Мне хотелось бы дать всем христианам, и новообращённым и более зрелым верующим, общий обзор сюжетной линии Писания, чтобы они могли увидеть, каким образом разные части Библии составляют одно целое. Я стремился рассказать об этом просто, но без чрезмерных упрощений, и надеюсь, что в результате в руках христиан появится та самая карта, которая так сильно помогла мне самому.

В конце каждой главы вы найдёте несколько вопросов для изучения Библии (а после самой длинной 4-й главы вам предлагается изучить сразу несколько отрывков). Ими можно пользоваться как для индивидуального чтения Библии, так и для работы в группах. Эти вопросы принесут вам максимальную пользу, если перед тем, как приступать к изучению Библии, вы и ваши друзья по библейской группе заранее прочитаете соответствующую главу (или её часть, в случае с главой 4) этой книги.

Воган Робертс - Шедевр великого Режиссёра

Н. Новгород: «АГАПЕ», 2006. - 176 с.

ISBN: 5-88930-038-5

Воган Робертс - Шедевр великого Режиссёра - Содержание

Предисловие

Введение

Библия — это единая книга

Божье Царство

1. Прообраз Царства Изучение Библии: Быт. 1:1—2:25

2. Погибшее Царство Изучение Библии: Быт. 3

3. Пообещанное Царство Изучение Библии: Быт. 17: 1-8, Гал. 3:6-14

4. Полувосстановленное Царство Божий народ: Быт. 12—Исх. 18 Божье владычество и благословение Изучение Библии: Исх. 19:1-13; 20:1-17 Божье присутствие и избранное Богом место Божий царь Изучение Библии: 2 Цар. 7:1-17

5. Пророчества о Царстве Изучение Библии: Ос. 1—3

6. Пришедшее Царство Изучение Библии: Лк. 1:39-80; 2:25-32

7. Провозглашение Царства Изучение Библии: 2 Кор. 4

8. Полнота Царства Изучение Библии: Откр. 21:1-8; 21:22—22:5



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