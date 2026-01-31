Юрий Родиченков – Двадцать веков алхимии: от псевдо-Демокрита до наших дней

Родиченков - Двадцать веков алхимии
Наверное, трудно найти более таинственную страницу в истории человеческой культуры, чем алхимия. Она то становилась предметом схоластических рассуждений теологов, то подвергалась преследованиям властей и церкви, то привлекала внимание далеких от религии ученых, то выступала объектом нападок ярых материалистов и религиозных реформаторов. Огромен список тех, кто посвятил свою жизнь познанию тайн алхимии.
Среди них и Альберт Великий (Альберт Больштедтский, монах и великий философ, ок. 1193-1280), вошедший в историю как учитель и наставник знаменитого мыслителя Фомы Аквинского, и замечательный англий-ский мыслитель Роджер Бэкон (ок. 1214 — ок. 1292), и полулеген-дарный Василий Валентин, и даже известные всем по школьному курсу Исаак Ньютон (1643-1727) и Тихо Браге (1546-1601).
Не гнушались алхимических таинств и коронованные особы, такие как Генрих VI Английский (1422-1461; 1470-1471) или император Священной Римской империи Рудольф II (1576-1612), который был настолько заинтересован алхимическим искусством, что собрал при своем дворе алхимиков со всей Европы. Множество поклонников герметического искусства под его покровительством без устали искали философский камень, с его именем связано множество таинственных историй и легенд. Не отставали от Рудольфа II и его преемники на императорском троне — Фердинанд III (1637-1657) и Леопольд I (1658-1705).
«Я превратил бы море в золото, если бы оно было из ртути», — эти слова приписываются знаменитому алхимику Раймунду Луллию (ок. 1232-1315). Есть легенда, что алхимическим путем он изготовил несколько миллионов золотых монет, когда одному из монархов понадобились деньги. Правда, стоит отметить, что прославленный теолог, философ, проповедник и изобретатель Раймунд Луллий на самом деле алхимиком не был, а его авторитетное имя лишь использовали для того, чтобы придать больший вес алхимическим сочинениям.
Теперь, когда о самоотверженных трудах на благо «великого искусства» можно найти упоминания лишь в исторических хрониках, научных статьях и на пожелтевших страницах дошедших до нас алхимических трактатов и зачастую в бульварной прессе, трудно сказать, были ли эти слова сказаны в действительности или, как это часто случается в истории, — они были сказаны кем-то другим из многочисленных последователей алхимии. Но вернемся к самому началу. Что же такое алхимия вообще? Где ее истоки и какое отношение имеет алхимическое искусство к химии в нашем понимании?
Юрий Родиченков – Двадцать веков алхимии: от псевдо-Демокрита до наших дней
Герметицизм с древности до наших дней, выл. 1.
Издательство – «РХГА» – 565 с.
Санкт-Петербург – 2019 г.
ISBN 978-5-9906888-5-8
Юрий Родиченков – Двадцать веков алхимии: от псевдо-Демокрита до наших дней – Содержание
Предисловие от издателя серии
Introductio. В преддверии повествования
Глава 1. Nomen est omen. Различные интерпретации и определения алхимии
Глава 2. Ab initio. У истоков алхимии
Теоретические и эмпирические основания алхимии
Герметизм и алхимия
Глава 3. Prima Artis тадпае semina. Греческая алхимия
Глава 4. Ars Magna Orientis. Исламская алхимия
Глава 5. Ora et labora! Средневековая алхимия Западной Европы
Ранняя западноевропейская алхимия
Алхимия ХШ-XIV вв
Глава 6. Post laborem scientia. Поздняя алхимия
Алхимия XV в
Парацельс и парацельсианцы
Дискуссия о симпатическом лечении
Алхимики XVI-XVII вв
Глава 7. Ars longa. Неоалхимия
Заключение
Приложения
Роберт из Честера (XII в.)
Джон Ди (1527-1609)
Михал Сендзивой (1566-1636)
W. В. (XVII в.)
Роберт Бойль (1627-1691)
Исаак Ньютон (1643-1727)
Август Норденшельд (1754-1792)
Литература
Парадоксы алхимии. Послесловие
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