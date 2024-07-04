Родные просторы - Русская литература
Признаюсь, никак не думала, что составление книги для чтения окажется для меня столь трудным делом: слишком многое в нашей русской литературе люблю и перечитываю, просто так, для себя. Всего, что хотелось бы, не поместить, принцип отбора: «самое, самое» — слишком субъективен и относителен. Возрастной ценз читателя? И дети, и подростки, и взрослые, и старики — все разные, уровень общей культуры — тоже. Да и есть ли сегодня потребность в подобных изданиях? Читают ли сегодня люди что-то, кроме легкого дорожного чтива? Время нынче — быстрое, уплотненное. Век информации — Интернет, компьютеры, сотовые телефоны... Всем некогда, быстрее, быстрее! Не до медленного, вдумчивого чтения, серьезного диалога с писателем, с литературным героем? Возможно ли бороться с многочисленными убогими изданиями, где для удобства школьников (и не только школьников) пересказ «Анны Карениной» занимает три страницы, а «Войны и мира» — чуть побольше? Пролистал — и вроде стал культурным?
В процессе подготовки книги для чтения размышляла и о том, что существуют две полярные, противоположные точки зрения на культуру, искусство, литературу. Полное отрицание, как сугубо плотского, грешного, ненужного. И всяческое возвеличивание, полная замена, эрзац духовных потребностей человека. Сказано, что только в Боге успокаивается душа... Все остальное — разбитые водоемы, тупики?
Любить, пользоваться, радоваться — или — выбросить? Культура, искусство — от Бога? Или все это — искус, искушение, соблазн? Культ, обман? Вредное отвлечение от Библии, молитв, церковности, посвященности? Или человеческое творчество причастно Богу, имеет божественную природу?
Мне приходилось слышать и читать, что в момент грехопадения первого человека изменились не только природа, труд человека, но и дары, данные Богом человеку. Главный дар — творчество? Тогда выходит, вся мировая литература — своего рода выгребная яма? Писатель, самовыражаясь, словно освобождается от «груза»? Ему, возможно, и легче, а что остается нам? Не только питаться этой «отрыжкой», но и всячески превозносить ее? Красота спасет мир! Побольше прекрасного — и наш мир обновится? Пропустить через залы Эрмитажа всех преступников — и наступит полный порядок?
Все тот же вечный пушкинский вопрос: «гений и злодейство — две вещи несовместные»? Как известно, фашисты в концлагерях заставляли заключенных играть мелодии великих композиторов. И под эту музыку обреченные шли в газовые камеры. Об этих парадоксах много написано. Гитлер любил Вагнера — что с того?
Кстати, фраза «красота спасет мир» ошибочно приписывается Достоевскому. Она вырвана из контекста романа «Идиот» и по канве повествования означает как раз обратное. Достоевский всем сердцем понимал, что спасает только Христос. Распятый и Воскресший.
Уже давно я читаю лекции: русская классика в свете Евангелия. Аудитория бывает самая различная — школьные учителя, дети, студенты христианских заведений. О том, что нынешние дети не любят классику и как им можно помочь, скажу позже. Сейчас — о взрослых людях. Помню свои лекции в Омске, в библейском колледже. Слушатели — братья, служители. Выясняется, что никто толком не читал ни Пушкина, ни Достоевского. Вначале — школа, где литературы фактически нет. Потом человек попадает в церковь, где порой жестко говорят: в доме должна быть одна только Библия. Писатели — мирские люди, в основном, блудники. Литература — плотское, бесполезное занятие. Впрочем, иногда можно слышать мнение, что и учеба, образование ведет лишь к над- меванию, а то и к еретизму. Помните мечтательное выражение одного из литературных героев: «Собрать бы книги все, да сжечь!» И жгли, не раз. В том числе и Библию... Многие из тогдашних моих сибирских слушателей в конце курса с отчаянием спрашивали: что же делать?! жизни не хватит — такие толстые книги прочитать! Толстого да Достоевского! Я утешала: может, кто заболеет? Впрочем, когда все болит, а то и перед операцией — Достоевский вряд ли отвлечет от печальных мыслей. Тут, действительно, лучше всего вспоминать строчки из псалмов...
Родные просторы - Русская литература
Книга для чтения. - Для дома, для семьи, для школы. - Для детей и юношества, для всех возрастов. - Составитель О. С. Колесова. - СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2005. — 44 7 с.
ISBN 5-7454-0947-9
Родные просторы - Русская литература – Содержание
«...Чувства добрые я лирой пробуждал...»
А. С. ПУШКИН
- Евгений Онегин (отрывки «Уж небо осенью дышало...», «Встаёт заря во мгле холодной...», «Вот север, тучи нагоняя...», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», «Гонимы вешними лучами...»)
- «Я слышал в келии простой...»
