Боговдохновенность и псалмы проклятия - Анджел Родригес

Христиане, которые обращаются к Псалтири при проведении общественных богослужений или в минуты личных размышлений, бывают глубоко обеспокоены использованием в некоторых псалмах языка проклятия. Количество встречающихся проклятий весьма значительно, и это позволяет некоторым исследователям относить эти псалмы к «псалмам проклятия».

Но поскольку в Псалтири не выявлено такого литературного жанра, как «проклятие», то предпочтительнее говорить о том, что в некоторых псалмах есть отрывки, содержащие проклятия.

Анджел Родригес - Боговдохновенность и псалмы проклятия

Журнал «Пастырь Добрый»

Заокская духовная академия, 1999 г.

п. Заокский

Необходимо также заметить, что эти проклятия, по существу, не являются таковыми, в прямом смысле слова это молитвы, содержащие просьбы к Богу о наказании врагов каким–либо образом. Но в то же время иногда мы встречаем так называемую «формулу проклятия» (например: «пусть враг мой будет уничтожен»), но она также является частью молитвы, обращенной к Богу.

Тем не менее этот аспект Книги Псалтирь вызывает у христиан определенное неудовольствие. Вот некоторые примеры для иллюстрации:

«Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей; да обратятся назад и покроются бесчестием умышляющие мне зло» (Пс. 34:4).

«Он воздаст за зло врагам моим; истиною Твоею истреби их» (Пс. 53:7).

«Да найдет на них смерть; да сойдут они живыми в ад» (Пс. 54:16).

«Расточи их во гневе, расточи, чтоб их не было» (Пс. 58:14).

«Дети его да будут сиротами, и жена его — вдовою».

«Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих».

«Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит Он память их на земле» (Пс. 108:9,10,15).

«Дочь Вавилона, опустошительница! блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам! Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!» (Пс. 136:8,9).

Язык, использованный в этих стихах, и выраженные здесь мысли кажутся несовместимыми с вестью и самим духом Нагорной проповеди Христа. Вдохновлял ли Бог псалмопевца на написание этих стихов? Неужели это Господь открыл ему, что «возрадуется праведник, когда увидит отмщение; омоет стопы свои в крови нечестивого» (Пс. 57:11)?

Родригес Анджел

Доктор богословия. Ректор Христианского Адвентистского Университета имени Эндрюса.