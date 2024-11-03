Робертс - Шедевр великого Режиссёра
Мне хотелось бы дать всем христианам, и новообращённым и более зрелым верующим, общий обзор сюжетной линии Писания, чтобы они могли увидеть, каким образом разные части Библии составляют одно целое. Я стремился рассказать об этом просто, но без чрезмерных упрощений, и надеюсь, что в результате в руках христиан появится та самая карта, которая так сильно помогла мне самому.
В конце каждой главы вы найдёте несколько вопросов для изучения Библии (а после самой длинной 4-й главы вам предлагается изучить сразу несколько отрывков). Ими можно пользоваться как для индивидуального чтения Библии, так и для работы в группах. Эти вопросы принесут вам максимальную пользу, если перед тем, как приступать к изучению Библии, вы и ваши друзья по библейской группе заранее прочитаете соответствующую главу (или её часть, в случае с главой 4) этой книги.
Воган Робертс - Шедевр великого Режиссёра
Н. Новгород: «АГАПЕ», 2006. - 176 с.
ISBN: 5-88930-038-5
Воган Робертс - Шедевр великого Режиссёра - Содержание
Предисловие
Введение
Библия — это единая книга
Божье Царство
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1. Прообраз Царства
- Изучение Библии: Быт. 1:1—2:25
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2. Погибшее Царство
- Изучение Библии: Быт. 3
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3. Пообещанное Царство
- Изучение Библии: Быт. 17: 1-8, Гал. 3:6-14
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4. Полувосстановленное Царство
- Божий народ: Быт. 12—Исх. 18
- Божье владычество и благословение
- Изучение Библии: Исх. 19:1-13; 20:1-17
- Божье присутствие и избранное Богом место
- Божий царь
- Изучение Библии: 2 Цар. 7:1-17
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5. Пророчества о Царстве
- Изучение Библии: Ос. 1—3
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6. Пришедшее Царство
- Изучение Библии: Лк. 1:39-80; 2:25-32
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7. Провозглашение Царства
- Изучение Библии: 2 Кор. 4
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8. Полнота Царства
- Изучение Библии: Откр. 21:1-8; 21:22—22:5
Эпилог
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