Процесс превращения молодых западных боевиков в современных саладинов – это в настоящее время самая большая платформа для вербовки джихадистов со времен аз-Заркави, который сотрудничал с Аль-Каидой в Ираке, бывшей Месопотамии. Разумеется, очевидно, что все эти процессы радикальны и напрямую связаны с ростом экстремизма. Я говорю, конечно, о такфиристах[2], а вовсе не об огромном большинстве тех, кто мирно и осознанно исповедует свою религию. Нет единого ислама, как нет единого христианства. Это нужно учитывать всегда. Так же как девушки и женщины, принимающие послушание, которое в обязательном порядке навязывают им как представительницам определенной группы радикалы-экстремисты, не более чем отдельные личности, которых также, к счастью, крайне мало.

Эта книга стремится более глубоко исследовать причины, по которым западные искатели приключений, в основном из неблагополучных социальных слоев, переходят на сторону насилия. Это жертвы прозелитизма, которых находят в мечетях или через социальные сети, промывают им мозг и отправляют сражаться в священной войне; в конечном счете так они ищут смысл жизни. Но не только. Западный сенсуализм порочным образом способствовал тому, чтобы сбившиеся с пути молодые люди попались на приманку «гламурного фасада» Даиша. Такие истории, как, например, история двух красивых австрийских девочек-подростков боснийского происхождения, которые искали мужей среди такфиристов – исламских радикалов, чтобы сражаться рука об руку на фронте, послужили примером для таких же, как и они. Это заставляет вспомнить об истории с Чарльзом Мэнсоном и душевнобольными женщинами, которые мечтали стать его женами.

Анхела Родисьо - Невесты Джихада. Почему европейские девушки решают уехать в «Исламское государство»

Москва, „Эксмо“, 2018, 416 стр

ISBN 978-5-04-098514-2

Анхела Родисьо - Невесты Джихада. Почему европейские девушки решают уехать в «Исламское государство» - Содержание

Предисловие

Часть первая. УПРАВЛЕНИЕ РАБСТВОМ

Асия

Путешествие из Багдада в Эрбиль

Сабрина

Абу Бакр аль-Багдади. Управление террором

Возвращение во времена рабства

Часть вторая. ВАВИЛОН

Силан

От турецкой геостратегии до джихадиста Джона

Девушка из Алеппо

Цифровой халифат

Цифровое поколение

ДКЖ

Асия

Ракка. Летняя столица

Харуна ар-Рашида

Террористический ажиотаж

Адам и Ева в Лондоне

Лондонистан

Реховот

Часть третья. В СЕРДЦЕ ТЕРРОРА

Черная смерть

Умирать каждый день

Акаг

Ассирийское наследие

Эндрю Слейтер

Недолюди

Эпоха просвещения ислама

Часть четвертая. БАГДАД ТЫСЯЧИ И ОДНОЙ НОЧИ

Создание «Исламского государства»

Страна меньшинств

Там, где большинство в опасности

Мосул — историческая столица Даиша

Арбузы из Ракки, террористы в Европу

Город мира

Багдад, первый Лондон

Последние кампании в Месопотамии

Люди Ас-Садра, et tout le bataclan

Сирийский ад

Часть пятая. НЕВЕСТЫ ДЖИХАДА. УКАЗАНИЯ ПО НАСИЛИЮ

Невесты священной войны

Экономика войны

Мужчина может съесть свою жену

Наказание и исправление женщины

Культура закрывания против выставления наш

Радиоактивный рай

План Ниневия

Он насиловал ее и всю Америку

Эпилог. Четвертое поколение террора будет полностью западным

Те, кто не пишет

Благодарности

Глоссарий

Анхела Родисьо - Невесты Джихада. Почему европейские девушки решают уехать в «Исламское государство» - Предисловие

Осенью 2015 года, когда я собирала и изучала материалы для этой книги, сын одной моей подруги, учившийся на первом курсе лондонского университета, озадачил меня вопросом: «Для чего вы едете на Ближний Восток? Если вы хотите узнать, почему молодежь: парни, девушки, студенты, мусульмане по рождению и недавно обращенные – вербуются в „Исламское государство“, вам нужно поехать в Великобританию». И он попал в точку. Ключи к пониманию недавно возникшего джихадистского движения XXI века находятся не столько в исламских регионах, сколько среди первых поколений, рожденных в пригородах Брюсселя, Парижа, Манчестера, Алжира, Йемена, Чечни, а также американских городов. Я отправилась в путешествие в поисках знаний. Начала с того, что взяла интервью у студентов Лондонского университета имени королевы Марии. Третьего из лучших по экономике после Школы экономики и политических наук и Университетского колледжа в Лондоне. Все это частные институты. Университет королевы Марии входит в сотню лучших учебных заведений в мире, и практически все студенты – иностранцы, выходцы из более чем 150 стран. Я брала интервью, соблюдая принцип анонимности. Имена, которые появляются в книге, были в большинстве своем изменены. Остальные разрешили оставить указания на места своего происхождения, от Лахора до Реховота, от Анкары до Басры. Мне посчастливилось познакомиться с молодой девушкой, наполовину испанкой, наполовину англичанкой, которая недавно приняла ислам. Общение со мной стало для нее частью духовного пути. Все они стали для меня лучшими спутниками на пути к разгадке самого важного явления, прежде всего интеллектуального, которое разрушает нашу культуру. Следующий этап – путешествие на Ближний Восток, туда, где все начиналось.

Началось с возникновения письменности и первых случаев использования бумаги для распространения мыслей и постепенно пришло к партии «Баас», объединившей судьбы Ирака и Сирии, американскому вторжению 2003 года, распространению Аль-Каиды, цифрового террора, Даиша, или «Исламского государства»: Багдада халифов. Абу Бакр аль-Багдади, лидер преступной террористической группировки, самопровозглашенного государства, особенно гордится своим именем, взятым в честь столицы, где он закончил обучение и стал религиозным человеком. Не зря слово «халиф» обозначает в арабском языке «преемник», в данном случае – преемник не только пророка Мухаммеда, но и золотой эры Аббасидской династии, чьей столицей был тот самый Багдад, который мы знаем по сказкам «Тысячи и одной ночи». Эти сказки – часть идеологии всех мусульман-суннитов, то есть более чем полутора миллиардов человек, которые исповедуют мусульманскую веру по всему миру, причем из них двадцать пять миллионов проживают только в Европе. Итак, я отправилась на границу с Сирией, в главнейший центр халифата, Мосул (бывшая Ниневия), чтобы лично поговорить с очевидцами и на основе услышанного наконец сложить пазл под названием ИГИС, ИГИЛ, ИГ или Даиш. «Исламское государство», или ИГ, – англоязычная версия названия, которым группировка называет себя сама, в то же время претендуя на то, чтобы быть халифатом под управлением халифа. Последним в истории исламским халифатом, которому приписывалась эта категория, была Османская империя, распавшаяся в 1923 году. Многие государства и СМИ отказываются использовать это название, так как оно узаконило бы террористическую группировку как государство, представляющее ислам. Многим другим, тем не менее, название кажется подходящим, так как привлекает к себе внимание и громко стучится в сознание лидеров соседних стран. Ведь им приходится прибегать к самым разным мерам, чтобы уничтожить группировку, заставляющую весь мир отождествлять терроризм с исламом.