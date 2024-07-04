Родные просторы - Русская литература

Признаюсь, никак не думала, что составление книги для чтения окажется для меня столь трудным делом: слишком многое в нашей русской литературе люблю и перечитываю, просто так, для себя. Всего, что хотелось бы, не поместить, принцип отбора: «самое, самое» — слишком субъективен и относителен. Возрастной ценз читателя? И дети, и подростки, и взрослые, и старики — все разные, уровень общей культуры — тоже. Да и есть ли сегодня потребность в подобных изданиях? Читают ли сегодня люди что-то, кроме легкого дорожного чтива? Время нынче — быстрое, уплотненное. Век информации — Интернет, компьютеры, сотовые телефоны... Всем некогда, быстрее, быстрее! Не до медленного, вдумчивого чтения, серьезного диалога с писателем, с литературным героем? Возможно ли бороться с многочисленными убогими изданиями, где для удобства школьников (и не только школьников) пересказ «Анны Карениной» занимает три страницы, а «Войны и мира» — чуть побольше? Пролистал — и вроде стал культурным?

В процессе подготовки книги для чтения размышляла и о том, что существуют две полярные, противоположные точки зрения на культуру, искусство, литературу. Полное отрицание, как сугубо плотского, грешного, ненужного. И всяческое возвеличивание, полная замена, эрзац духовных потребностей человека. Сказано, что только в Боге успокаивается душа... Все остальное — разбитые водоемы, тупики?

Любить, пользоваться, радоваться — или — выбросить? Культура, искусство — от Бога? Или все это — искус, искушение, соблазн? Культ, обман? Вредное отвлечение от Библии, молитв, церковности, посвященности? Или человеческое творчество причастно Богу, имеет божественную природу?

Мне приходилось слышать и читать, что в момент грехопадения первого человека изменились не только природа, труд человека, но и дары, данные Богом человеку. Главный дар — творчество? Тогда выходит, вся мировая литература — своего рода выгребная яма? Писатель, самовыражаясь, словно освобождается от «груза»? Ему, возможно, и легче, а что остается нам? Не только питаться этой «отрыжкой», но и всячески превозносить ее? Красота спасет мир! Побольше прекрасного — и наш мир обновится? Пропустить через залы Эрмитажа всех преступников — и наступит полный порядок?

Все тот же вечный пушкинский вопрос: «гений и злодейство — две вещи несовместные»? Как известно, фашисты в концлагерях заставляли заключенных играть мелодии великих композиторов. И под эту музыку обреченные шли в газовые камеры. Об этих парадоксах много написано. Гитлер любил Вагнера — что с того?

Кстати, фраза «красота спасет мир» ошибочно приписывается Достоевскому. Она вырвана из контекста романа «Идиот» и по канве повествования означает как раз обратное. Достоевский всем сердцем понимал, что спасает только Христос. Распятый и Воскресший.

Уже давно я читаю лекции: русская классика в свете Евангелия. Аудитория бывает самая различная — школьные учителя, дети, студенты христианских заведений. О том, что нынешние дети не любят классику и как им можно помочь, скажу позже. Сейчас — о взрослых людях. Помню свои лекции в Омске, в библейском колледже. Слушатели — братья, служители. Выясняется, что никто толком не читал ни Пушкина, ни Достоевского. Вначале — школа, где литературы фактически нет. Потом человек попадает в церковь, где порой жестко говорят: в доме должна быть одна только Библия. Писатели — мирские люди, в основном, блудники. Литература — плотское, бесполезное занятие. Впрочем, иногда можно слышать мнение, что и учеба, образование ведет лишь к над- меванию, а то и к еретизму. Помните мечтательное выражение одного из литературных героев: «Собрать бы книги все, да сжечь!» И жгли, не раз. В том числе и Библию... Многие из тогдашних моих сибирских слушателей в конце курса с отчаянием спрашивали: что же делать?! жизни не хватит — такие толстые книги прочитать! Толстого да Достоевского! Я утешала: может, кто заболеет? Впрочем, когда все болит, а то и перед операцией — Достоевский вряд ли отвлечет от печальных мыслей. Тут, действительно, лучше всего вспоминать строчки из псалмов...

Родные просторы - Русская литература

Книга для чтения. - Для дома, для семьи, для школы. - Для детей и юношества, для всех возрастов. - Составитель О. С. Колесова. - СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2005. — 44 7 с.

ISBN 5-7454-0947-9

Родные просторы - Русская литература – Содержание

«...Чувства добрые я лирой пробуждал...»

