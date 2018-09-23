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Робинсон - Изложение проповеди

Хеддон Робинсон Изложение проповеди
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Homiletics, Educational
Эта книга посвящена объяснительным проповедям, однако не следует ожидать слишком большого спроса на нее. Не все соглашаются с тем, что объяснительные или подобные им проповеди представляют насущную потребность для современной церкви. Некоторые даже считают, что от таких проповедей вообще нужно отказаться. Они ссылаются на другие методы и на другие виды служения, которые, якобы, являются более эффективными и соответствующими духу времени.

Хеддон Робинсон - Изложение проповеди

М.: Издательство «ВЕСТЬ», 2003, - 212 с.
ISBN 5-93213-015-6

Хеддон Робинсон - Изложение проповеди - Содержание

Предисловие
  • 1 Нужда в объяснительных проповедях
  • 2 В чем заключается великая идея?
  • 3 Орудия труда
  • 4 Путь развития: от текста к проповеди
  • 5 Сила цели
  • 6 Выбор формы проповеди
  • 7 Придание жизни «сухим костям»
  • 8 Начало и конец проповеди должны быть особенно привлекательны
  • 9 Изложение мыслей
  • 10 Как проповедовать так, чтобы люди слушали
Приложения

Хеддон Робинсон - Изложение проповеди - Обесценивание проповеди

Чтобы объяснить, почему проповедь так низко оценивается, нужно рассмотреть все стороны современной жизни. Общественное мнение о проповеднике изменилось, и его больше не рассматривают как интеллектуального или даже духовного руководителя. Попросите члена церкви дать описание церковного служителя, и его описание не будет слишком лестным. Согласно Кили Хейселдену, пастора считают «вежливым, симпатичным и всегда готовым помочь; любимцем старушек, сдержанным с молодыми людьми; наставником молодёжи и товарищем одиноким людям; а также своего рода приятным и веселым распорядителем на официальных общественных приемах и обедах».
Если это описание верно, то оно хоть и указывает на то, что проповедник многим нравится, но не говорит о том, что он пользуется большим уважением. Вдобавок к этому, сегодня приходится проповедовать людям, перенасыщенным различной информацией. Средства массовой информации сообщают нам сотни тысяч «сведений» ежедневно. Телевидение и радио преподносят различные новости с искренностью евангелиста. В таких обстоятельствах проповедник может показаться еще одним торгашом, который, по словам Джона Рёскина, «выставляет напоказ доктрины жизни и смерти».
Views 1 359
Rating 4.4 / 5
Added 23.09.2018
Author brat lexmak
Rate this publication:
4.4/5 (7)

Comments (2 comments)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.
T
TimofeySochi 4 years ago
Почему то по ссылке на скачивание ничего нет.

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