Идея написать эту книгу родилась у меня в благодатном местечке Тана Тораха в индонезийской провинции Южный Сулавеси. В конце 1968 года, когда мы сФридой были еще молодой семьей, я и моя жена поселились в этом уединенном горном районе, который поражал нас своими великолепными видами. Нас, членов миссии ОМ, пригласила туда протестантская церковь Тораха, чтобы мы помогли взрастить христианских лидеров из членов церкви. Однако жизнь в Тана Тораха потребовала от нас большего, чем просто осуществления этого служения. Не менее важной для нас стала необходимость завести крепкую дружбу с местными жителями. И чем больше мы вживались в это общество, тем яснее мы видели, что значит жить среди людей отличных от твоих религиозных убеждений. К примеру, мы видели, как дружба парня и девушки из простого общения в компании сверстников перерастала в романтические отношения, и в итоге эти люди оказывались в новой для них семье с другой верой. Неудивительно, что некоторые из наших верующих друзей там были женаты или замужем за сторонником другой веры.

В последующие двенадцать лет нашего служения мы жили и в других регионах Индонезии. И в каждом новом месте мы встречали христиан, состоящих в браке с неверующими. Мы обнаружили, что многие верующие не могли дать вразумительного ответа на вопрос, может ли верующий христианин заключить брак с человеком, который исповедуетдругую религию. Так начался мой поиск ответов у Бога, поиск того, что Он говорит по этому поводу. Я хотел знать, в чем действительно состоит Его воля, а не «дежурные» места из Библии, которые мы с готовностью цитируем; я действительно хотел разобраться и получить понимание этой проблемы от Господа. Кроме того, как пастор и учитель я заботился о том, чтобы передавать моим ученикам истину Бога с любовью и пониманием, не игнорируя те обстоятельства и давление, с которыми им приходится сталкиваться, ведь они живут в многообразии культур и религий.

Последние несколько лет мы с женой живем в Австралии. Эта страна в двадцать первом веке представляет собой колоритную мозаику национальностей и многообразных культурных и религиозных традиций. Чтобы сегодня завести дружбу в Австралии, как и в любой другой стране, открывшей свои двери для мигрантов, придется смириться с обстоятельствами, подобными тем, в которых мы с Фридой оказались ранее в Индонезии, где на одной территории сосуществуют различные народности и религии. Точно так же живет и весь остальной мир сегодня! Многие из нас изо дня в день общаются с людьми, чьи религиозные убеждения радикально отличаются от наших собственных.