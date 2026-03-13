Робинсон - История нашей вести о здоровье

Книга Дореса Юджина Робинсона «История нашей вести о здоровье» представляет собой подробную летопись формирования санитарного просвещения и реформы образа жизни в рамках Церкви адвентистов седьмого дня. Автор ставит задачу показать, что забота о физическом состоянии человека не была случайным дополнением к вероучению, а являлась неотъемлемой частью духовного возрождения и подготовки к пришествию Христа. Основная идея произведения заключается в том, что «весть о здоровье» рассматривается как «правая рука» Евангелия, призванная подготовить тело как храм Святого Духа для полноценного служения Богу и людям.

Содержательная часть монографии охватывает исторический период с середины XIX века, начиная с первых видений Эллен Уайт о воздержании и правильном питании до создания всемирной сети медицинских учреждений и санаториев. Робинсон детально описывает борьбу с вредными привычками того времени, переход на растительную диету, развитие гидротерапии и принципы использования естественных факторов оздоровления. Автор анализирует философские и богословские основания медицинской работы адвентистов, подчеркивая, что истинное просвещение в вопросах здоровья направлено не только на продление жизни, но и на достижение ясности ума, необходимой для духовного возрастания.

Текст написан в историко-аналитическом и назидательном стиле, опираясь на обширный архивный материал и личные свидетельства участников тех событий. Дорес Юджин Робинсон, будучи внучатым племянником Эллен Уайт и сотрудником её секретариата, передает уникальный взгляд «изнутри», что придает книге особую достоверность. Работа служит фундаментальным ресурсом для медиков, служителей и всех, кто интересуется историей профилактической медицины и развитием здорового образа жизни в религиозном контексте. Это чтение помогает понять, как небольшая группа энтузиастов смогла создать одну из самых масштабных систем здравоохранения в мире, руководствуясь простыми, но действенными принципами физического и духовного здоровья.

Дорес Юджин Робинсон - История нашей вести о здоровье - Возникновение, характер и развитие просвещения в вопросах здоровья Церкви адвентистов седьмого дня

Пер. с англ. — К.: Джерело життя, 2015. —448 с.

Дорес Юджин Робинсон - История нашей вести о здоровье – Содержание

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к третьему изданию

Предисловие

Глава 1. «Времена неведения»

Глава 2. Движение навстречу терапевтической реформе

Глава 3. Реформы воздержания и питания

Глава 4. Джозеф Бейтс, реформатор здоровья

Глава 5. Реформы здоровья среди адвентистов седьмого дня

Глава 6. Видение в Отсего, Мичиган

Глава 7. Ранняя литература о здоровье

Глава 8. Начало кампании за здоровье

Глава 9. Реформа популярной одежды

Глава 10. Стремление к умеренности

Глава 11. Дни бедствия

Глава 12. «Восстанем и будем строить»

Глава 13. Служение в качестве учителей здоровья

Глава 14. Урок по институционному финансированию

Глава 15. Утраченное доверие восстановлено

Глава 16. Против крайних взглядов

Глава 17. Стремление к высоким стандартам

Глава 18. На пути к мировому лидерству

Глава 19. Объединение с силами воздержания

Глава 20. Обучение служению

Глава 21.0бучение врачей

Глава 22. Медико-миссионерское служение

Глава 23. Открытие медицинского колледжа

Глава 24. Различные мнения

Глава 25. Шаги на пути к единству

Глава 26. Финальные шаги в разделении

Глава 27. Удивительное совпадение

Глава 28. Стремительные действия в Южной Калифорнии

Глава 29. Призыв к учреждению третьего санатория

Глава 30. Покупка санатория в Лома Линда

Глава 31. Осуществление платежей

Глава 32. Учебный центр

Глава 33. Мы ожидаем света

Глава 34. Смелое начинание

Глава 35. Дальнейшие испытания веры

Глава 36. Через «реки затруднений»

Глава 37. По Божественному провидению

Глава 38. Взгляд в прошлое и в будущее

Приложение. Основные принципы реформы одежды