- Зимний вечер
- Няне
- Зимняя дорога
- Зимнее утро
- Бесы (отрывок «Мчатся тучи, вьются тучи...»)
- Птичка
- «Кто, волны, вас остановил...»
- Телега жизни
- «Земля недвижна; неба своды...»
- И. И. Пущину
- Капитанская дочка
М. Ю. ЛЕРМОНТОВ
- «Когда волнуется желтеющая нива...»
- Молитва («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»)
- « Ребенка милого рожденье...»
- Казачья колыбельная песня
- Молитва («В минуту жизни трудную...»)
- Тучи
- Ангел
- Чаша жизни
- Парус
- Демон (отрывок « На воздушном океане...»)
Н. В. ГОГОЛЬ
- Майская ночь (отрывок «Знаете ли вы украинскую ночь?..»)
- Страшная месть (отрывок «Чуден Днепр при тихой погоде...»)
- Ночь перед Рождеством (отрывки «Последний день перед Рождеством прошел...», «Проезжал через Диканьку...»)
- Мертвые души (отрывки «Счастлив путник...», «И какой же русский не любит быстрой езды?..»)
- Шинель (отрывок «В департаменте...»)
И. С. ТУРГЕНЕВ
- Живые Мощи
- Стихотворения в прозе (избранное) Деревня
- Нищий
- Воробей
- Щи
- Лазурное царство
- Два богача
- Русский язык
- Христос
Н. А. НЕКРАСОВ
- Крестьянские дети (отрывок «Ух, жарко... До полдня грибы собирали...»)
- Мороз Красный Нос (отрывок «Не ветер бушует над бором...»)
- Генерал Топтыгин
- Дедушка Мазай и зайцы
- Кому на Руси жить хорошо (отрывок «Русь»)
Л. Н. ТОЛСТОЙ
- Детство (отрывок «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства!»)
- Война и мир (отрывки «Наступил последний день Москвы...», «Наташа вышла вместе с отцом...», «Петя должен бы был знать...»
- Волк и старуха
- Котенок
- Ученый сын
- Ноша
- Косточка
- Лошадь и хозяева
- Клопы
- Старик и смерть
- Как гуси Рим спасли
- Царь и рубашка
- Царь и слоны
- Отчего зло на свете
- Три старца
- Чем люди живы
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
- Братья Карамазовы (отрывки «Похороны Илюшечки. Речь у камня», Притча о луковке)
- Мальчик у Христа на елке
И. А. ГОНЧАРОВ
- Обломов (отрывок «Сон Обломова»)
А. П. ЧЕХОВ
- Ванька
- Событие
- Беглец
- День за городом
- Накануне поста
- На страстной неделе
- Степь (отрывок «В июльские вечера и ночи...»)
С. Т. АКСАКОВ
- Аленький цветочек (отрывок «Стала она заверять словами заветными...»)
В. М. ГАРШИН
- Лягушка-путешественница
В. Г. КОРОЛЕНКО
- В дурном обществе (отрывок «Кукла»)
- Слепой музыкант (отрывок «Однажды Петрик был один...»)
Л. Н. АНДРЕЕВ
- Ангелочек
А. А. БЛОК
- Сочельник в лесу
- Тишина в лесу
- «Болотистым, пустынным лугом...»
- Вербочки
И. А. БУНИН
- Цифры
- Роза Иерихона
И. С. ШМЕЛЕВ
- Лето Господне (отрывки «Я просыпаюсь от резкого света в комнате...», «Я сегодня читал в Евангелии...»)
А. И. КУПРИН
- Анафема
С. А. ЕСЕНИН
- «Вот уж вечер. Роса...»
- Песнь о собаке
- «Не ругайтесь. Такое дело!..»
- «Не жалею, не зову, не плачу...»
- Собаке Качалова
- Ночь
- Звезды
- Береза
- С добрым утром!
- Молитва матери
- «Снежная равнина, белая луна...»
- «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...»
А. А. АХМАТОВА
- «Молюсь оконному лучу...»
- «Я научилась просто, мудро жить...»
- Тайны ремесла (отрывки)
- «Все души милых на высоких звездах...»
Б. Л. ПАСТЕРНАК
- Рождественская звезда
А. С. ГРИН (ГРИНЕВСКИЙ)
- Алые паруса (отрывок «Алый “Секрет”»)
К. Г. ПАУСТОВСКИЙ
- Теплый хлеб
М. ГОРЬКИЙ (А. М. ПЕШКОВ)
- Детство (отрывок «Я лежу на широкой кровати...»)
А. И. СОЛЖЕНИЦЫН
- Крохотки (избранное) Дыхание
- Озеро Сегден
- Утенок
- Вязовое бревно
- Отраженье в воде
- Гроза в горах
- Город на Неве
- Шарик
- Костер и муравьи
- Мы-то не умрем
- Пасхальный крестный ход
- Список использованной литературы
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