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Робертс - Шедевр великого Режиссёра

Воган Робертс - Шедевр великого Режиссёра
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
Мне хотелось бы дать всем христианам, и новообращённым и более зрелым верующим, общий обзор сюжетной линии Писания, чтобы они могли увидеть, каким образом разные части Библии составляют одно целое. Я стремился рассказать об этом просто, но без чрезмерных упрощений, и надеюсь, что в результате в руках христиан появится та самая карта, которая так сильно помогла мне самому.
В конце каждой главы вы найдёте несколько вопросов для изучения Библии (а после самой длинной 4-й главы вам предлагается изучить сразу несколько отрывков). Ими можно пользоваться как для индивидуального чтения Библии, так и для работы в группах. Эти вопросы принесут вам максимальную пользу, если перед тем, как приступать к изучению Библии, вы и ваши друзья по библейской группе заранее прочитаете соответствующую главу (или её часть, в случае с главой 4) этой книги.

Воган Робертс - Шедевр великого Режиссёра

Н. Новгород: «АГАПЕ», 2006. - 176 с.
ISBN: 5-88930-038-5

Воган Робертс - Шедевр великого Режиссёра - Содержание

Предисловие
Введение
Библия — это единая книга
Божье Царство
  • 1. Прообраз Царства
    • Изучение Библии: Быт. 1:1—2:25
  • 2. Погибшее Царство
    • Изучение Библии: Быт. 3
  • 3. Пообещанное Царство
    • Изучение Библии: Быт. 17: 1-8, Гал. 3:6-14
  • 4. Полувосстановленное Царство
    • Божий народ: Быт. 12—Исх. 18
    • Божье владычество и благословение
    • Изучение Библии: Исх. 19:1-13; 20:1-17
    • Божье присутствие и избранное Богом место
    • Божий царь
    • Изучение Библии: 2 Цар. 7:1-17
  • 5. Пророчества о Царстве
    • Изучение Библии: Ос. 1—3
  • 6. Пришедшее Царство
    • Изучение Библии: Лк. 1:39-80; 2:25-32
  • 7. Провозглашение Царства
    • Изучение Библии: 2 Кор. 4
  • 8. Полнота Царства
    • Изучение Библии: Откр. 21:1-8; 21:22—22:5
Эпилог
Views 271
Rating 5.0 / 5
Added 03.11.2024
Author brat Vasil
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5.0/5 (3)

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