А. С. ПУШКИН

Евгений Онегин (отрывки «Уж небо осенью дышало...», «Встаёт заря во мгле холодной...», «Вот север, тучи нагоняя...», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», «Гонимы вешними лучами...»)

«Я слышал в келии простой...»

Зимний вечер

Няне

Зимняя дорога

Зимнее утро

Бесы (отрывок «Мчатся тучи, вьются тучи...»)

Птичка

«Кто, волны, вас остановил...»

Телега жизни

«Земля недвижна; неба своды...»

И. И. Пущину

Капитанская дочка

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

«Когда волнуется желтеющая нива...»

Молитва («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»)

« Ребенка милого рожденье...»

Казачья колыбельная песня

Молитва («В минуту жизни трудную...»)

Тучи

Ангел

Чаша жизни

Парус

Демон (отрывок « На воздушном океане...»)

Н. В. ГОГОЛЬ

Майская ночь (отрывок «Знаете ли вы украинскую ночь?..»)

Страшная месть (отрывок «Чуден Днепр при тихой погоде...»)

Ночь перед Рождеством (отрывки «Последний день перед Рождеством прошел...», «Проезжал через Диканьку...»)

Мертвые души (отрывки «Счастлив путник...», «И какой же русский не любит быстрой езды?..»)

Шинель (отрывок «В департаменте...»)

И. С. ТУРГЕНЕВ

Живые Мощи

Стихотворения в прозе (избранное) Деревня

Нищий

Воробей

Щи

Лазурное царство

Два богача

Русский язык

Христос

Н. А. НЕКРАСОВ

Крестьянские дети (отрывок «Ух, жарко... До полдня грибы собирали...»)

Мороз Красный Нос (отрывок «Не ветер бушует над бором...»)

Генерал Топтыгин

Дедушка Мазай и зайцы

Кому на Руси жить хорошо (отрывок «Русь»)

Л. Н. ТОЛСТОЙ

Детство (отрывок «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства!»)

Война и мир (отрывки «Наступил последний день Москвы...», «Наташа вышла вместе с отцом...», «Петя должен бы был знать...»

Волк и старуха

Котенок

Ученый сын

Ноша

Косточка

Лошадь и хозяева

Клопы

Старик и смерть

Как гуси Рим спасли

Царь и рубашка

Царь и слоны

Отчего зло на свете

Три старца

Чем люди живы

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

Братья Карамазовы (отрывки «Похороны Илюшечки. Речь у камня», Притча о луковке)

Мальчик у Христа на елке

И. А. ГОНЧАРОВ

Обломов (отрывок «Сон Обломова»)

А. П. ЧЕХОВ

Ванька

Событие

Беглец

День за городом

Накануне поста

На страстной неделе

Степь (отрывок «В июльские вечера и ночи...»)

С. Т. АКСАКОВ

Аленький цветочек (отрывок «Стала она заверять словами заветными...»)

В. М. ГАРШИН

Лягушка-путешественница

В. Г. КОРОЛЕНКО

В дурном обществе (отрывок «Кукла»)

Слепой музыкант (отрывок «Однажды Петрик был один...»)

Л. Н. АНДРЕЕВ

Ангелочек

А. А. БЛОК

Сочельник в лесу

Тишина в лесу

«Болотистым, пустынным лугом...»

Вербочки

И. А. БУНИН

Цифры

Роза Иерихона

И. С. ШМЕЛЕВ

Лето Господне (отрывки «Я просыпаюсь от резкого света в комнате...», «Я сегодня читал в Евангелии...»)

А. И. КУПРИН

Анафема

С. А. ЕСЕНИН

«Вот уж вечер. Роса...»

Песнь о собаке

«Не ругайтесь. Такое дело!..»

«Не жалею, не зову, не плачу...»

Собаке Качалова

Ночь

Звезды

Береза

С добрым утром!

Молитва матери

«Снежная равнина, белая луна...»

«Клен ты мой опавший, клен заледенелый...»

А. А. АХМАТОВА

«Молюсь оконному лучу...»

«Я научилась просто, мудро жить...»

Тайны ремесла (отрывки)

«Все души милых на высоких звездах...»

Б. Л. ПАСТЕРНАК

Рождественская звезда

А. С. ГРИН (ГРИНЕВСКИЙ)

Алые паруса (отрывок «Алый “Секрет”»)

К. Г. ПАУСТОВСКИЙ

Теплый хлеб

М. ГОРЬКИЙ (А. М. ПЕШКОВ)

Детство (отрывок «Я лежу на широкой кровати...»)

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН