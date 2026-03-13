Робинсон - История нашей вести о здоровье

Робинсон - История нашей вести о здоровье
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History

Книга Дореса Юджина Робинсона «История нашей вести о здоровье» представляет собой подробную летопись формирования санитарного просвещения и реформы образа жизни в рамках Церкви адвентистов седьмого дня. Автор ставит задачу показать, что забота о физическом состоянии человека не была случайным дополнением к вероучению, а являлась неотъемлемой частью духовного возрождения и подготовки к пришествию Христа. Основная идея произведения заключается в том, что «весть о здоровье» рассматривается как «правая рука» Евангелия, призванная подготовить тело как храм Святого Духа для полноценного служения Богу и людям.

Содержательная часть монографии охватывает исторический период с середины XIX века, начиная с первых видений Эллен Уайт о воздержании и правильном питании до создания всемирной сети медицинских учреждений и санаториев. Робинсон детально описывает борьбу с вредными привычками того времени, переход на растительную диету, развитие гидротерапии и принципы использования естественных факторов оздоровления. Автор анализирует философские и богословские основания медицинской работы адвентистов, подчеркивая, что истинное просвещение в вопросах здоровья направлено не только на продление жизни, но и на достижение ясности ума, необходимой для духовного возрастания.

Текст написан в историко-аналитическом и назидательном стиле, опираясь на обширный архивный материал и личные свидетельства участников тех событий. Дорес Юджин Робинсон, будучи внучатым племянником Эллен Уайт и сотрудником её секретариата, передает уникальный взгляд «изнутри», что придает книге особую достоверность. Работа служит фундаментальным ресурсом для медиков, служителей и всех, кто интересуется историей профилактической медицины и развитием здорового образа жизни в религиозном контексте. Это чтение помогает понять, как небольшая группа энтузиастов смогла создать одну из самых масштабных систем здравоохранения в мире, руководствуясь простыми, но действенными принципами физического и духовного здоровья.

Дорес Юджин Робинсон - История нашей вести о здоровье - Возникновение, характер и развитие просвещения в вопросах здоровья Церкви адвентистов седьмого дня

Пер. с англ. — К.: Джерело життя, 2015. —448 с.

Дорес Юджин Робинсон - История нашей вести о здоровье – Содержание

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к третьему изданию

Предисловие

  • Глава 1. «Времена неведения»

  • Глава 2. Движение навстречу терапевтической реформе

  • Глава 3. Реформы воздержания и питания

  • Глава 4. Джозеф Бейтс, реформатор здоровья

  • Глава 5. Реформы здоровья среди адвентистов седьмого дня

  • Глава 6. Видение в Отсего, Мичиган

  • Глава 7. Ранняя литература о здоровье

  • Глава 8. Начало кампании за здоровье

  • Глава 9. Реформа популярной одежды

  • Глава 10. Стремление к умеренности

  • Глава 11. Дни бедствия

  • Глава 12. «Восстанем и будем строить»

  • Глава 13. Служение в качестве учителей здоровья

  • Глава 14. Урок по институционному финансированию

  • Глава 15. Утраченное доверие восстановлено

  • Глава 16. Против крайних взглядов

  • Глава 17. Стремление к высоким стандартам

  • Глава 18. На пути к мировому лидерству

  • Глава 19. Объединение с силами воздержания

  • Глава 20. Обучение служению

  • Глава 21.0бучение врачей

  • Глава 22. Медико-миссионерское служение

  • Глава 23. Открытие медицинского колледжа

  • Глава 24. Различные мнения

  • Глава 25. Шаги на пути к единству

  • Глава 26. Финальные шаги в разделении

  • Глава 27. Удивительное совпадение

  • Глава 28. Стремительные действия в Южной Калифорнии

  • Глава 29. Призыв к учреждению третьего санатория

  • Глава 30. Покупка санатория в Лома Линда

  • Глава 31. Осуществление платежей

  • Глава 32. Учебный центр

  • Глава 33. Мы ожидаем света

  • Глава 34. Смелое начинание

  • Глава 35. Дальнейшие испытания веры

  • Глава 36. Через «реки затруднений»

  • Глава 37. По Божественному провидению

  • Глава 38. Взгляд в прошлое и в будущее

Приложение. Основные принципы реформы одежды

