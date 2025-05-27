Робертс - Неравный брак
В последующие двенадцать лет нашего служения мы жили и в других регионах Индонезии. И в каждом новом месте мы встречали христиан, состоящих в браке с неверующими. Мы обнаружили, что многие верующие не могли дать вразумительного ответа на вопрос, может ли верующий христианин заключить брак с человеком, который исповедуетдругую религию. Так начался мой поиск ответов у Бога, поиск того, что Он говорит по этому поводу. Я хотел знать, в чем действительно состоит Его воля, а не «дежурные» места из Библии, которые мы с готовностью цитируем; я действительно хотел разобраться и получить понимание этой проблемы от Господа. Кроме того, как пастор и учитель я заботился о том, чтобы передавать моим ученикам истину Бога с любовью и пониманием, не игнорируя те обстоятельства и давление, с которыми им приходится сталкиваться, ведь они живут в многообразии культур и религий.
Последние несколько лет мы с женой живем в Австралии. Эта страна в двадцать первом веке представляет собой колоритную мозаику национальностей и многообразных культурных и религиозных традиций. Чтобы сегодня завести дружбу в Австралии, как и в любой другой стране, открывшей свои двери для мигрантов, придется смириться с обстоятельствами, подобными тем, в которых мы с Фридой оказались ранее в Индонезии, где на одной территории сосуществуют различные народности и религии. Точно так же живет и весь остальной мир сегодня! Многие из нас изо дня в день общаются с людьми, чьи религиозные убеждения радикально отличаются от наших собственных.
Грэм Робертс - Неравный брак
Грэм Робертс - Неравный брак - Содержание
- Письмо Первое Джамиля — ответ на молитву?
- Письмо Второе Бог все понимает
- Письмо Третье Самое ценное сокровище
- Письмо Четвертое И благослови Бог эту дружбу?
- Письмо Пятое Не жертва судьбы
- Письмо Шестое Постыжена и прощена
- Письмо Седьмое Осторожно! Опасно
- Письмо Восьмое Бог не бездействует
- Письмо Девятое Серьезное решение
- Письмо Десятое Мы все в поиске
- Письмо Одиннадцатое Еще одно чудо
- Письмо Двенадцатое Это все я виновата!
- Письмо Тринадцатое Этого стоило ждать
- Письмо Четырнадцатое Держись!
- Письмо Пятнадцатое Настоящая любовь
- Письмо Шестнадцатое Неизгладимый след
- Письмо Семнадцатое Брошена, но не одинока
- Письмо Восемнадцатое Дерево, приносящее хороший плод
No comments yet. Be the first!