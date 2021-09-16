Пэт Робертсон - Невидимое Царство

Большая желтая луна низко висела над Атлантикой. В пол - сотне метров от узкой полосы берега шумели волны прибоя. Белая пена очерчивала гребни волн в прозрачном свете луны. За волнорезами мерно покачивались на волнах сотни чаек, расположившихся на ночлег. Я повернулся лицом к северу. Передо мной, окутанные мягким ночным мраком, тянулись нагромождения песчаных дюн мыса Генри, названного так в честь старшего сына короля Англии Иакова Первого. Было тихо, и ничто не нарушало покоя спящей земли, равнодушной к событиям шумного двадцатого века, стремительно приближающегося к своему завершению. Когда-то на этом мирном уголке, на краю огромного Чесапикского залива, произошло со- бытие, имевшее необычайное значение для истории Америки.

26 апреля 1607 года здесь высадилась небольшая группа переселенцев из Англии, готовых к освоению Нового Света. Усталые и не ведающие будущего, они пристали к берегу и ступили на белый песок мыса. Через три дня переселенцы, изумленные богатством этой огромной и дикой страны, осторожно перенесли на берег грубый, высотой в два метра, дубовый крест и укрепили его на песке. Склонив колени перед ним, они слушали духовного наставника, священника англиканской церкви Роберта Ханта, ко- торый напомнил им Указ Британского Королевского Совета со словами, взятыми из Писания: «... всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится» (Ср. Мат. 15, 13). Обратив лицо к небу, он посвятил необъятную новую страну и будущее людей, которым предстояло жить в ней, славе Всемогущего Бога. Полные надежд, сил и радости, отважные пионеры вернулись на корабли и, обогнув мыс Генри, вошли в устье реки, которую назвали в честь своего монарха Иакова. Вскоре на берегах реки они обнаружили достаточно материала, пригодного для строительства, и 3 мая основали Джеймстаун, ставший первым постоянным поселением англичан на Севере- американском континенте.

Посаженное «растение» не «искоренилось». Из него и более поздних поселений в Массачусетсе, Род Айленде, Пенсильвании, Нью-Йорке и Мэриленде выросла самая богатая и процветающая страна за всю историю человечества. Нигде и никогда не было такой свободы и не проявлялась такая могучая созидательная сила. Еще раз окинув взором историческое место, я посмотрел на восток — туда, где Атлантический океан сверкал в ослепительном блеске луны, и снова подумал о том страшном недуге, что заставил искать наших предков новую жизнь. Повернувшись на запад, я пошел к машине, мысленным взглядом окидывая огромную страну, которая лежала передо мной. Мне вдруг стало мучительно горько. Горько потому, что тот же самый недуг все шире распространяется и по моей земле, по Новому Свету, триста семьдесят пять лет назад так искренне посвятившему себя служению Богу.