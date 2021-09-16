Пэт Робертсон - Невидимое Царство

Робертсон - Невидимое Царство
Большая желтая луна низко висела над Атлантикой. В пол - сотне метров от узкой полосы берега шумели волны прибоя. Белая пена очерчивала гребни волн в прозрачном свете луны. За волнорезами мерно покачивались на волнах сотни чаек, расположившихся на ночлег. Я повернулся лицом к северу. Передо мной, окутанные мягким ночным мраком, тянулись нагромождения песчаных дюн мыса Генри, названного так в честь старшего сына короля Англии Иакова Первого. Было тихо, и ничто не нарушало покоя спящей земли, равнодушной к событиям шумного двадцатого века, стремительно приближающегося к своему завершению. Когда-то на этом мирном уголке, на краю огромного Чесапикского залива, произошло со- бытие, имевшее необычайное значение для истории Америки.
26 апреля 1607 года здесь высадилась небольшая группа переселенцев из Англии, готовых к освоению Нового Света. Усталые и не ведающие будущего, они пристали к берегу и ступили на белый песок мыса. Через три дня переселенцы, изумленные богатством этой огромной и дикой страны, осторожно перенесли на берег грубый, высотой в два метра, дубовый крест и укрепили его на песке. Склонив колени перед ним, они слушали духовного наставника, священника англиканской церкви Роберта Ханта, ко- торый напомнил им Указ Британского Королевского Совета со словами, взятыми из Писания: «... всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится» (Ср. Мат. 15, 13). Обратив лицо к небу, он посвятил необъятную новую страну и будущее людей, которым предстояло жить в ней, славе Всемогущего Бога. Полные надежд, сил и радости, отважные пионеры вернулись на корабли и, обогнув мыс Генри, вошли в устье реки, которую назвали в честь своего монарха Иакова. Вскоре на берегах реки они обнаружили достаточно материала, пригодного для строительства, и 3 мая основали Джеймстаун, ставший первым постоянным поселением англичан на Севере- американском континенте.
Посаженное «растение» не «искоренилось». Из него и более поздних поселений в Массачусетсе, Род Айленде, Пенсильвании, Нью-Йорке и Мэриленде выросла самая богатая и процветающая страна за всю историю человечества. Нигде и никогда не было такой свободы и не проявлялась такая могучая созидательная сила. Еще раз окинув взором историческое место, я посмотрел на восток — туда, где Атлантический океан сверкал в ослепительном блеске луны, и снова подумал о том страшном недуге, что заставил искать наших предков новую жизнь. Повернувшись на запад, я пошел к машине, мысленным взглядом окидывая огромную страну, которая лежала передо мной. Мне вдруг стало мучительно горько. Горько потому, что тот же самый недуг все шире распространяется и по моей земле, по Новому Свету, триста семьдесят пять лет назад так искренне посвятившему себя служению Богу.
Да, страшная болезнь, словно эпидемия, распространилась по всей нашей планете. Неужели это роковой недуг? Неужели «ис- коренение» неизбежно? Стоящие перед нами проблемы столь велики, что порой они кажутся неразрешимыми. Мыслящие люди даже сравнивают со- временный курс западной цивилизации с крушением Римской империи. Повсюду ученые, политики, промышленники, финансисты, социологи и футурологи предсказывают страшные беды в будущем. С неподдельной тоской они обращаются к оптимистическому на- чалу нашей страны и с волнением в душе спрашивают себя: «Что же произошло? Что случилось с надеждами и чаяниями пионеров. Неужели вся их борьба была напрасной?»
В ту ночь, когда я стоял и смотрел на Атлантический океан с того самого места, где родилась американская мечта, на меня нахлынули мысли — плоды многомесячного чтения и размышлений. Задумываясь над подобными вопросами, я, как и все остальные люди, не находил ответов. Неужели нашу страну, да и не только ее, но и весь мир ожидает катастрофа? Сумеем ли мы выжить? Неужели кроме анархии и диктатуры у нас нет другого выбора? А может быть альтернатива все-таки есть? И я вдруг понял так ясно, как никогда прежде, что нужно искать третье решение. Я понял, что мы должны проникнуть в невидимый мир, который всегда окружал нас, мир намного более истинный и реальный, чем любая историческая цивилизация. Мы слишком много потеряли времени, десятилетиями медля и сомневаясь. Я словно слышал вопросы, стоящие перед моими современниками: Существует ли невидимый духовный мир? Можно ли получить помощь от этого невидимого мира? Возможен ли новый мировой порядок? Да.
Вся моя книга — это ответ на эти вопросы. Я написал ее, чтобы помочь людям понять невидимый мир, иначе называемый невидимым царством или Царством Божиим. В нем действуют свои законы. И их можно познать. Понимание их приходило ко мне постепенно, в течение не- скольких лет, и это продолжается до сих пор. Я начал с молитвы о даровании мне мудрости. Это получилось у меня почти наивно, вероятно так, как молился сын царя Давида Соломон. Я страстно желал понять Бога, мир, настоящее и будущее, природу вещей.
Пэт Робертсон - Невидимое Царство
М.: «Протестант», 1992, — 224 с.
ISBN 5-85770-097-3
Пэт Робертсон - Невидимое Царство - Содержание
Предисловие
Введение
Часть первая Два мира
- Глава 1 Видимый мир
- Глава 2 Невидимый мир
- Глава 3 Как увидеть и войти в Царство Божие
- Глава 4 Как устроено Царство Божие
- Глава 5 Путь к наивысшему счастью
- Глава 6 Все наоборот
Часть вторая Законы Царства
- Глава 7 Закон Воздаяния
- Глава 8 Закон Пользования
- Глава 9 Закон Упорства
- Глава 10 Закон Ответственности
- Глава 11 Закон Величия
- Глава 12 Закон Единения
- Глава 13 Закон Чудес
- Глава 14 Закон Владычества
- Глава 15 Грядущий Царь
No comments yet. Be the first!