизм Федеральное Видение: иное благовествование

Приложение А: Таблица, показывающая различие богословских позиций пелагианства, полупелагианства и кальвинизма

Приложение Б: Определение пелагианства

Библиография

Дьюи Робертс - Историческое христианство и Федеральное Видение - Богословский анализ и практическая оценка - Федеральное Видение и законничество

Две книги, «Оправдание и Новые Перспективы на апостола Павла» (Justification and the New Perspectives on Paul) Гая Прентисса Уотерса, и «Евангелие свободного принятия во Христе» (The Gospel of Free Acceptance in Christ) Корнелиса П. Венемы, по моему мнению, являются наилучшими книгами, разоблачающими сотериологические заблуждения как Федерального Видения, так и нового отношения к апостолу Павлу.[1] Отчеты Пресвитерианской Церкви в Америке, Ортодоксальной Пресвитерианской Церкви и Реформатской Церкви в Соединенных Штатах внесли весьма ценный вклад в выявление ошибочности этих взглядов.

Федеральное Видение представляет собой полномасштабную прямую атаку против кардинальных доктрин Евангелия под видом попытки улучшения реформатской веры. Эта книга, по существу соглашается с анализом Федерального Видения в книгах и статьях, написанных против него такими авторами как Гай Прентисс Уотерс, Корнелис Венема, Р. Скотт Кларк, Джон В. Феско, Джон Отис, Дэвид Дж. Энгелсма, и другими.

По завершении этой рукописи я нашел следующую цитату д-ра Р. Скотта Кларка, профессора церковной истории и исторической теологии в Вестминстерской Теологической Семинарии в Эскондидо, Калифорния, о Федеральном Видении и Новых Перспективах:

«То, что морализм (смешение оправдания с освящением) никогда не умирает, а лишь периодически засыпает, является историческим фактом. Реформация победила тысячу лет морализма лишь для того, как его формы вновь появились в протестантских церквях еще до смерти Лютера.

Он всплыл на поверхность в теологии Ремонстрантов, у Ричарда Бакстера (и у тех ортодоксальных реформатов, на которых он оказал влияние), у шотландских неономистов XVIII века, в Оксфордском (Трактарианском) движении XIX века, у Чарльза Финни, и более или менее доминировал в американском протестантизме (будь то «евангелическом» или либеральном) на протяжении большей части американской истории. За последние несколько лет, в церквях входящих в NAPARC[2] и в других близких по духу объединениях, ортодоксы одержали несколько стратегических побед в судах и ассамблеях реформатских церквей. Следующие деноминации или федерации отвергли Федеральное Видение (и Новые Перспективы на апостола Павла (НП) и связанные с ними формы морализма (оправдание благодатью и делами содействия благодати), в произвольном порядке (по памяти): Объединенные Реформатские Церкви, Ортодоксальная Пресвитерианская Церковь, Пресвитерианская Церковь в Америке, Библейская Пресвитерианская Церковь, Реформатская Церковь в Соединенных Штатах, Ортодоксальная Христианская Реформатская Церковь, Реформатская Пресвитерианская Церковь в Северной Америке. Однако, борьба еще не окончена».[3]

Кларк верно определяет эту проблему морализма или законничествоа, как существующую на протяжении тысячелетия до Реформации (то есть, восходящую к Пелагию). Она вновь появилась после Реформации у Ремонстрантов через Арминия, у Ричарда Бакстера, у шотландских неономистов, у трактарианцев в Англиканской Церкви, у Чарльза Финни, Альберта Барнса и других. Интересно, что в этой книге прослеживаются те же самые исторические связи между теологией Федерального Видения и различными ересями морализма в прошлом (включая некоторые другие, не упомянутые в его краткой цитате). Как отмечает Кларк, Федеральное Видение / Новые Перспективы на Павла - это моралистские или законнические системы. Они не новы. Они представляют собой ту же самую старую схему спасения делами из прошлого, облаченные в новую теологическую терминологию, дабы запутать неискушенных.

В другой, недавней статье, Кларк выходит за границы определения этих движений как простого морализма и выделяет одно из них, ремонстрантов (последователей Арминия), как пелагианство. Как он пишет:

«Ремонстранты всегда находят способ посадить верующего "на крючок" в отношении его окончательного спасения. Благодать никогда не бывает подлинным даром. Она никогда не бывает по настоящему изумительной. Как и у приверженцев Рима, роль благодати сводится к помощи. Ремонстранты писали о "помогающей благодати Святого Духа» и о том, что Иисус Христос "помогает" нам, бедным грешникам, "если только" мы "готовы бороться и желаем Его помощи, а не бездействуем..." Здесь проявляется истинная природа учения ремонстрантов о неотступности: Бог помогает тем людям, которые помогают самим себе, сотрудничая с Его "помогающей благодатью". Это совершенно иная картина спасения. Здесь Бог не разделил Чермное море и не провел нас через него, как бы за руку (Иер. 31:32; Исх. 14:16). Скорее, по мнению ремонстрантов, Бог заключил завет, чтобы содействовать тем людям, которые делают то, что в их силах (facientibus quod in se est, Deus поп denegat gratiam). Ремонстранты превратили реформатскую теологию в пелагианское богословие завета францисканского теолога Габриеля Биля (ок. 1420-1495). Людей, выполнивших эти предварительные условия - ремонстрантов, превративших завет благодати в завет дел - нельзя вырвать из рук Христа. Если бы только мы прочли первые несколько строк, а затем обратили взор к цитате из Евангелия от Иоанна 10:28, у нас могло бы создаться совершенно ложное впечатление. Однако, как только мы прочтем слова, расположенные между ними, картина станет намного яснее. Ремонстранты поместили в иной контекст слова Ин. 10:28 и евангельское (в изначальном смысле слова шестнадцатого века), протестантское, реформатское учение о неотступности святых».[4]

Разумеется, такого мнения о ремонстрантах придерживается не один Кларк. Дортский Синод в своем ответе ремонстрантам восемь раз назвал их пелагианами. То, что Кларк и Дортский Синод говорит о ремонстрантах, также может быть сказано о других формах морализма, появившихся со времен Реформации, включая самые недавние формы, известные как Федеральное Видение и Новые Перспективы на Павла. Эти движения представляют собой не только морализм, но и пелагианство.



[1] Между Федеральным Видением и Новыми Перспективами на богословия Павла существуют различия, но эти различия не относятся к учению о спасении. В контексте сотериологии они по существу тождественны.

[2]NAPARC (North American Presbyterian and Reformed Churches) «Североамериканские Пресвитерианские и Реформатские Церкви», организация, способствующая братским отношениям между евангельскими реформатскими деноминациями Северной Америки.

[3] R. Scott Clark, "After the Federal Vision: The Return of Moralism," August, 2008 (исправлено в 2012 г.). http://rscottclark.org/2008/09/after-the-federal-vision-the-return-of-moralism/ Дата обращения 30.06. 2015.

[4] R. Scott Clark, "The Synod of Dort on Election, Conditions of Salvation, and Fruit: Does the Doctrine of Perseverance Turn the Covenant of Grace into a Covenant of Works?" November 13, 2015. http://theaquilareport.com/the-synod-of-dort-on-election-conditions-of-salvation-and-fruit-2/ Дата обращения 16.11.2015.